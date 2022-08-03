Приветы из прошлого подпортят день — гороскоп на 4 августа

7-8 лунные сутки. События этого дня могут указать на те или иные настораживающие моменты, дать почву для подозрений, оживить в памяти неприятные моменты прошлого.

В первой половине дня Луна в Весах советует беречь отношения, даже если они не идеальны. Вечером вступление Луны в знак Скорпиона усилит интерес к темам налогов, наследства, бизнеса, секса или совместного имущества. Начнут поступать новости и налаживаться связи. В течение дня сменится вектор внимания или стиль общения. Возрастут дотошность и придирчивость. Может усилиться внимание к практическим деталям работ, сфере услуг или медицинской тематике.

Овен

В первой половине дня Овнам важно сохранить ровные отношения с нужными людьми. Не стоит общаться с ними, если они не в духе или к ним есть претензии. Лучше отложить встречи и избегать вступления в дискуссии. Вечер сместит фокус внимания. На первый план могут выйти финансовые взаиморасчеты. Возможна новая полезная информация о работе, услугах, лечении, налогах, кредитах, наследстве или имуществе.

Телец

Тельцам не стоит ждать от себя и других многого в первой половине дня. В это время даже в рутинных знакомых делах возможны мелкие досадные проблемы. Встречи, дискуссии, поездки и информационный поиск желательно перенести на вечерние часы. К концу дня сложатся подходящие условия для диалога. Не исключено, что интересующие вас люди сами выйдут на связь, так как будут нуждаться в контакте с вами.

Близнецы

Близнецам не стоит возлагать на этот день больших надежд, если они хотят продолжения красивой истории, отдыха или погружения в творчество. Не исключено, что утро начнется с продолжения вчерашних проблем, а не приятных моментов. Вечером может появиться поле для работы, возможны вести от коллег, подчиненных, из нужных инстанций или сервисов. Новая тема для разговоров появится на работе или в доме.

Рак

Ракам стоит быть осмотрительнее в первой половине этого дня. В зависимости от ситуации им не помешает осторожность в быту, жилищных делах, общении с близким окружением, супругом, партнерами. Вечерние часы более комфортны, но тоже требуют аккуратности и умения держаться в рамках правил безопасности. Вечер принесет полезные новости, может дать повод для предметного общения или для целевой поездки.

Лев

Сегодня психологическая атмосфера вокруг Львов не слишком гармонична. Не исключено, что с самого утра их взгляд будут «цеплять» негативные, а не положительные стороны ситуации. К вечеру многим Львам придется вернуться домой или в офис, сосредоточиться на домашних или служебных заботах. Внимание может привлечь потенциальный раздражитель, запущенный медицинский, финансовый или хозяйственный нюанс.

Дева

Девам стоит пропустить первую половину дня или рассчитывать в это время на минимум активности. Не рекомендуются покупки: в них возможны явные или скрытые изъяны. Даже решение неотложных и критичных задач желательно перенести на вечер: именно в это время появится полезная информация, наладится связь, откроется часть нужных дверей или путей, на ум начнут чаще приходить толковые практичные мысли.

Весы

В первой половине дня Весам лучше думать о своих нуждах: быть внимательнее к своему самочувствию, избегать провоцирующих негативные эмоции факторов дома и вне его. Это время повышенной уязвимости, особенно если вы рождены в середине октября. Вечером хорошо заняться хозяйственными, имущественными или финансовыми делами, изучить новости в этих сферах. Может возрасти интерес к медицинским вопросам.

Скорпион

Первая половина этого дня для большинства Скорпионов неудачна. Не исключается период уныния, даже в знакомом простом деле может ждать провал или тупик. С приближением вечера Скорпионы станут активнее и контактнее, начнет лучше работать их интуиция. Обратная сторона их предприимчивости - растущая эмоциональная возбудимость, чреватая ссорами. Есть риск создать себе проблему собственными действиями.

Стрелец

Сегодня почти любая ситуация способна повернуться к Стрельцам негативной стороной или напомнить о чем-то неприятном. Многие Стрельцы в течение дня будут сталкиваться с явными или завуалированными «приветами из прошлого». В конце дня эмоциональный дискомфорт начнет компенсироваться доступом к медицинской, служебной, финансовой или иной нужной информации, появится полезная пища для размышлений.

Козерог

Атмосфера этих суток может напомнить Козерогам о неприятных моментах их биографии и сделать их пессимистами. Козерогам, склонным к унынию, стоит избегать депрессивной обстановки и негативных дум. Наиболее проблемна первая половина дня, в это время лучше отложить активность или быть осторожнее, чтобы не подпортить свое положение. Вечер сулит ободряющие полезные новости, позволяет наладить общение.

Водолей

Сегодня развитие событий может внушить Водолеям не самые оптимистичные мысли. Звезды советуют временно сбавить темп и принять знакомые меры осторожности, в том числе в своей профессиональной сфере и в доме. Во второй половине дня станет вдвойне важна осведомленность. Желательно включить системы защиты, вовремя получать извещения и предупреждения, отслеживать любой намек на обострение или кризис.

Рыбы

Для Рыб сегодня более благоприятная вторая половина дня. Несмотря на ее сложности, она даст им нечто полезное - например, нужную информацию издалека, важный знак или намек. Люди, от которых Рыбы ждали известий или предложений, в это время могут сами выйти на связь или напомнить о себе через общих старых знакомых. Начнут складываться подходящие условия для мелких договоренностей на отдельные темы.