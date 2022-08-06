Сплошное везение — гороскоп на 7 августа

10-11 лунные сутки. Сегодня взаимное расположение Солнца, Луны и Юпитера сулит везение и душевный подъем.

Хорошее событие поможет примириться с неприятными гранями ситуации. День способствует успеху, популярности, самопрезентации, расширению возможностей, удаче за рубежом, повышает внимание к харизматичным личностям и к тем, кто «подает надежды». Стоит помнить, что быстрое исполнение новых желаний и благих намерений невозможно, часть успехов пока выдается в виде аванса, рекламы и стимула к росту. Лучшие стороны дня — великодушие, энергия, оптимизм, гостеприимство, благородство, юмор, восстановление витальности.

Овен

Сегодня Овны «на позитиве». Может усилиться их тяга к далеким странам, к расширению своих возможностей, успеху и признанию за рубежом. Для многих Овнов удачей станет возможность действовать согласно своим убеждениям. Духовные ценности в этот день важнее материальных, творческое вдохновение может оказаться ценнее денег. Обстановка может склонять к широте души, гостеприимству, расточительности.

Телец

Сегодня звезды сулят Тельцам неожиданную удачу там, где они готовились к кризису или барьеру. Возможен обнадеживающий поворот в делах, связанных с наследством, жильем или зарубежными проектами. Чтобы извлечь из ситуаций этого дня максимум пользы, придется проявить гибкость и подстроиться под обстоятельства. Пытаясь действовать в собственном ритме, вы рискуете упустить благоприятную возможность.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам забыть про свои повседневные заботы и включиться в позитивный ритм, предложенный обстоятельствами. Стоит согласиться на приглашение повеселиться и посетить мероприятие (особенно праздничное или рекламное). Этот день хорош для общего расширения кругозора, для адаптации к чужой стране или культуре, а также для поддержки знакомств и проектов, полезных для будущего.

Рак

Ракам не стоит уклоняться от мелких хлопот, даже если их много. Позитивный настрой этого дня духовно бодрит, помогает движению к цели и способствует исцелению от недугов. Стечение обстоятельств весьма удачно поможет вам забыть про вредные для вашего здоровья, карьеры и репутации привычки. Возрастает шанс найти помощника, покровителя, наставника, врача, хорошего питомца или удачное место работы.

Лев

Львам день дает надежду, вдохновение и веру в свои таланты. Он помогает им стремиться к идеалу, создает предпосылки для расширения горизонтов, успеха, роста и получения признания за рубежом, увеличивает шансы на популярность, на укрепление собственного авторитета или на обретение личного наставника, покровителя. Возможна гордость за детей и воспитанников. Душевный подъем улучшит самочувствие.

Дева

Девам день может принести яркое событие в доме, семье или на родине — но не исключено, что оно не даст особых выгод им лично. Звезды советуют не проявлять в таком случае эгоизма, порадоваться за домочадцев или земляков. Также сегодня возможно улучшение ситуации с жильем, особенно унаследованным, ипотечным и зарубежным. День склоняет к великодушию и гостеприимству, хорош для праздника, торжества.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам черпать вдохновение в окружающей позитивной обстановке. Весам, уставшим от переживаний или обязанностей, будет полезно отправиться в гости или на мероприятие: там они смогут не только пополнить свои запасы жизненной энергии, но и поддержать связи с влиятельными популярными людьми. Может вызвать особый интерес контакт с иностранцами, с учителями, врачами или юристами.

Скорпион

Скорпионам день может принести расширенный выбор покупок или услуг, ценное приобретение, удачную крупную сделку за рубежом. Возрастает вероятность получения щедрого дара, творческого гонорара, аванса, поощрения, благодарности за труды. Возможен доход от дополнительной работы или совмещения должностей. Материальная или моральная отдача добавит оптимизма Скорпионам, не уверенным в своих силах.

Стрелец

Стрельцам этот день дает возможность укрепить свой авторитет или выгодно подать свои таланты, убедиться в своей растущей популярности или в блестящих шансах на будущее. Стрельцов-родителей, педагогов и тренеров обнадежит потенциал детей или воспитанников. Не стоит заниматься в этот день рутиной, желательно сделать акцент на самореализации, расширении горизонтов, творческой или духовной жизни.

Козерог

День подскажет Козерогам выход из сложной ситуации и поможет остаться оптимистами в минуту кризиса. Возможно остроумное временное решение домашней или другой насущной проблемы. Источник веры, надежды и творческой энергии у многих Козерогов сегодня находится далеко, но его влияние от этого не станет слабее. Может возрасти интерес к мировым событиям, ярким творческим личностям, духовным ценностям.

Водолей

День поможет Водолеям сбросить психологическое напряжение от недавних событий и с оптимизмом взглянуть вперед. Многим Водолеям будет важно присутствие конкретного лица — партнера, единомышленника или другой персоны, чья личность их вдохновляет и мотивирует. Водолеи, не уверенные в себе, увидят примеры, на которые следует равняться или варианты ролей, в которые стоит вжиться для успеха у публики.

Рыбы

День мотивирует Рыб на успех. Многим Рыбам будет важна финансовая составляющая, но материальные мотивы для них могут переплетаться с духовными — например, с надеждой послужить некой идее. Могут играть роль такие стимулы, как экзотика и престиж. Можно сделать шаг к карьере за рубежом или в иностранной компании. Стоит помнить, что этот путь энергозатратен и сопряжен с некоторыми давними иллюзиями.