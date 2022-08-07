Время получать большие деньги — гороскоп на 8-14 августа

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

9 августа оппозиция Венера-Плутон — этот аспект проявляется как в деловом, так и в личном плане. Те люди, которых этот аспект затронет, могут почувствовать сильную потребность в обладании материальными и финансовыми ресурсами. Мотивация к получению больших денег может привести к новым начинаниям, планированию и активному следованию планам. В личных отношениях аспект стимулирует сексуальные желания и может приводить к страстным отношениям. Напряженный характер данного аспекта может говорить о том, что при его реализации не всегда удается удержаться в социально приемлемых рамках поведения.

11 августа квадратура Солнце-Уран — аспект усиливает стремление к независимому поведению и отвергает любые ограничения. Может приводить к спонтанным поступкам, отказу от ответственности перед другими людьми. Призывы к ответственному поведению и выполнению взятых на себя обязательств могут восприниматься как попытка ограничить личную свободу.

11-12 августа секстиль Марс-Нептун — аспект указывает на готовность действовать бескорыстно, под влиянием мировоззренческих убеждений. Гармоничный характер отношений позволяет удерживать поведение в социально приемлемых рамках. Аспект благоприятствует искусствам и морским профессиям.

14 августа оппозиция Солнце-Сатурн — достаточно трудный аспект. Солнце символизирует жизненную энергию, а Сатурн отнимает эту энергию. Поэтому люди, чьи гороскопы были затронуты этим аспектом, могут испытывать повышенную утомляемость, физическую слабость, усталость. Намерения по достижению поставленных целей могут столкнуться с препятствиями. Может ослабнуть иммунитет и понижается уровень работоспособности.

Овен

Овнам на этой неделе звезды советуют сосредоточить внимание на улучшении своего финансового положения. Кроме основного источника дохода на основной работе вам может представиться удачный шанс найти дополнительную подработку. Хорошее время для оформления документов на получение всевозможных льгот, компенсаций, пособий. Также это благоприятные дни для прохождения медицинского обследования и соответствующих лечебно-профилактических процедур. Возможно, вы найдете эффективные средства лечения на платной основе. Удачное время для проведения духовных практик в обстановке тишины и уединения. В конце недели могут осложниться отношения с любимым человеком. Не торопитесь тратить крупные суммы денег на подарки и развлечения с ним. Это может привести к быстрому исчерпанию ваших финансовых ресурсов и усилению напряженности в романтических отношениях.

Телец

Тельцы на этой неделе могут быть устремлены в будущее и проявят готовность к тому, чтобы открыть для себя новые перспективы. Старайтесь заручиться поддержкой тех людей, которые являются вашими единомышленниками и друзьями. Только объединив усилия, вы способны максимально реализовать свои планы. Если у вас мало друзей, то теперь вы сможете их найти. Важно не просто активно вступать в контакты, но и проявлять готовность к бескорыстной поддержке других людей. Отдавая свои силы другим людям, вы получите взамен намного больше. В конце недели может осложниться обстановка в семье. Возможно, вы не сможете ясно представлять себе реальные потребности и нужды членов своей семьи. Изначальное непонимание может приводить к конфликтным ситуациям с членами семьи, причем вы можете оказаться объектом критики, совершенно не понимая, за что и почему. Звезды советуют вам, прежде чем что-то делать и проявлять инициативу, постараться вначале спокойно побеседовать с домочадцами и выяснить их первостепенные нужды и потребности.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе весьма неоднозначное время. Возможно, вы почувствуете какие-то ограничения и препятствия при попытке реализовать свои намерения. Вам будет сложнее открыто заявить о своей позиции по тем или иным вопросам, потому что вам будут мешать сложившиеся обстоятельства. Успешным направлением можно считать усилия, направленные на проработку своих внутренних психологических комплексов. Те из вас, кто недостаточно уверены в себе, смогут повысить самооценку благодаря правильному психологическому пониманию, откуда происходит эта неуверенность. В конце недели звезды советуют воздерживаться от новых знакомств и реже контактировать с окружающими. Дело в том, что сейчас в поле вашего зрения могут часто попадать люди с нечестными намерениями. Возможно, до вас дойдут какие-то слухи и сплетни. Воздерживайтесь от выяснений отношений.

Рак

У типичных Раков на этой неделе могут открыться перспективные направления для личностного и профессионального развития. Главный ваш конёк сейчас состоит в умении дружить с людьми и в стремлении расширить кругозор. Это внутреннее стремление способно привести вас к новому уровню понимания стоящих перед вами задач. Наиболее плодотворны будут контакты с приехавшими из других регионов людьми и с иностранцами. Эти люди могут «открыть» вам глаза на многие события, о существовании которых вы раньше даже не подозревали. Возрастает роль виртуального общения в интернете на форумах и в социальных сетях. Однако в конце недели звезды советуют воздержаться от планирования. Неверное представление может привести к тому, что ваши планы могут превратиться в прожекты или в пустые радужные фантазии. Также в это время будьте осмотрительнее при поддержании дружеских отношений. Не следует считать друзьями тех людей, которые сами себя выдают за друзей и подруг, но при этом способны на нечестные поступки.

Лев

У Львов на этой неделе благоприятное время для изменения подходов к достижению поставленных целей. Если вы долгое время работали в определенном направлении, но не добивались нужного результата, то, возможно, вы что-то делали не так. Попробуйте что-то поменять, подойти к труднореализуемым вопросам с иных позиций. Звезды советуют вам решительно избавляться от всего устаревшего и утратившего свою эффективность. Не нужно держаться за старое, ищите новые пути. Хорошее время для борьбы с вредными привычками. В конце недели вы не застрахованы от неожиданностей. Возможно, вам придется пересматривать свои прежние цели и задачи. В какой-то момент вы можете осознать призрачность своих стремлений из-за того, что внешние обстоятельства меняются и еще более отдаляют вас от того, к чему вы стремитесь. Осознав это, вы сможете ставить перед собой более реалистичные задачи.

Дева

У типичных Дев эта неделя складывается благоприятно для урегулирования любых партнерских споров и разногласий. Если с партнером не было согласия, то самое время еще раз обсудить наиболее принципиальные моменты. Позитивные решения придут к вам на удивление легко и быстро. Это относится в первую очередь к деловому партнерству, но и в супружестве также не будет бесполезным. Для отношений в браке важно юридическое закрепление того, с чем согласились оба партнера — например, нелишним будет подумать о заключении брачного контракта. Именно поэтому эта неделя благоприятствует заключению брака. В конце недели могут произойти события, которые могут ограничить вашу активность. Вы можете оказаться в затруднительном положении, если вольно или невольно допустите нарушение закона. Старайтесь быть внимательнее при вождении автомобиля. Нарушения правил дорожного движения могут привести к штрафам.

Весы

У Весов на этой неделе замечательное время для борьбы с вредными привычками и упорядочения своего образа жизни. Начните с режима дня, перестаньте засиживаться далеко за полночь за компьютером, и вам не придется с трудом просыпаться по утрам. Также введите в свою жизнь регулярные физические нагрузки, купите абонемент в фитнес. Недостаток энергии вы можете восполнить необычным, но весьма действенным способом. Попробуйте в своей квартире освободить шкафы и ящики от старых вещей. Освобождение окружающего вас пространства от старого хлама приведет к усилению энергетики вашего организма. В конце недели вы не застрахованы от неожиданностей. Возможно, вы обнаружите перемену в поведении кого-то из друзей. Не исключены спорные ситуации из-за общих сексуальных предпочтений, когда друг или подруга начинают соперничать с вами за внимание понравившегося вам человека.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут быть сосредоточены на любовных и партнерских отношениях. Могут произойти положительные подвижки по обоим направлениям, что сделает вашу личную жизнь более радостной. Влюбленные Скорпионы могут дозреть до оформления отношений. Хорошо объявлять о помолвке и заключать брак. Если же вы уже состоите в супружеском союзе, то ваши отношения могут стать ещё более мягкими, чувственными и нежными. Это хорошее время для активной светской жизни, посещения увеселительных мероприятий и публичных заявлений. Возможно, вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие типа свадьбы или юбилея. В конце недели внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для вас. Чтобы чего-то добиться, вам потребуется прилагать гораздо больше усилий, поскольку может быть много препятствующих факторов.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут преуспеть в урегулировании материальных практических вопросов, связанных с обустройством дома и семьи. Возможно, раньше у вас были другие приоритеты, но теперь удачная пришла пора решать и хозяйственно-бытовые вопросы. К ним относятся не только уборка комнат и починка сломанной бытовой техники. Подойдите к вопросу более глобально и займитесь благоустройством окружающего вас пространства. Причем имейте в виду, что чем больше порядка и чистоты вокруг вас, тем здоровее и энергичнее станете вы сами. Вы должны быть уверены, что у вас дома полный порядок и тогда сможете быть уверены в устойчивости своего здоровья. В конце недели не лучшее время для оформления юридических документов и учебы. Не исключены бюрократические проволочки и сложности при получении таких документов как иностранный паспорт, виза или права на вождение автомобиля. Берегите свою репутацию.

Козерог

У Козерогов на этой неделе наступило увлекательное время, когда вас могут окружать интересные люди, общение с которыми будет не только полезным, но и приятным. Вас, возможно, ожидает много приятного общения, знакомств, поездок и сюрпризов. Старайтесь быть открытыми в общении, расширяйте свой кругозор, знакомьтесь с новыми людьми. Это поможет привнести в вашу жизнь новые позитивные веяния. Ориентируйте себя на удовольствия, развлечения и праздник. Чем свободнее вы будете себя вести, тем больше радости войдет в вашу жизнь. Успешно проходит учеба, творческие увлечения. Вы преуспеете, участвуя в конкурсах, спортивных соревнованиях, кастингах и театрализованных представлениях. Могут произойти романтические знакомства. Однако в конце недели в ваших романтических отношениях могут произойти перемены. Не исключена размолвка, ссора. Проявите больше внимания и терпимости по отношению к любимому человеку.

Водолей

Благополучие и хорошее настроение у Водолеев на этой неделе может напрямую зависеть от финансового положения. Ничто другое не будет вас так радовать, как поступление денег на вашу банковскую карту. И здесь звезды обещают вам много приятных моментов. Возможно, вам выплатят зарплату. Также может поступить финансовая поддержка от родственников. Наличие денег позволит вам выполнить некоторые свои желания, связанные с покупками для дома. Отношения в семье складываются доброжелательные. Вы сможете дружно браться за любые дела. Семья – это ваша радость и опора, и вы это сейчас особенно отчетливо осознаете. На этих днях вы можете почувствовать усиление аппетита, особенно к сладостям. Если для вас актуальна проблема лишнего веса, то рекомендуется несколько дней посидеть на легкой фруктовой или овощной диете. В конце недели могут осложниться партнерские отношения. Причиной может стать недобросовестное отношение партнера по браку к выполнению семейных обязанностей.

Рыбы

Рыбам на этой неделе, возможно, придется часто контактировать с окружающими людьми. Звезды подсказывают вам, что сейчас необычайно удачное время для решения вопросов с помощью участия других людей. Если вам потребуется решить важный для себя вопрос, то осмотритесь вокруг и подумайте, кто из ваших друзей и знакомых сможет вам в этом помочь. Привлечение деловых связей – это для вас на данный момент самый быстрый и эффективный способ решения проблем. Также это хорошее время для новых знакомств, расширения деловых и социальных связей. Удачно проходят поездки, учеба, в работе с информацией. В конце недели будьте внимательнее к своему здоровью. Возможно снижение уровня энергетики организма, что негативно отразится на делах. Вам может быть сложнее справляться с нагрузками по работе и по поддержанию порядка в доме. Не лучшее время для приобретения домашних животных.