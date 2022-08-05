Устраиваем романтическое утро — любовный гороскоп на 6 августа

Сегодня стоит начать показывать свою любовь уже с утра.

Овен

Влюбленные Овны проведут этот день под впечатлением недавних событий — и не исключено, что это заставит их иначе взглянуть на свои отношения. Возможно, они начнут больше ценить в близком человеке такие качества, как талант «поддерживать очаг в доме» и готовность посочувствовать в трудную минуту.

Телец

Сегодня у Тельцов есть возможность поладить с партнером, даже если случилась ссора и совершен опрометчивый поступок. Вполне возможно, что для этого будет достаточно включить обаяние или пустить в ход сексуальный магнетизм. Не стоит терять время: вечером примирение может оказаться менее искренним.

Близнецы

Этот день побуждает Близнецов заботиться о любимом человеке. Если нужды в такой заботе нет, романтический контакт возобновится вечером, и Близнецы будут надеяться на интересный диалог. К досаде многих Близнецов, партнер будет чаще говорить о себе и своих успехах, чем вникать в их мелкие проблемы.

Рак

Сегодня утром Раки получат подтверждение своих любовных успехов. Возможно, это будет комплимент их внешности или признание пассией их особых талантов, которыми они гордятся. Этот момент сгладит для них другие стороны романа, не столь приятные. Вечером не стоит отправлять важные личные сообщения.

Лев

Утром любовь зовет Львов отрешиться от своего «Я» и раствориться в трансцендентных чувственных переживаниях — но многие Львы к этому не готовы и скорее предпочтут дистанцироваться от партнера. Возможна неуживчивость. Вечер вернет большинству Львов их игривость, а грустящим Львам подарит надежду.

Дева

Влюбленным Девам стоит ценить приятные моменты, которые им готовит утро: вечером вернуться к той же ноте не удастся, и общение с любимым человеком пойдет в другом тоне. Многие Девы окажутся в ситуации, когда партнер их «слушает, но не слышит», занятый собой или каким-то глобальными задачами.

Весы

Пока не настанет вечер, любовный успех Весов будет зависеть от их чувствительности, сексуальности или умения справляться с возникшими затруднениями. Многим Весам придется вести себя в не свойственном им стиле. Ближе к ночи судьба подарит надежду, возможен великодушный жест со стороны партнера.

Скорпион

Сегодня небеса добры к влюбленным Скорпионам: они не мешают им совершать в любви опрометчивые поступки, но даже при роковой ошибке оставляют возможность вернуться на верный путь. Однако воспользоваться этим даром лучше до наступления вечера: чем ближе ночь, тем выше вероятность изменения ситуации.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не слишком везет в любви — или они не ценят тех тонких моментов гармонии, которые иногда возникают у них при общении с близким человеком. Однако им не стоит терять надежду: звезды уверяют, что к ночи многое наладится само собой, а неизбежные недочеты станут восприниматься проще.

Козерог

В этот день для Козерогов работает правило «не везет в дружбе — повезет в любви». Даже в сложной ситуации они смогут сохранить взаимность и теплоту чувств, но лишь если сами этого пожелают. Если они будут упорно прятаться за броней своей холодности, критицизма или скепсиса, партнер может обидеться.

Водолей

Сегодня у Водолеев непростой день. Если его события не касаются личной жизни, лучше пока о ней забыть. Если сложности любви на первом месте, потребуется осторожность, чтобы не разрушить ее в пылу острой ссоры или в приступе разочарования. Новый обнадеживающий поворот событий ожидается ближе к ночи.

Рыбы

В этот день любовная гармония окажется доступнее Рыбам утром. Если они пропустят утренние часы, то могут многое потерять. Свободным и чрезмерно увлекающимся Рыбам стоит быть осмотрительнее вечером: под влиянием ситуации они могут внезапно увлечься, не разобравшись в истинных ценностях новой пассии.