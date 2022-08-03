Только три знака взберутся по карьерной лестнице — финансовый гороскоп на 4 августа

Кому-то из нас сегодня явно повезет.

Овен

Звезды советуют Овнам сосредоточиться на тех делах, которые находятся на завершающей стадии готовности. Не откладывайте на завтра то, что можно успеть сделать сегодня. Успешно пойдут ремонтно-строительные работы. Риелторы имеют неплохие шансы для заключения сделки с недвижимостью. Хорошо подготавливать отчеты, проводить анализ бюджета.

Телец

В этот день хорошо пойдут дела у Тельцов, занимающихся торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Благодаря успешному взаимодействию с партнерами по бизнесу вы сможете увеличить объем товарно-денежного оборота, что положительно отразится на уровне доходов. Также хорошо использовать этот день для укрепления и расширения деловых связей.

Близнецы

Вполне благополучный день для деловой активности Близнецов. Если вы хотите успеть сделать больше, то наиболее важные и ответственные дела вам следует запланировать на вторую половину дня. Детальный план работы позволит вам правильно расставить приоритеты и успеть справиться с графиком работы. Главным критерием успеха в работе является то количество денег, которое вы сможете заработать.

Рак

У Раков хорошее время для того, чтобы по-новому взглянуть на свою работу. Вы сможете увидеть скрытые резервы и усовершенствовать методы работы. У деловых женщин удачный день для смены имиджа. Благодаря возросшему обаянию вы сможете успешно решать многие вопросы в отношениях с клиентами. Обязательно проявляйте инициативу и не бойтесь брать ответственность за свои новые проекты.

Лев

Сегодня Львы, как никогда ранее, нуждаются в хороших комфортных условиях труда. Если вы будете иметь тихую уединенную обстановку, то сумеете найти ответы на волнующие вас сложные вопросы. Также это хороший день для дальних поездок, обмена опытом и выполнения частных заказов по фрилансу. Можно искать дополнительную подработку при выполнении частных заказов.

Дева

Типичных Дев сегодня может ожидать успех в работе, связанной с частыми поездками и контактами. Многие сложные вопросы найдут свое решение за счет укрепления и развития деловых связей. Вам не составит труда заинтересовать собеседника и предложить ему интересные варианты для сотрудничества. Ищите единомышленников и вместе с ними включайтесь в работу — так вы скорее придете к успеху.

Весы

Хорошо складывается этот день для Весов, занимающих руководящие должности в частной фирме или госструктурах. В конце дня звезды советуют вам выходить на контакт с вышестоящим руководством и вносить предложения по улучшению работы. Также это удачный день для поиска работы и подписания трудового договора. Успешно идут дела в сфере услуг.

Скорпион

У Скорпионов удачный день для расширения кругозора и приобретения глубоких профессиональных познаний. Полезно посетить международную выставку – это даст вам много новых перспективных идей. Обмен мнениями с коллегами из других регионов и из-за границы поможет вам определить задачи стратегического развития. Может укрепиться ваша деловая репутация.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам действовать дипломатично, чтобы добиться лучших результатов. Вы сможете найти варианты для дополнительной подработки, получения льгот, компенсаций. Некоторые из вас найдут себе хорошую подработку, вполне совместимую с основной работой. Наличие свободных финансовых ресурсов лучше использовать на оплату счетов и на погашение долгов по кредитам.

Козерог

Экономические возможности Козерогов сегодня могут прирастать за счет укрепления и развития делового партнерства. Чтобы реализовать этот потенциал в полной мере, рекомендуется обсуждать с партнерами все актуальные вопросы, касающиеся совместного бизнеса. Вы сможете прийти к компромиссным решениям даже в тех переговорах, которые идут на многосторонней основе.

Водолей

Звезды советуют Водолеям с утра составить себе чёткий план работы на весь день. Уделите серьезное внимание правильному распределению рабочего времени. Вы обязательно добьетесь успеха, если будете методично и последовательно добиваться своих целей, и не будете отвлекаться от дел. Очень важно иметь конструктивные отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Рыбы

У многих Рыб сегодня может усиливаться творческий потенциал. Это положительно отразится на представителях творческих профессий, индустрии моды, отдыха и развлечений. Можно экспериментировать в поисках путей усовершенствования в работе. Во второй половине дня успешно пройдет сдача экзаменов и защита диссертации. Можно заниматься рекламными мероприятиями.