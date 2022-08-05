Покоряем карьерные вершины — финансовый гороскоп на 6 августа

Несмотря на этот выходной, нужно будет поработать.

Овен

Овны в этот день могут преуспеть в профессиональном обучении и в творческих профессиях. Это удачное время для проведения рекламных акций, издательской и дизайнерской деятельности. Старайтесь творчески подходить к своей работе, тестируйте новые методы, проводите эксперименты – все это будет способствовать укреплению вашего авторитета.

Телец

Тельцы преуспеют в финансовой деятельности. Вам могут оказать реальное содействие в делах члены семьи и близкие родственники. Успешно пойдут дела, связанные с недвижимостью, строительством, производством и продажей продуктов питания. Обязательно доводите до конца начатые дела, даже если для этого потребуется задержаться подольше на работе.

Близнецы

Близнецам рекомендуется запланировать на первую половину дня деловые встречи. У вас прекрасные шансы добиться прогресса в переговорном процессе и подписать взаимовыгодные соглашения. Хорошее время для достижения компромиссных решений и обмена мнениями по актуальным вопросам. Используйте этот день для сбора полезной информации, имеющей практическое применение.

Рак

У Раков в этот день могут складываться теплые и доброжелательные отношения в трудовом коллективе. Вы будете склонны воспринимать коллег как членов одной дружной семьи. Благодаря взаимопомощи с коллегами и подчиненными вы сможете успешно выполнить плановые задания. Также старайтесь четко расставлять приоритеты и продуктивно использовать рабочее время.

Лев

Львы в этот день смогут наилучшим образом реализовать свои намерения. Можно строить самые смелые планы и браться за их реализацию без долгой раскачки. В наибольшей степени этот день благоприятен для индивидуальных предпринимателей и представителей творческих профессий. Инициативность и личная ответственность – это важные качества, которыми вы располагаете.

Дева

Девам в этот день рекомендуется отдавать предпочтение той работе, которая не требует жестких сроков исполнения. Плывите по течению и решайте вопросы по мере их поступления. Работники гостиничного и ресторанного бизнеса имеют шанс повысить свои доходы. То же самое относится к фрилансерам. Другое позитивное направление деятельности связано с оформлением всевозможных выплат – льгот, компенсаций, субсидий.

Весы

Весы смогут в этот день договориться с любым интересующим их человеком. Вы будете легко настраиваться на собеседника и находить правильный тон для ведения беседы. Удачно пойдут дела у тех, кому приходится часто совершать поездки и контактировать с клиентами, покупателями, заказчиками. Успешно идут дела у торговцев, консультантов, социальных работников и водителей транспорта.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут преуспеть в делах, связанных с выполнением плановых работ. Старайтесь действовать последовательно и не отклоняться от поставленной цели. В этом случае вы успешно справитесь с запланированной работой. Отношения с начальством складываются конструктивно. Очень важно проявить такие качества как целеустремленность и настойчивость.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут быть склонны эмоционально подходить к решению любых вопросов. Однако эмоции сегодняшнего дня могут иметь преимущественно позитивную окраску. А при хорошем настроении и дела идут веселее. Успешно проходят рекламные мероприятия по раскрутке популярности производимых товаров и услуг. Не забывайте о своей деловой репутации – благодаря этому вы сможете достигнуть больше результата.

Козерог

У Козерогов это удачный день для рискованных финансовых операций и кредитно-денежных отношений с партнерами. На ваши банковские счета могут поступить крупные суммы денег, и это поможет вам справиться с текущими делами. Также в вашем распоряжении может оказаться крупная сумма денег, которой вы сумеете распорядиться с пользой для себя. Успешно идет выполнение частных заказов.

Водолей

Водолеи сегодня смогут выступить в качестве посредников в деле примирения деловых партнеров и поиска компромиссных решений. Этот день связан с активизацией партнерского сотрудничества. Переговорный процесс имеет неплохие шансы прийти к удачному завершению. Успешно пойдут дела, связанные с многосторонним планированием и выполнением индивидуальных услуг.

Рыбы

Это один из лучших дней для деловой активности Рыб. Руководящие работники могут полностью полагаться на надежность и обязательность в работе подчиненных. Успешно складывается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Не откладывайте текущие дела в долгий ящик. Отношения в трудовом коллективе могут быть основаны на взаимопомощи. Важно действовать целеустремленно.