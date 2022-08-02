Кто в этот день сорвет куш — финансовый гороскоп на 3 августа

Сегодня кому-то из нас жирно повезет в деньгах.

Овен

Если Овны смогут удержать себя от участия в финансовых авантюрах, то день пройдет относительно благополучно. Держитесь подальше от любых рисков и конфликтов. Не исключены потери или критически важные задержки при проведении платежей в безналичных расчётах. Нежелательно делать покупки в кредит. Задача этого дня состоит в том, чтобы сохранить имеющиеся у вас финансовые ресурсы.

Телец

У Тельцов в течение дня могут обостриться отношения с основным деловым партнером. Наиболее проблемные сферы деятельности: сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, ремонт, производство и торговля продуктами питания. Могут быть сложности в отношениях между арендаторами и арендодателями.

Близнецы

Близнецам рекомендуется воздерживаться от контактов с нежелательными людьми, от которых вы не ждете ничего хорошего. Сейчас лучше воздержаться от коротких поездок и не заводить новые деловые знакомства. Ничего никому не обещайте – из-за неисполненных обязательств некоторые деловые связи могут разорваться. Старайтесь полагаться на себя и не ждите многого от окружающих.

Рак

Ракам, имеющим свой бизнес, в этот день не рекомендуется делать капиталовложения и закупать партии товара на оптовых складах. Доходы от спекулятивной деятельности могут серьезно упасть. От обмена валюты лучше пока воздержаться. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы хорошо знаете и в которой для вас все предсказуемо.

Лев

Основную сложность этого дня для Львов может составить неблагоприятная ситуация в семье или в отношениях с близкими родственниками. Это может негативно отразиться на результатах вашей деятельности в целом и особенно затронет тех, кто имеет отношение к семейному бизнесу, строительству, сельскому хозяйству, сделкам с недвижимостью. Старайтесь доводить до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться на работе.

Дева

У Дев сегодня, возможно, будет много деловых контактов, которые, однако, могут лишь отвлечь вас от результативной работы. Трудно складывается общение с окружающими. Особенно это касается консультантов, социальных работников, торговцев и водителей транспорта. Попытка договориться о совместных делах с компаньонами приводит к непониманию. Старайтесь контролировать свои эмоции и вести себя предельно спокойно.

Весы

Дела этого дня у Весов не терпят суеты и больших перемен. Традиционные методы работы будут намного эффективнее экспериментирования. Нежелательно приобретать новинки научно-технического прогресса и компьютерную технику. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт. Воздерживайтесь от финансовых вложений.

Скорпион

Неустойчивое эмоциональное состояние типичных Скорпионов может затруднить выполнение плановых заданий. Особенно проблемная тема – отношения с начальством. Возможно, вам выскажут замечание, а вы не сможете сдержать свою обиду, посчитав это замечание несправедливым. Также вам будет нелегко настроиться на конструктивную профессиональную деятельность.

Стрелец

Стрельцам в этот день очень важно действовать в полном соответствии с правилами и нормами законодательства. Не исключено, что вам придется столкнуться с проверками фискальных органов, негласным наблюдением за вами или контрольными закупками товара с целью поймать вас на нарушениях. Любая неофициальная деятельность чревата осложнениями.

Козерог

Звезды советуют Козерогам придерживаться традиционных методов в работе и не увлекаться экспериментированием. Лучше всего сосредоточиться на выполнении текущих задач, укреплять отношения в трудовом коллективе, наводить порядок в документации и инструментарии. Нежелательно заниматься планированием. Использование технических новинок, равно как и нового программного обеспечения, может нарушить рабочий ритм.

Водолей

Звезды советуют Водолеям самостоятельно выполнять свою работу, не делегируя своих полномочий никому. Это весьма непростой день для тех, кто работает в сфере услуг. Дело в том, что вы можете столкнуться с завышенными претензиями клиентов, которые могут закатить вам скандал и пожаловаться на вас начальству. В целом внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно с точки зрения ваших экономических интересов.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам равномерно распределять физическую нагрузку на работе. Не исключено, что на вас свалится большой объем срочной работы, с которой будет нелегко справиться. Равномерно распределяя нагрузку и исключив простои в работе, вы сможете добиться поставленной цели. Не забывайте о дисциплине труда. При работе на вахте нарушения служебных инструкций могут привести к штрафным санкциям.