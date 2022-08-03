Вселенная подтолкнет к нужному человеку — любовный гороскоп на 4 августа

Сегодня мы можем встретить того единственного, если еще не влюблены.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что первая половина этого дня не очень удачна для тесного общения с любимым человеком. В это время не исключена злопамятность или повышенная чувствительность к мелочам, включая эстетические и бытовые. Вечером важно помнить о взаимосвязи душевной и телесной близости.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит торопить события и пытаться проявить инициативу в любви с утра. Чем ближе вечер, тем выше вероятность встречной активности любимого человека. Он будет не прочь инициировать общение, если вы заинтригуете его своим молчанием. На сигнал, поданный вечером, стоит откликнуться.

Близнецы

Сегодня мышление Близнецов станет менее романтичным и более критичным. Они могут стать придирчивее по отношению к любимому человеку или к тем условиям, в которых развивается их роман. Даже если они сильно влюблены, вновь всплывшие мелочи заставят их задуматься, стать внимательнее и осмотрительнее.

Рак

Утренняя атмосфера неблагоприятна для личной жизни Раков. В их отношениях дают о себе знать негармоничные ноты — например, отзвуки давней ревности или старых обид. В конце дня появится повод пообщаться, но если не принять меры по нейтрализации негативных эмоций, они могут подпортить приятный вечер.

Лев

Влюбленным Львам не стоит возлагать на этот день особых надежд. Многие Львы будут поглощены далекими от романтики темами. Если же свидание состоится, они будут ждать от партнера понимания своих проблем и могут обидеться, не встретив его. Партнерам, живущим вместе, важно не создавать повод для ссор.

Дева

Сегодня звезды советуют влюбленным или заинтересованным в знакомстве Девам ждать вечера. К концу дня возрастет общительность, начнет складываться подходящая обстановка для контактов, прогулок и доверительных бесед. Это наилучшее время для отправки любовного послания или выступления с предложением.

Весы

Сегодня влюбленные Весы могут оказаться не в духе. Наиболее вероятно такое положение дел в первой половине дня: в это время многих Весов будет преследовать раздражение или уныние, они могут быть не готовы к свиданию по тысяче и одной веской причине. Не стоит им строить обширных планов и на вечер.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше воздержаться от любовной активности в первой половине дня: в это время разочарования гораздо вероятнее успехов. Вечер даст им больше шансов в делах сердечных, но их может начать подводить собственная горячность или нежелание усвоить уроки прошлого. Стоит быть осмотрительнее.

Стрелец

В этот день влюбленные Стрельцы способны пасть духом и временно утратить природный оптимизм, который обычно является одним из главных секретов их привлекательности в глазах представителей противоположного пола. Звезды советуют им помнить, что это временное явление и однажды оно непременно пройдет.

Козерог

Сегодня Козероги не в лучшей психологической форме и могут сами навредить своему роману. Им лучше сделать главной задачей сохранение существующего положения вещей и не пытаться что-либо резко изменить. Утром полезно уединение, а вот вечером, наоборот, не помешает поговорить с любимым человеком.

Водолей

В этот день Водолеям трудно рассчитывать на эмоциональную гармонию в любви. Многие Водолеи окажутся в неприятной ситуации во второй половине суток: что-то начнет мешать им свободно выражать свои чувства или реализовывать свои романтические планы. Звезды советуют им сделать перерыв в тесном общении.

Рыбы

Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам дождаться вечера и лишь тогда начинать делать осторожные шаги к налаживанию связи с объектом симпатий. В общении с ним или с ней лучше стать не оратором, а слушателем. Прежде чем высказывать свое мнение, постарайтесь выслушать в подробностях свою половинку.