Преодолеваем препятствия — финансовый гороскоп на 2 августа

Сегодня стоит быть решительнее и целеустремленней, чтобы добиться своего.

Овен

Типичные Овны сегодня могут испытывать трудности в финансовой сфере. Особенно это касается решения вопросов налогообложения и пошлин, распределения прибыли, вложения совместного капитала и инвестиционной политике. Много работы может быть у тех, чья профессия связана с риском. Возможны задержки с поступление денег на ваши счета. Могут возникнуть сложности с погашением кредитов.

Телец

Звезды не советуют Тельцам вступать с деловыми партнерами в острые дискуссии. Основной партнер по бизнесу может нарушить сложившиеся договоренности, либо попасть в весьма затруднительное положение. Если у вас уже сложились напряженные отношения, то лучше пока взять паузу. От ведения переговоров пока лучше воздержаться, поскольку вам будет сложно поддерживать баланс интересов.

Близнецы

У Близнецов сегодняшний день может сложиться неблагоприятно для делового общения и профессионального обучения. Воздержитесь от коротких поездок, встреч, переговоров. Сложнее всего придется тем, кто по роду профессиональной деятельности вынужден совершать много поездок и контактов с разными людьми. Отношения с коллегами могут быть нервные, и иногда будут доходить до точки кипения. Не торопитесь принимать поспешные решения.

Рак

Раки в этот день могут проявить готовность много сил вкладывать в работу, и это может привести к существенному росту доходов. Однако вы можете не почувствовать финансовой прибавки к своему бюджету, если не поставите под жесткий контроль свои расходы. Воздержитесь от проведения финансовых операций спекулятивного характера. Инвестиции в рискованные проекты могут не оправдать ожиданий.

Лев

Львы в этот день будут склонны к самостоятельному принятию ключевых решений. Однако внешние обстоятельства могут препятствовать вам в этом. Некоторые ваши действия могут побудить сопротивление со стороны тех людей, чьи интересы оказались затронутыми. Старайтесь действовать более дипломатично. В противном случае вам не удастся завершить запланированные на сегодня дела.

Дева

Девам в этот день звезды советуют быть разборчивее в контактах. Дело в том, что сейчас могут активизироваться ваши тайные конкуренты. Возможно получение ложной информации, что может привести к финансовым убыткам. Старайтесь быть более тактичными при общении с окружающими. Обязательно перепроверяйте поступающие сведения на предмет достоверности.

Весы

В этот день Весы могут увлечься какой-то идеей, которая, вероятнее всего, может быть оторвана от реальности. Воздержитесь от составления далеко идущих планов. Вторая напряженная тема дня может быть связана с финансовыми потерями. Не торопитесь вкладывать деньги в коллективные проекты – вероятность их потери сейчас велика. Будьте готовы к неожиданностям.

Скорпион

Звезды настоятельно советуют Скорпионам придерживать свои инициативы и не делать ничего без предварительного согласования с начальством. Несмотря на рост личных амбиций, ваше поведение сегодня может не отличаться особенной деликатностью и тактичностью. Начальство может сделать вам замечание и высказать критику за задержку в выполнении поручений.

Стрелец

Это негармоничный день для Стрельцов, проходящих курс профессионального обучения. Любая умственная деятельность может приводить к сильному перенапряжению при минимальном результате. Если ваша деятельность имеет отношение к внешней торговле, то возможны проблемы на таможне и проверки с целью выявления нарушений. Воздержитесь от подачи исковых заявлений.

Козерог

Этот день у Козерогов может запомниться нарушениями графика работы из-за резкого изменения внешних обстоятельств. Могут быть неприятности в финансовой сфере, поломки средств коммуникации, электроники, оргтехники. Следует соблюдать особую осторожность при пользовании приборами и транспортными средствами. Рекомендуется воздержаться от проведения ремонтных и пусконаладочных работ на производстве.

Водолей

Водолеям в этот день, возможно, придется преодолевать препятствия, чтобы реализовать свои планы. Что бы вы ни делали, почти везде будете чувствовать сопротивление, торможение и противодействие. В целом внешние обстоятельства складываются неблагоприятно и вам, возможно, придется адаптироваться к ним. Временами вам будет казаться, будто окружающий мир только и подкидывает новые сложности.

Рыбы

Непросто может сложиться этот день для тех Рыб, которые работают вдали от родного дома: уехали на заработки, отбывают дежурство вахтовым методом или находятся в служебной командировке. Нарушения дисциплины труда могут привести к серьезным штрафным санкциям. Также это неблагоприятный день для юридического оформления деловых документов.