Только два знака зодиака влюбятся по самые уши — любовный гороскоп на 5 августа

Сегодня мы можем встретить любовь всей своей жизни.

Овен

В этот день для Овнов очень важна сексуальная часть отношений. Чтобы получить от нее удовольствие, им придется контролировать свои порывы и думать не только о настоящем, но и о будущем. Свободным Овнам стоит помнить, что сейчас для них могут обернуться проблемами бурные романы, начатые с нуля.

Телец

Сегодня Тельцы могут как поладить с любимым человеком, так и повздорить с ним. Прогноз зависит от взаимного настроя: если обоюдное упрямство, гнев, соперничество или свободолюбие возьмут верх над встречной симпатией, то даже в счастливой паре не исключена ссора. Можно сказать одно: скучно не будет.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы неравнодушны к мелочам и могут принимать их близко к сердцу. Одна-единственная деталь, вызывающая неприятные воспоминания или странные ассоциации, способна остудить их романтический пыл. Возможно, их будет нервировать некий нюанс, связанный с бытом, деньгами или сексом.

Рак

В этот день судьба предлагает влюбленным Ракам быть настойчивее и не отступать перед препятствиями (особенно уже знакомыми). Любовная удача для них сегодня сродни удаче сказочной: приняв заданные условия, приложив усилия и проявив в нужный момент изобретательность, они получат свой заветный приз.

Лев

Влюбленным Львам стоит учесть сложную обстановку дня и стараться не подпитывать ее своим поведением, в том числе в быту. Одна из проблем сегодня — взаимное упрямство. Может нервировать так и не преодоленная пропасть в каком-то вопросе. Не исключены трудности с контролем сексуального темперамента.

Дева

Сегодня Девам важно помнить, что их чувства, слова и намерения — не единственные факторы, влияющие на ситуацию. Им не стоит винить себя, если что-то внезапно пошло не так — например, появились досадные сюрпризы при организации свидания или не удалось выполнить данное любимому человеку обещание.

Весы

Сегодня чувства Весов могут подвергнуться испытанию, но оно вряд ли будет для них полностью новым. При ближайшем рассмотрении все неожиданные события этих суток окажутся знакомыми, а значит, будет не так уж трудно найти выход из ситуации. Важно не нервничать и не «заражаться» нервозностью партнера.

Скорпион

В этот день звезды подсказывают Скорпионам простую формулу любовной гармонии — но они могут выбрать другой путь, более энергозатратный и чреватый неприятностями. Стоит помнить, что голос подлинной любви в эти сутки тих и деликатен, настоящие чувства не нуждаются в экстравагантных внешних эффектах.

Стрелец

Сегодня любовная удача может отвернуться от Стрельцов - или прийти к ним в той форме, которую они расценивают как провал. Наибольшую пользу из обстоятельств извлекут тонко чувствующие Стрельцы-интроверты. Сложнее будет энергичным и предприимчивым Стрельцам, ждущим от любви исключительно «позитива».

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов отличают проницательность и чувствительность. Им будет комфортно рядом с мягким и эмоционально отзывчивым партнером. Свободным Козерогам стоит учесть, что завязанный в этот день роман способен принять форму сексуальной зависимости или подтолкнуть их к роковой ошибке.

Водолей

Сегодня для Водолеев возрастает риск «обострений» в любовных отношениях. Может напомнить о себе несовместимость темпераментов, принципов или запросов. В сложный момент лучшей защитой станет хладнокровие. Как только вы покажете свои чувства или поддадитесь импульсу, события выйдут из-под контроля.

Рыбы

Сегодня Рыбам придется постараться, чтобы их любви не коснулись внешние события: это главное условие хорошего свидания. Если вам удастся найти место, где все бури бушуют исключительно «за окном», встреча будет очень приятной, ваш роман станет эксклюзивным островком гармонии в нестабильном мире.