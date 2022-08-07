Вплотную приблизимся к своим мечтам — финансовый гороскоп на 8-14 августа

Большую часть недели растущая Луна и влияние Полнолуния будут способствовать решению финансовых вопросов.

А необычно активный Хирон вкупе с Лилит позволят некоторым из нас вплотную приблизиться к осуществлению своих желаний.

В понедельник, 8 августа, Солнце формирует трин к Хирону, и начало недели как нельзя лучше подходит для мозгового штурма и активного обращения к своей интуиции в решении финансовых вопросов.

Вторник, 9 августа, лучше пропустить, если вы намерены потратить какую-то сумму денег или взять кредит. Противостояние Венеры и Плутона никак не способствует успеху подобных мероприятий.

В среду, 10 августа, ситуация чуть получше, но тоже далека от идеальной. Квадрат Солнца к Северному Лунному Узлу делает уязвимой тему поисков более прибыльной работы или выгодного заработка.

Четверг, 11 августа, и вхождение Венеры в знак Льва позволят вам пополнить свой гардероб красивыми обновками, а заодно с пользой потратить какую-то сумму на приобретение деловых аксессуаров.

Пятница, 12 августа, и Полнолуние в Водолее порадуют тех, кто наметил на этот день важные переговоры, касающиеся увеличения зарплаты или гонорара, либо стартует в этот период с рекламной кампанией.

В субботу, 13 августа, можно смело начинать новые проекты или стартовать с теми задачами, от которых вы ждете ощутимой выгоды. Трин Марса к Плутону в этот день наполнят своей энергией ваши новые начинания.

Воскресенье, 14 августа — не лучший день для крупных трат или повышенной деловой активности. Оппозиция Солнца к Сатурну в этот день напоминает нам о необходимости экономии и наведения порядка в финансовых вопросах.

Овен

Звезды советуют Овнам быть осмотрительнее при принятии финансовых решений на этой неделе. Немалую долю в ваших доходах могут составить дополнительные источники в виде выполнения частных заказов. Этот период может сложиться весьма деятельным, однако недостаток организованности и некоторый авантюризм в поступках могут свести ваши усилия к нулю. Тем, кто имеет творческие профессии, звезды не советуют заниматься планированием и работать в составе группы единомышленников. Погоня за удовольствием, пренебрежение обязанностями может принести дополнительные проблемы. Рекомендуется воздерживаться от операций по обмену валюты. Следует позаботиться о сохранении того имущества, которым вы уже располагаете. Вероятен его ущерб в результате технической поломки. Придерживайтесь традиционного стиля в работе, когда вы сможете делать то, в чем имеете большой опыт.

Телец

Оптимистический настрой поможет Тельцам справляться с делами. Более всего ваши таланты и способности будут востребованы при работе над коллективными проектами в составе группы единомышленников. Можно успешно планировать свою деятельность на длительную перспективу, обмениваться мнениями с коллегами, участвовать в собраниях, совещаниях. Однако может сложиться напряженная обстановка в семье, и это может отвлекать ваше внимание от работы и карьеры. Неблагоприятный период для тех, у кого на повестке в этот период стоит вопрос о регистрации недвижимой собственности, оформлении договора аренды или о поиске жилья для работы в другом городе. Возможна техническая поломка в системе ЖКХ или при поведении строительных работ. В зоне особого риска отношения с начальством. Старайтесь не нарушать сроки выполнения работ в соответствии с графиком.

Близнецы

Близнецам звезды советуют держаться в тени и стараться решать вопросы, не привлекая к себе внимания. Вам удастся урегулировать некоторые деликатные вопросы с начальством, и ваши отношения могут стать более доверительными. У руководящих работников период сложится удачно благодаря своевременно поступившей информации. Получив сведения, отражающие реальное положение вещей в бизнесе, вы сможете выработать правильные управленческие решения. Основной задачей на этой неделе является сохранение деловых связей. Дело в том, что ваши деловые контакты могут переживать проверку на прочность. Знакомиться с новыми людьми нежелательно, поскольку любое ваше общение, скорее всего, будет проходить в нервном ключе. Спешка в делах и нетерпение могут спровоцировать конфликт. Кроме того, вы можете столкнуться с трудностями при обработке информации и в обучении профессиональным навыкам.

Рак

Звезды советуют Ракам на этой неделе вносить новшества и экспериментировать в бизнесе. Уделите внимание изучению возможностей от применения новинок научно-технического прогресса, особенно компьютерных технологий и Интернета. Посещение профильной вашей профессии выставки даст много новых идей. Старайтесь не зацикливаться на сиюминутных вопросах – смотрите дальше и масштабнее на развитие своего бизнеса. Вместе с тем этот период может быть связан с напряжением в сфере финансов. Потребность в расходах может резко вырасти, а доходы, если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Будьте осмотрительны в расходах и тратах, в капиталовложениях и спекулятивных акциях. Вы можете понести имущественные потери по собственной вине в результате ошибочных решений. Не рекомендуется проводить плановый ремонт и испытание технического оборудования.

Лев

Удачно сложится эта неделя для Львов, занимающих руководящие должности и планирующих проведение назревших реформ. Этот период требует поиска новых подходов и решений. Обновление бизнеса – вот ключевая формула успеха. Кадровые перестановки, проведенные в этот период, не будут восприняты сотрудниками столь болезненно, как можно было предполагать. Оптимизация расходов и структуры бизнеса сделает работу фирмы в целом более эффективной. Однако вы можете почувствовать в себе возрастание эмоциональности и склонность к импульсивным и непоследовательным поступкам. Внешний мир будет отражать ваше состояние, поэтому не удивляйтесь, если чаще обычного будете встречать людей, готовых затеять ссору. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками. Возможны жалобы на вас начальству со стороны заказчиков.

Дева

Девы на этой неделе могут проявить свои качества переговорщиков и мастеров компромисса. Если у ваших партнеров проблемы в бизнесе и острые разногласия с другими партнерами, то вы вполне успешно можете выступить в качестве посредников. В этот период будет прекрасное время для подписания договора о партнерском сотрудничестве и юридического оформления всех необходимых документов. Контакты с партнерами из других регионов и из-за границы будут удачными и помогут вам выйти на более выгодные схемы работы. Однако старайтесь не замыкаться в себе и не идти на конфликт с подчиненными или коллегами по трудовому коллективу. Особенно держитесь подальше от тайных дел и закулисного решения вопросов. Все тайное обязательно станет явным. Поэтому старайтесь не делать того, за что потом вам было бы стыдно, или за что вам могут сделать порицание.

Весы

Звезды советуют Весам на этой неделе сосредоточиться на решении чисто практических вопросов. Вы можете с большим желанием браться за текущие дела, и они будут удивительно легко и быстро решаться. Умение ладить с коллегами – это еще один плюс в вашей работе. Люди, с которыми вы вместе работаете в трудовом коллективе, с готовностью пойдут вам навстречу и окажут необходимую помощь. Это удачный период для совершенствования профессиональных навыков в работе с техникой и инструментами. Успешно могут проявить себя изобретатели, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Однако вы не застрахованы от внезапных неожиданностей. Нестабильный событийный ряд в этот период может смешать ваши планы и вынудить вносить коррективы в график работ. Воздержитесь от участия в корпоративных вечеринках и профсоюзных собраниях.

Скорпион

Отлично сложится эта неделя у Скорпионов, чья работа приносит людям радость и делает их красивее. В числе наиболее успешных профессий, такие как парикмахеры, визажисты, модельеры, продавцы ювелирных украшений, косметики, модной одежды и парфюмерии, артисты шоу-бизнеса, работники санаторно-курортных комплексов. Спрос на ваши услуги значительно вырастет. Успешно проходят рекламные акции – эффект от них превзойдет ваши ожидания. Лучшее время для работы – середина недели. Также можно экспериментировать и пробовать свои силы в новых профессиях. Однако постарайтесь без крайней необходимости не пересекаться с начальством. Бизнесменам звезды не советуют завязывать деловые отношения с госслужащими и чиновниками. Возможны проверки вашего бизнеса со стороны представителей фискальных властей с вероятностью наложения штрафных санкций.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется начинать эту неделю с наведения порядка на рабочем месте. Бизнесменам рекомендовано поинтересоваться у своих сотрудников условиями работы и сделать все необходимое для их улучшения. Также это благоприятное время для проведения инвентаризации недвижимого имущества. Консультация с дизайнером по интерьеру поможет составить план действий, чтобы сделать магазин или офис более привлекательным для заказчиков и покупателей. Ремонтные, строительные и коммунальные работы идут без проблем. Процветает семейный и надомный бизнес. В зоне рискованного бизнеса находятся издательская деятельность, туризм, рынок услуг в рекламе. Не рекомендуется активно устанавливать деловые контакты и планировать деловые встречи. При работе с информацией чаще обычного могут допускаться ошибки, что затем потребует время на их исправление.

Козерог

У Козерогов на этой неделе может сложиться удачное время для поездок и наведения деловых связей. Благодаря внимательности и тактичному общению вы легко сумеете расположить к себе тех людей, в сотрудничестве с которыми заинтересованы. У торговцев, консультантов, коммивояжеров и водителей транспорта дела пойдут великолепно. Оптовая партия товара, приобретенная для последующей реализации в розничной торговой сети, будет пользоваться повышенным спросом. Набирает темп товарно-денежный оборот. Также это хорошее время для работы с документами и информационными потоками. Вместе с тем следует проявить максимум осторожности в любых делах, так или иначе связанных с риском. В этот период у вас возрастает вероятность технической поломок и сбоев. Не торопитесь делать крупные покупки и брать кредиты.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут почувствовать везение в деньгах. Многие из вас будут обеспечены работой на самых выгодных условиях, какие только возможны. Уровень профессионального мастерства и качество работы значительно повысятся, за счет чего будут получены дополнительные доходы. Успешно поработают строители, риелторы, работники сельского хозяйства и коммунальных служб. Можно закупать впрок строительные и отделочные материалы под будущий ремонт помещений. Успешно идет работа по инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Вместе с тем работающим в сфере услуг будет нелегко угодить запросам клиентов. Возможен спор с кем-то из заказчиков относительно качества и сроков выполнения заказа. Некоторые заказчики могут провоцировать вас на скандал, поэтому наберитесь терпения. Также это не лучший период для ведения переговоров с деловыми потенциальными партнерами. Найти компромисс в этот период непросто.

Рыбы

Рыбы на этой неделе смогут преуспеть в делах при условии полной самостоятельности в принятии решений. Своим возросшим обаянием и коммуникабельностью вы сможете расположить к себе тех людей, в деловом сотрудничестве с которыми заинтересованы. Многие сложные вопросы будут решаться легко и быстро, если вы сможете вовлечь других людей в сферу своих интересов. Деловые встречи и поездки лучше запланировать на середину недели. Хорошее время для учебы и аналитической работы с информацией. Однако не все может складываться так безоблачно. Отношения с коллегами в трудовом коллективе оставляют желать лучшего. В коллективе может сложиться эмоционально нестабильная атмосфера. В любой момент может вспыхнуть конфликт по самому незначительному поводу. При выполнении текущих обязанностей у вас чаще, чем обычно, могут возникать ошибки. Берегите нервы от перегрузок.