Польза и яркие эмоции от общения — гороскоп на 3 августа

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах подсказывает единственный безошибочный путь к равновесию интересов.

Он заключен в эмоциональной сдержанности, дипломатичности, экономности, дисциплине и следовании правилам. Желательно контролировать всплески чувств (особенно застарелых и негативных), не поддаваться соблазну психологических манипуляций, держаться в рамках законов, этикета, профессиональных и иных стандартов. Стоит повременить с покупками и освоением маршрутов, с новыми контактами, практическими начинаниями, соглашениями, заявлениями, конкретными предложениями, публикацией текстов и статистических данных.

Овен

Ситуации этого дня позволяют Овнам попрактиковаться в искусстве дипломатии. При этом лучше не делать ставку на слова: в любой дискуссии может возникнуть пауза. Отношения с окружением, включая близкое (семью, супруга), лучше поддерживать при помощи мелких уступок. В официальных контактах опорой станет долгосрочный договор. Важно стараться делить по справедливости территорию и партнерские ресурсы.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам даже в мелочах опираться на принятый стандарт или регламент. Это поможет им грамотно планировать расписание своих дел на день и легко улаживать неоднозначные спорные ситуации, не выходя за рамки правил и законов. Тельцам-руководителям важно не подавать пример недисциплинированности подчиненным своими собственными действиями. Лучше отложить важные визиты и встречи.

Близнецы

Для Близнецов день станет приятным, но не обойдется без тех или иных курьезов. Велика вероятность материальных проблем - например, путаницы при оплате покупки или получении гонорара за творческую работу. Возможно, придется платить налог с выигрыша или подарка. Не стоит выбирать эти сутки для шоппинга и важных платежных операций, для значимой встречи, выступления, публикации, любовного свидания.

Рак

День сулит Ракам тот или иной дискомфорт. Для многих Раков будет проблематичным исполнение их личных капризов. Вероятно, им придется уступить в чем-то партнерам, клиентам или домочадцам. Излишне эмоциональные Раки способы испортить отношения со своим окружением из-за пустяка или оказаться из-за своих прихотей в неоднозначном положении. Не лучший день для покупок, договоренностей, важных решений.

Лев

День раскроет Львам варианты их будущих успехов, и это сгладит им все досадные шероховатости текущего момента. Их внимание могут привлечь разные маршруты, страны, учебные программы, стимулы духовного или творческого роста, альтернативные форматы решения юридической проблемы. Звезды советуют пока не отбрасывать ни один из них: не исключено, что некоторые из приглянувшихся путей удастся совместить.

Дева

Сегодня Девам стоит тщательнее выверять финансовые планы. День подчеркнет ошибки и риски в сферах, связанных с активами, инвестициями, кредитами, налогами и валютными операциями, а также промахи в правовой и эстетической сферах. Не лучший момент для покупок и сделок, отказа от стабильного официального заработка. Стоит отложить новые контакты и начинания, повременить с озвучиванием своего мнения.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам придерживаться знакомого сценария поведения: именно это убережет их от ошибок, преждевременных действий и лишних иллюзий. Многие Весы выиграют, сделав выбор в пользу самодисциплины, сдержанности и корректности. В любой ситуации разумнее опираться на профессиональные стандарты или чувство долга, а не на свои эмоции. Стоит повременить с включением в открытые дискуссии.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше отложить инициативы и действовать в рамках, заданных ситуацией. Многим Скорпионам зададут границы поведения их семейные, дружеские или жилищные обязательства, а в работе — действующие профессиональные стандарты. В этот день желательно считаться с правовой стороной вопроса, строже соблюдать законы и договоренности. Не стоит давать волю романтическим и другим переживаниям.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам соблюдать формальности, даже если они оказались в дружеской непринужденной обстановке. Этот совет особенно пригодится Стрельцам, у которых есть неразрешенные финансовые или иные противоречия с единомышленниками или земляками. Нежелательно вести в эти сутки доверительные беседы, устраивать вечер воспоминаний, обращаться куда-либо с частными щекотливыми просьбами.

Козерог

Сегодня опора для Козерога — действующие стандарты и сценарии, стоит неукоснительно их придерживаться и быть дипломатом. Еще один элемент успеха — сдержанность. Звезды советуют не тратить много денег, не говорить лишнего, не выходить за рамки правил и не поддаваться эмоциям. Не стоит навязывать другим свои взгляды и принимать решения в двойственной ситуации. Лучше отложить подписание договора.

Водолей

Сегодня Водолеи могут не тревожиться за свои позиции в главном, но в деталях возможны те или иные осложнения. Не исключено вмешательство родственников или женщин. Могут требовать внимания нюансы, связанные с медицинской или правовой стороной дела. Некоторые Водолеи столкнутся с замаскированным недоброжелательством. В этот день не стоит отправляться в путь, начинать разговор, оформлять документы.

Рыбы

Рыбам желательно воздержаться и от новых самостоятельных инициатив, и от включения в коллективный проект. Лучше отложить все необязательные дела, дискуссии и платежи. В нештатной ситуации важно действовать согласно стандартам и обращаться за помощью к специалистам. Не самый удачный день для выбора партнера, поручителя, посредника. Если вы ждете от кого-то вестей, сегодня они могут задерживаться.