Даем мозгу отдохнуть — гороскоп на 6 августа

9-10 лунные сутки. Сегодня лучше не начинать новых дел: придется заниматься вчерашними проблемами или осваивать плоды вчерашних достижений.

Также развороту в новом направлении помешает психологическая инертность, не исключена зацикленность на недавних событиях. Лишь в конце дня ситуация начнет меняться, добавлять позитива и внушать надежду. Квадрат Луны к Меркурию намекает на заминки в вечернем общении с иностранцами и иногородними, представителями медицины и международных сервисов — но эти мелочи перекроет общий всплеск энергии и духовный подъем. Не слишком удачны вечерние и ночные контакты и путешествия.

Овен

Овнам придется начать этот день с работы над вчерашними задачами, часто срочными и критичными. Часть из них может быть решена за счет семьи, а также профессиональных связей или умений, оставшихся в наследство от прошлого. Некоторые проблемы будут замяты, смягчены или скрыты. Ближе к ночи возможны обнадеживающие известия издалека. Не стоит начинать сегодня новые дела и отправляться в путешествие.

Телец

Тельцам звезды напоминают, что сегодня многие проблемы решаемы, если работа над ними не затягивается до позднего вечера. Желательно действовать при этом не силой, а мягкостью. Даже самая острая ситуация станет гармоничнее, если вспомнить про общий интерес, взаимную симпатию, дружеские или родственные узы. В конце дня разрядить атмосферу помогут внешние обстоятельства, но это будет уже «не то».

Близнецы

Сегодня Близнецам не добиться покоя, пока они не справятся с вставшей перед ними проблемой или не решат срочную задачу. Некоторым Близнецам придется довести до конца дело, сулящее им деньги или иную выгоду. Вечером кто-то может вызвать вас на разговор, но надежды «излить душу» невелики: вероятно, собеседники будут больше говорить о себе или о последних новостях, чем интересоваться вашими нуждами.

Рак

Для Раков этот день начнется не идеально, но в утренних событиях найдется приятная нота. Многих Раков порадует сознание своей привлекательности. Если накануне возникли проблемы, до вечера часть из них таинственным образом разрешится. В конце дня может появиться интерес к вестям из области медицины, ветеринарии, занятости или полезных услуг. Не стоит делать важные звонки и отправляться в дорогу.

Лев

Сегодня Львам не хватает уюта в доме, уверенности в себе или моральной поддержки. Их может огорчать обстановка в семье или временное охлаждение чувств в отношениях. Не исключено беспокойство в связи с бизнесом, машиной, жильем. Вечером возобновится доступ к источнику надежды, веры и вдохновения, но в рутинных делах скорее вероятны осечки — например, неудачные покупки или бесполезные контакты.

Дева

Сегодня у Дев есть шанс справиться со сложной задачей, подключив к ее решению свой практичный ум и творческое чутье. Лучше ограничиться завершением начатых дел. Ближе к ночи напомнят о себе домашние дела или духовные потребности. Может не сложиться контакт с близкими, не дать эффекта попытка сосредоточиться на учебе или поиске информации. В это время не стоит начинать разговор, отправлять письмо.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит рассчитывать на быстрые подвижки в своих делах и не советуют начинать что-либо с нуля. Начало дня стоит потратить на решение финансовых проблем, устранение неполадок или жизненно необходимые целевые покупки. В конце дня появится источник моральной поддержки, но нет гарантии успеха в мелких делах, неэффективны поездки, контакты и учебные занятия.

Скорпион

Утром Скорпионам важно не забывать о приятных сторонах жизни, а в сложных случаях — о мягком варианте решения проблем. Скорпионам, не добившимся желаемого, судьба приготовит небольшое оригинальное утешение. В конце дня стоит стать внимательнее Скорпионам, совершающим сделки за рубежом или ведущим расчеты в валюте: может подвести чутье, не исключаются мелкие досадные упущения.

Стрелец

Этот день не позволяет Стрельцам выдвинуть себя на первый план, включить на полную мощность свои таланты или успешно рекламировать их. Вплоть до вечера сохранится зависимость от обстоятельств, возможны вынужденные занятия или момент одиночества. Ближе к ночи появятся искра творческой энергии, и возрастет удачливость, но подведет сфера общения, возможно недопонимание или неудачное выражение мыслей.

Козерог

Сегодня Козероги легко забудут о неприятностях, если их главная цель — сохранить любовь и симпатию: эта цель будет достигнута. В прочих делах результат может не компенсировать затрат. Возможно разочарование в друзьях, групповом проекте или планах на будущее. Вечером вероятно вдохновляющее событие в доме или появление духовного стимула. Хорошо переключиться на учебу, самопознание, лечение недугов.

Водолей

Внимание Водолеев вплоть до вечера может быть приковано к важной задаче, решение которой многое определит в их дальнейшей жизни. Даже если от них не зависит исход событий, в их власти правильно отреагировать на ситуацию. Возможно профессиональное испытание, критичное событие в доме, переломный момент в игре или отношениях. Вечер не решит всех проблем, но приоткроет новые горизонты и даст надежду.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше во всем проявлять осторожность и умеренность. До наступления вечера это нетрудно: многие Рыбы выберут правильную тактику интуитивно, а иногда их будет мистическим образом беречь от ошибок сама судьба. А вот в конце дня они могут решиться на авантюру — особенно если к духовному стимулу добавится материальный. В это время им лучше воздержаться от договоренностей и сделок.