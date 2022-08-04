Не сбавляем обороты — гороскоп на 5 августа

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе подчеркивает уязвимости и слабые места, реализуя принцип «где тонко, там и рвется».

Форс-мажорные события могут напомнить о недочетах в делах и проводимых работах, о погрешностях в планировании или о неверном выборе друзей. Возможны авралы, сбои, ссоры, травмы, стрессы, кризисы, сюрпризы. Решение проблемы потребует изобретательности, но придется держаться в заданных рамках. Опасны упрямство, несдержанность и экстравагантность. За острыми событиями важно не пропустить приятные моменты. Это может быть любовь, помощь от родственников, мелкая выгода от прежних вложений.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам принять меры безопасности, включая финасовые. В этот день возрастает риск убытка, ущерба, поломки, форс-мажорных обстоятельств. Дают о себе знать погрешности прошлого, подчеркиваются критичные уязвимости в текущих делах и в планах на будущее. Могут подвести друзья. Есть шанс получить помощь от семьи и близких людей — при условии, что у вас с ними хорошие отношения.

Телец

Сегодня успехи Тельцов зависят от умения вести диалог и управлять своим темпераментом. Общение может дать непредсказуемый эффект, если вы чересчур независимы, упрямы, агрессивны или эксцентричны, игнорируете регламенты и стандарты, предпочитаете согласию и поиску компромисса конкуренцию и борьбу без правил — а также нервничаете, если так ведут себя другие, и остро реагируете на внешние провокации.

Близнецы

Близнецам предстоит вспомнить о застарелой проблеме, которая «не решит себя сама». Темой этого дня может стать хозяйственный или служебный вопрос, здоровье, ремонт, потребность питомца. Также хлопоты могут быть вызваны надеждой на заработок, на решение семейного дела или погашение долга. Возможен сюрприз или вынужденное ограничение. Не помешают меры безопасности, особенно в технических работах.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не быть пассивными и делать попытки в интересующем направлении, даже если их план - рискованный эксперимент. В непредсказуемой обстановке этого дня можно поймать свой шанс или занять свою нишу. Стоит помнить, что результат будет добыт через трудности, а достижениям будет заранее задан потолок. Нелегко дадутся подвижки в любви, бизнесе, отношениях с друзьями и детьми.

Лев

Сегодня Львам требуется осторожность в любых работах, включая домашние. Выгоды от сегодняшних усилий неочевидны, зато проблемы почти гарантированы. Возрастает риск форс-мажорных ситуаций, новых виражей в бизнесе, семейных делах, важных отношениях. На этом фоне усилится нервозность, не исключены внезапные ссоры и резкие развороты тактики. Возможен личный кризис. Опасны и непредсказуемы начинания.

Дева

Девам стоит учитывать, что в эти сутки обстановка вокруг них накалена и местами очень непредсказуема. То, что казалось легким на словах, на деле может нести много «головной боли». Резко возрастает вероятность приключений в поездках и в ходе технических работ. Не исключены препятствия и неудачи при попытке обратиться в инстанцию или в сервис. На фоне событийных бурь может ухудшиться самочувствие.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам аккуратнее вести дела и заранее принять во внимание нестабильность момента. В этот день возрастает вероятность критичных ситуаций и неприятных сюрпризов — но их можно смягчить или даже предотвратить, заблаговременно включив системы защиты и безопасности. Многим Весам поможет в этом их текущий статус или другой фактор — например, происхождение или семейные связи.

Скорпион

Сегодня Скорпионам необходимо контролировать свои порывы, иначе они принесут им больше вреда, чем пользы. Некоторые Скорпионы рискуют создать проблемы друзьям и близким, а также усложнить себе ситуацию с карьерой или жильем. В случае соперничества их горячность будет на руку конкурентам. Опасны эгоизм и упрямство. Стоит чаще задействовать смягчающие факторы: взаимную симпатию, сходство интересов.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам воздержаться от начинаний. В эти сутки затруднен контроль над событиями, вещами и эмоциями, вероятна зависимость от людей, роковых обстоятельств, материального положения или собственных чувств. В текущих делах стоит заранее принять условия игры, приготовиться к приключению и сюрпризу. Возможно, придется провести опасный эксперимент или исправить ошибку прошлого.

Козерог

События этого дня несут Козерогам неоднозначное послание. С одной стороны, судьба может напомнить им о былых трудностях и о том, что путь в будущее тоже непрост. С другой стороны, у них будет тайная поддержка — например, чья-то симпатия. Начинания нежелательны из-за сложности и непредсказуемости условий, а также из-за риска повторить роковую ошибку. Не стоит участвовать в коллективных проектах.

Водолей

Для Водолеев день станет напряженным и ответственным. Даже к простому делу стоит подойти серьезнее, с заботой о безопасности: промах может оказаться роковым и добавить системных проблем. Вероятен критичный момент в быту, семье, карьере, игре, в общении с друзьями, детьми, родней или начальством, в жилищных делах. Не исключена расплата за ошибку. Любой радикальный шаг должен быть чем-то оправдан.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут положиться на свою интуицию. Именно она подскажет им верное решение в непредсказуемой или опасной обстановке. Желательно отказаться в эти сутки от трудных работ, новых начинаний, тренировок, бытовой суеты, интенсивного лечения, отложить деловые встречи и путешествия. Есть шанс остаться в стороне от сложных событий и лишних рисков, уйдя в мир любви, фантазий, кино или музыки.