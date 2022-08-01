Нам всем будет жирно везти — гороскоп на 2 августа

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах призывает к дипломатичности, встречным жестам и взаимному великодушию.

Но идеальный баланс интересов и чувств может оказаться недостижим, а окончательный результат отсрочен. Возможны преждевременные решения, завышенные обещания. Влиятельные люди могут пойти на попятную или взять длительный тайм-аут. Не всегда будут давать нужный эффект благие намерения, искренность и гостеприимство. В быту вероятны те или иные перегибы: лишние неудачные траты, переедание. Не стоит спешить с финансовым и эстетическим выбором, юридическим решением, заключением союза, оформлением сделки.

Овен

Сегодня Овны заинтересованы в гармоничном общении с людьми, но иногда они сами способствуют его разбалансировке и теряют ощущение меры. Многие Овны склонны к гипертрофированным реакциям и хотят казаться лучше, чем они есть. Они могут быть чересчур эмоциональными и щедрыми, а также очень эмоциональными, если задеты их чувства, интересы или авторитет. Не стоит заключать постоянный договор или союз.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не брать на себя больше, чем нужно, и следить, чтобы этого не делали другие — в противном случае будет трудно расплатиться за слишком щедрую услугу или справиться с большим объемом работ. Излишек благ может негативно отразиться на здоровье. Не помешает чувство меры в медицинских и косметических процедурах, в юридических и эстетических вопросах, в уходе за питомцем.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может возрасти тяга к красоте, романтике и развлечениям. Возможно, это произойдет при виде чужих успехов или головокружительных перспектив. События дня способны подпитать любовные, творческие или иные амбиции, а также надежды на красивый престижный отдых или на занятия модным хобби. Стоит обратить внимание на финансовую сторону вопроса: не исключено, что с ней есть сложности.

Рак

Этот день увеличивает личные запросы Раков или их близкого окружения. Могут возрасти их аппетиты, связанные с жильем, карьерой, любовью, браком, возможной выгодой от судебного процесса, торга, сделки или вступления в новый союз. Даже при хороших позициях звезды советуют учитывать небыстрый ход событий, двойственность ситуации, вероятность дополнительных моральных нагрузок или материальных затрат.

Лев

Львам этот день внушает оправданные надежды. Что-то вдохновляющее может случиться в их близком окружении или вдали от их дома. Не исключено появление дополнительной перспективы, еще одного варианта или шанса. Звезды напоминают, что сейчас даже самые удачные планы могут оказаться отсрочены по внешним причинам. Важно не терять веру и оптимизм, если дальнейший прогресс и рост временно откладываются.

Дева

Сегодня внимание Дев могут привлечь взаимовыгодные отношения, крупные вложения, дополнительные займы или варианты погашения долга. Также в поле зрения могут попасть дорогие престижные покупки. Не исключены дополнительные расходы, моментальные или отсроченные. Возможны проблемы с определением истинной ценности вещей и активов. Не стоит спешить с выбором банка, посредника, инвестора, поручителя.

Весы

Весам стоит помнить, что сегодня не все идет в их интересах, многое зависит от их поведения и выбора в заданных условиях. Попытка угодить авторитетам может обернуться невыгодной личной позицией. Многим Весам пригодится умение общаться с иностранцами или влиятельными людьми. Не стоит спешить с заключением брака или сделки, с выбором партнера, покровителя, опекуна, юриста, посредника, наставника.

Скорпион

Сегодня успехи Скорпионов зависят от умения ладить с нужными людьми, а также от готовности скромно оставаться в тени, если этого потребуют партнерские интересы. Желательно осознавать вероятные последствия своих добрых дел (помощи, услуг): не исключено, что это создаст дополнительные проблемы, которые придется «расхлебывать» в течение нескольких месяцев. Не стоит устраиваться на постоянную работу.

Стрелец

Этот день внушает Стрельцам надежды на будущее — но напоминает, что движение вперед требует временного возврата назад. Замедлять прогресс могут жилищные дела, семейные обстоятельства, не до конца разрешенные моральные вопросы, а также, возможно, старые финансовые проблемы. При этом настрой дня далек от тотального пессимизма, удастся сохранить духовные ориентиры и веру в лучшее.

Козерог

Этот день вынудит Козерогов стать целеустремленными и чаще вспоминать о своем долге — например, партнерском, семейном или профессиональном. В поле их зрения могут попасть юридические нюансы, урегулирование интересов в отношениях. Ситуация будет обнадеживающей, но неоднозначной. Желательно заранее определиться с кругом тем и возможными вариантами выбора. Не рекомендуются сделки, включая жилищные.

Водолей

События этого дня подкрепляют надежды Водолеев, созвучны их планам и убеждениям. Можно встретить друга в близком кругу или единомышленника вдали от дома. Возможны позитивные моменты в юридических делах и в общении с иностранцами. Но не все идет гладко, прогресс затягивается по личным или внешним причинам. Могут эмоционально и болезненно восприниматься отдельные мелочи — например, нюансы здоровья.

Рыбы

Этот день указывает Рыбам на вероятные сложности и задержки в их делах, при этом особенно критичны финансовые и правовые аспекты. Ситуация может казаться не слишком опасной, но звезды рекомендуют взять происходящее на заметку — иначе есть вероятность материальных убытков или несбывшихся надежд. Желательно отложить необязательные сделки и договоренности, так как в них может содержаться доля риска.