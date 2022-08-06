Оцениваем трезвым взглядом — любовный гороскоп на 7 августа

Сегодня мы будем идеализировать партнера, но стоит подключить критическое мышление и смотреть на все трезво.

Овен

Сегодня влюбленные Овны полны оптимизма. Они щедры, артистичны в ухаживаниях и искренни в своих чувствах. Поскольку они излучают положительную энергию, их трудно не заметить или отвергнуть. Любовь и все, с ней связанное, они видят как праздник и хотят, чтобы свидание стало по-настоящему ярким.

Телец

День позволяет Тельцам и их партнерам не соперничать за лидерство, а сместить фокус внимания и найти в отношениях «иное измерение». Это время искренних чувств. Новыми красками может заиграть интимная или духовная жизнь пары. Позитивный настрой поможет простить друг другу недостатки и забыть обиды.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит докучать партнеру рассказами о своих повседневных заботах и мелкими просьбами. Разумнее подстроиться под его привычки, разделить его эмоции и позволить ему лидировать духовно, а также довериться ему в выборе конкретного места и времени встречи: у него это получится лучше.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не планировать свидание по своему вкусу, а положиться на обстоятельства. Возможно, некоторые прихоти при этом останутся нереализованными, зато в целом встреча пройдет вдохновляюще. Не исключено, что предложенный судьбой вариант окажется лучше первоначальной задумки.

Лев

Сегодня Львов ждет удача в любви, если они не слишком высоко подняли планку своих запросов. Чем ближе ваши любовные амбиции к «королевским», тем выше риск одиночества, несмотря на яркие таланты и харизму. Свидание желательно устроить там, где вы сможете блистать и выступать в своей лучшей роли.

Дева

Сегодня Девам может показаться удачной идея устроить свидание дома или там, где можно предаться воспоминаниям. Им стоит помнить, что психологический фон этих суток не располагает к мечтам и лирике. Встреча с любимым человеком потребует энергии и творчества, необходим элемент игры или приключения.

Весы

Сегодня Весам не стоит отказываться от предложения, которое им делает партнер. Свободным Весам не помешает сходить на свидание с невинной целью развеяться: не исключено, что таким образом они встретят настоящего единомышленника и в будущем посмотрят на отношения с ним в более романтичном ключе.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы щедры и стараются проявить в присутствии объекта своих симпатий широту души. Это особенно вероятно, если их пассия родом из другой страны или является представителем иной культуры. День не располагает к скуке и рутине, стоит внести в сценарий свидания нотку экзотики.

Стрелец

Сегодня Стрельцы являются в любви оптимистами и идеалистами. Если они свободны, то верят, что встретят свой романтический идеал. Если же они сейчас испытывают трудности в отношениях, то уверены в своей способности все исправить или в благосклонности судьбы, которая поможет им вернуть былое счастье.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня в любви важны сила чувств и искренность. Хорошо, если с любимым человеком вас связывают яркие впечатления, совместные проекты, приключения, дети, творческие или духовные идеалы. Даже счастливая любовная история в эти сутки может отнять массу душевных сил.

Водолей

Сегодня у Водолеев появляется возможность проложить дорогу в счастливое будущее. Дружные пары забудут о своих внутренних неурядицах. Если вы одиноки или в ссоре, создайте предпосылки для своего счастья — например, займитесь творческим хобби, которое однажды поможет вам примириться или найти любовь.

Рыбы

Влюбленным Рыбам стоит помнить, что вдохновляющие события этого дня задевают в них какую-то сокровенную струну и это мешает им мыслить трезво. Их взгляд на партнера и на свою роль в романе может быть слегка искаженным и идеализированным. В счастливой ситуации для них может крыться знакомый подвох.