Скажите второй половинке о всех своих чувствах — любовный гороскоп на 2 августа

Сегодня не стоит молчать — рассказываем партнеру о наших эмоциях и желаниях.

Овен

Овнам стоит помнить, что сегодня в любовном танце они легко теряют драгоценное чувство меры и баланса. Возможна склонность принимать чужие нейтральные жесты близко к сердцу, обижаться по пустякам, пытаться эмоционально доминировать в общении (быту) или в порыве чувств обещать больше, чем следует.

Телец

Сегодня Тельцам стоит взять под контроль свой темперамент и придерживаться в общении с партнером общепринятых стандартов поведения, даже если они кажутся скучными и морально устаревшими. Попытка добавить к ним собственное творчество может привести к внешней неловкости или внутреннему дискомфорту.

Близнецы

Влюбленным и романтично настроенным Близнецам день сулит нечто хорошее, приятное и вдохновляющее. Он способствует развитию красивой любовной истории, помогает сделать свидание эффектным и впечатляющим. Не исключены щедрые эксклюзивные дары в знак любви и симпатии, в том числе с надеждой на будущее.

Рак

Сегодня ожидания влюбленных Раков возрастут, но надежды исполнятся лишь частично. Многих Раков огорчит невозможность быстрого исполнения желаний, но им стоит подумать о другом: не приняли ли они свой каприз за истинную потребность души и не окажутся ли они после его реализации в неоднозначной роли.

Лев

Сегодня влюбленных Львов может что-то смутить, но в целом ситуация для них благоприятна. То, что не может осуществиться прямо сейчас, является вполне реальной перспективой на будущее — но не исключено, что часа удачи придется подождать (в зависимости от желания пару недель или несколько месяцев).

Дева

Сегодня не в интересах Дев принимать решения в любви, так как многие из них неверно видят ситуацию. Есть риск заплатить высокую цену за то, что лишь кажется счастьем или пропустить за внешней мишурой истинный дар небес в виде искренней любви. Звезды напоминают, что настоящие чувства нельзя купить.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам уважать убеждения партнера и ценить его искренние порывы. Отказ принять его внимание, щедрый дар или заботу может быть расценен им как обида и нелюбовь. Но не стоит забывать при этом о собственных нуждах: такой перекос сделает отношения негармоничными и некомфортными.

Скорпион

Скорпионам стоит учитывать, что сегодня в любовных отношениях могут иметь большое значение отдельные мелочи. События этого дня могут положить начало временному откату назад, что не следует воспринимать как однозначно негативный фактор: возможно, это шанс что-то дополнить, вернуть или исправить.

Стрелец

Сегодня Стрельцы получат от любовного свидания приятные впечатления — но им придется смириться с медленным ходом дел и с тем фактом, что многие хорошие события в их личной жизни пока оказываются отсрочены. События дня могут задеть их эмоционально и оживить в их памяти болезненные воспоминания.

Козерог

Сегодня звезды не рекомендуют Козерогам превращать свои романтические отношения в юридический спор или в борьбу убеждений. Если на пути любовной гармонии встало то или иное обстоятельство непреодолимой силы, попытайтесь дипломатично его обойти. Если этот маневр не удался, свидание лучше отменить.

Водолей

Сегодня любовная гармония кажется Водолеям неполной и может быть чем-то омрачена. Возможно, им хочется более легкого, предсказуемого и быстрого развития романа, без лишних задержек и сложностей. Звезды советуют принять ситуацию такой, какова она есть, и ценить ее безусловные положительные моменты.

Рыбы

Ситуации этого дня подталкивают Рыб к не свойственным им порывам. Эмоциональный фон дня не слишком гармоничен, не помешает сдержанность. Под влиянием романтических чувств многие Рыбы могут решиться на красивый, но опрометчивый поступок, о котором они будут переживать в течение нескольких месяцев.