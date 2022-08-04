Смотрим на свои возможности трезво — финансовый гороскоп на 5 августа

Сегодня стоит оценить себя правильно, чтобы не взять то, что нам не по зубам.

Овен

Овнам в течение дня, возможно, придется столкнуться со сложными и запутанными вопросами. Особенно это относится к офисным служащим, работающим над бухгалтерскими и статистическими отчетами. Обязательно перепроверяйте данные, которые вводите на компьютере. Воздержитесь от теневой и неофициальной деятельности. Не следует доверяться случайным людям.

Телец

Тельцы в этот день могут оказаться во власти ложной информации, которая может вас дезориентировать. Источником дезинформации может стать обмен мнениями во время коллективных мероприятий: собраний, совещаний, конференций. Советы, полученные от коллег и единомышленников, вряд ли вам помогут. Берегите свои финансовые ресурсы от растраты и никому не давайте денег взаймы.

Близнецы

Близнецам в этот день не рекомендуется менять место работы и подписывать трудовой договор. Возможно, у вас возникнут вопросы к начальству относительно размера оплаты вашего труда. Не исключены ошибки, обсчеты при начислении зарплаты. И в этих вопросах вам будет непросто внести ясность. Не торопитесь проявлять инициативу там, где об этом вас никто не просит.

Рак

Ракам в этот день может поступить ложная информация издалека. Старайтесь ограничить деловую переписку с партнерами из других городов и стран. В профессиональном обучении вам многое может показаться непонятным, излишне сложным и недоступным вашему пониманию. Строго следите за тем, чтобы ваши действия не выходили за рамки норм закона и служебных инструкций — берегите свою деловую репутацию.

Лев

У Львов в этот день может увеличиться вероятность финансовых потерь в результате ошибочных решений. Это не лучшее время для привлечения финансовых инвестиций. Воздерживайтесь от финансовых операций по безналичным расчетам – вы можете стать жертвой обмана со стороны мошенников или перепутать счета. Старайтесь не делать того, что может повысить риск убытков, ущерба из-за технических поломок.

Дева

Девам в этот день не рекомендуется доверять партнерам и вести переговорный процесс. Сейчас вы можете стать жертвой обмана или мошенничества, поэтому здоровый скептицизм не помешает при деловых контактах. Также это неблагоприятный день для долгосрочного планирования. Внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно, и в каких-то вопросах вам, возможно, придется подстраиваться.

Весы

Весам в этот день будет сложнее находить взаимопонимание в трудовом коллективе. Особенно это может быть проявлено при выстраивании делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Приказы и распоряжения начальства могут оказаться неправильно поняты сотрудниками. Руководителям будет нелегко добиться позитивного результата от работы подчиненных.

Скорпион

У Скорпионов не лучший день для профессиональной учебы и служебных командировок. Полученная вами в это время информация может оказаться не достоверной и, опираясь на эти сведения, вы рискуете допустить ошибку. Нежелательно принимать участие в корпоративных вечеринках, поскольку это может привести к ущербу для вашей деловой репутации.

Стрелец

У Стрельцов, занимающихся выполнением ремонтно-строительных работ, в этот день могут возникнуть проблемы с финансированием и оплатой труда. Заказчик может оказаться недовольным качеством выполненной работы и задержать оплату. Неблагоприятный день для сдачи готового объекта заказчику. Также это не лучшее время для оформления и получения ипотечного кредита.

Козерог

Козерогам звезды советуют проявить осторожность в работе с информацией. Обязательно проверяйте поступающие вам сведения на предмет достоверности. Не лучший день для поездок и укрепления деловых связей. Избегайте вступать в доверительные отношения — есть риск разочарования в некоторых людях. Будьте внимательны при финансовых расчетах за покупки.

Водолей

У Водолеев в этот день может сложиться ложное представление о размере причитающейся оплаты за проделанный труд. Если вы работаете по сдельной системе оплаты, то можете допустить ошибку в расчетах. Кроме того, важно выстраивать честные отношения с коллегами. В идеале сегодня работать в индивидуальном порядке, чтобы ни от кого не зависеть.

Рыбы

Рыбы в этот день могут быть склонны заблуждаться относительно своих профессиональных возможностей. Возможно, вы недооцениваете свои таланты и способности и не вполне осознаете, что способны на большее. Вместе с тем это не лучшее время для игроков на товарной и валютной бирже. Спекулятивный бизнес может привести к убыткам.