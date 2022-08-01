Болезни и крах отношений: астролог рассказал, что нас ждет в августе

Как избежать проблем и наладить свою жизнь в последнем месяце лета?

Астрологическая мозаика влияний планет в августе начинается с одного из универсальных благоприятных аспектов – гармоничным тригоном Солнца к благодетелю Юпитеру. Это именно тот аспект, который приносит новые возможности на разных уровнях бытия и просто заряжает оптимизмом и верой в светлое будущее. Несмотря на то что точный аспект Солнца с Юпитером состоится сразу после полуночи, весь понедельник, 1 августа, выглядит днём довольно деловым и плодотворным, а тому, кто хочет успеть больше, лучше быть на ногах уже с раннего утра – несколько благоприятных утренних аспектов Луны в Деве сделают всё возможное, чтобы помочь вам в решении самых разных задач.

К сожалению, весь месяц не может в дальнейшем похвастать такой положительной динамикой. А лучше сказать прямо – по некоторым параметрам август ожидается предельно сложным. Что за этими словами – не каждый месяц Солнце и Марс проходят сразу ряд напряжённых аспектов с вредными планетами Ураном и Сатурном (с 5 по 14 августа), а также враждуют между собой.

Другие важные события месяца:

11-12 августа – Аура полнолуния и переход Венера в знак Льва.

20 августа – Марс практически на полгода в силу ретроградного движения переходит в Близнецы (один из важнейших транзитов).

23-24 августа – переход Солнца в знак Девы и разворот на ретроградное движение Урана.

27 августа – Новолуние в деструктивном аспекте «квадратуры» на Марс.

Таким образом, нас ждёт событийно яркий, но довольно жёсткий по природе взаимодействий планет месяц.

Август есть смысл разделить на четыре неравных периода.

1.Первый короткий участок, с 1 по 4 августа, несмотря на единственный резкий аспект неожиданностей Марса с Ураном (1-2 августа) можно считать вполне позитивным периодом. Этот короткий тур кроме благоприятного шлейфа от союза Солнца с Юпитером поддержит дружелюбными аспектами Венера – в союзе с теми же Марсом и Ураном. Период наверняка принесёт новые оригинальные, творческие идеи, знакомства и симпатии, новых друзей.

2. В период с 5 по 14 августа как раз встраивается основная группа напряжённых аспектов месяца между Марсом и Солнцем, с одной стороны, и Сатурном/Ураном – с другой. Именно этот участок месяца, проходящий ещё и на фоне ауры полнолуния, 11-12 августа, обещает быть наиболее нервным, конфликтным и резонансным событийно в самых разных жизненных сферах – срыв планов, транспорт и коммуникации, взаимоотношения с начальством и властями, разрывы контактов. Период неблагоприятен для здоровья, особенно в связи с обострением хронических недугов.

3. Вся декада с 15 по 25 августа со стороны астрологического символизма за небольшими исключениями – 18 (вторая половина дня) и 21 августа выглядит вполне стабильно. Наиболее позитивными связями планет располагает начальная фаза периода с 15 по 18, когда будут работать сразу несколько дружественных аспектов между Марсом, Меркурием и Венерой с одной стороны и Юпитером, Ураном и Плутоном с другой. Период подходит для решения оперативных дел, деловых встреч, повышается договорной и переговорный ресурс.

4. Концовка августа с 26 числа за счёт «горячего» новолуния в субботу, 27 августа, на фоне точного конфликта Солнца с Марсом, создаёт высокую пожароопасность, повышенный риск и травматизм на транспорте и в целом критические ожидания. Учитывая, что вместе с конфликтом Солнце – Марс, в крайне неблагоприятном положении будет в эти дни Венера – период по крайней мере с 26 августа до середины дня 29 августа будет явно неблагоприятным для большинства дел и начинаний, в том числе финансовых сделок и важных покупок.