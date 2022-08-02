Кого ожидают ошибки и промахи — любовный гороскоп на 3 августа

Сегодня лучше быть осторожнее в любви — можно сказать не то слово или принять не то решение.

Овен

Овнам этот день продемонстрирует, насколько гармоничны в данный момент их отношения с любимым человеком. Равновесие интересов и уживчивость скажут о том, что партнеры — не только пылкие влюбленные, но и хорошие бытовые дипломаты. Налет недовольства и дискомфорта намекнет, что в паре не все гладко.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам приходится действовать с оглядкой на правила поведения или на чужие мнения. Звезды советуют подождать с новой романтической инициативой: сейчас для нее вряд ли будут подходящие условия. Также в эти сутки лучше повременить с важным разговором и отправкой личного письма.

Близнецы

Сегодня романтическая встреча может сопровождаться для Близнецов непредвиденными заминками. Возможно, на время пропадет связь с любимым человеком. Если свидание нельзя отложить, звезды советуют строго придерживаться задуманного сценария и отдать предпочтение стандартным ритуалам, а не импровизации.

Рак

Сегодня в личной жизни Раков возможна двойственная ситуация. В этом отчасти будут повинны сами Раки, идущие на поводу у своих трудновыполнимых желаний и тем самым усложняющие себе задачу. Они рискуют оставить у партнера неоднозначное впечатление о себе и зародить в нем сомнение в своей искренности.

Лев

Сегодня личная жизнь способна принести Львам разочарование или огорчение, «идеальное свидание» маловероятно. Однако многие Львы настолько вдохновлены своими общими личностными перспективами, что на этом блестящем фоне любовные перипетии кажутся им не такими уж важными, а все проблемы поправимыми.

Дева

В этот день Девы способны «зависнуть» между настоящей душевной привязанностью и ее иллюзией. Не исключено тайное желание вернуть прошлое, чтобы оживить угасшие чувства или дать ход несостоявшемуся роману. Звезды рекомендуют повременить со свиданиями, любовными письмами и подарками в знак симпатии.

Весы

Сегодня Весам лучше избегать погружения в романтический настрой: высока вероятность того, что это закончится для них разочарованием, сильными сомнениями или выраженным душевным дискомфортом. Свидания, воспоминания, любовные грезы могут усугубить их переживания вместо того, чтобы принести исцеление.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня в общении с представителями другого пола выгоднее сдержанность. Это не тот день, когда стоит открыто проявлять свои теплые чувства или поддаваться ревности. Если вас преследует навязчивое подозрение или тайное опасение, постарайтесь оставить его при себе.

Стрелец

Сегодня и романтическое свидание на людях, и интимная встреча чреваты для Стрельцов сложным моментом, который трудно замять. Многих Стрельцов в такой ситуации выручит природное везение или чувство юмора, но ситуация все же может оставить двойственное впечатление или неприятный эмоциональный осадок.

Козерог

Сегодня Козероги могут допустить досадный промах, поддавшись собственным чувствам или находясь под эмоциональным влиянием своего партнера. Звезды подчеркивают, что это именно дипломатическая ошибка: взаимная тяга влюбленных сильна, однако при этом они могут неудачно выстраивать свои отношения.

Водолей

Сегодня Водолеи стремятся к ясности и предсказуемости, но в любви этот идеал достижим с трудом. Многих Водолеев может раздражать эмоциональная или бытовая составляющая ситуации, скрытый неучтенный фактор. Поведение пассии может претерпевать те или иные метаморфозы, не всегда в лучшую сторону.

Рыбы

Сегодня наилучшим выбором для Рыб будет сознательная сдержанность. От временной паузы их любовные отношения не пострадают, а иногда и выиграют. Не стоит поддаваться искушению сделать в любви остроумный нестандартный ход: не исключено, что уже завтра вы поймете всю его ненужность или ошибочность.