Работаем на перспективу — финансовый гороскоп на 7 августа

Сегодня нам стоит устремить свой взгляд в будущее.

Овен

У Овнов удачный день для проведения финансовых операций. Если прежде у вас были неурегулированные проблемы с представителями налоговых или правоохранительных органов, то сейчас удачный момент исправить ситуацию к лучшему. Это хорошее время для тех, кто работает в гостиницах, в профилакториях, базах отдыха и санаториях. При наличии свободных финансов хорошо заниматься оплатой счетов по кредитам.

Телец

У Тельцов благоприятный день для расширения и укрепления делового партнерства. Речь идет не только о компаньонах, но и о привлечении новых клиентов к своим товарам и услугам. Успешно проходит обсуждение любых деловых вопросов в неформальной обстановке. Переговорный процесс с участием сразу нескольких деловых партнеров может прийти к успешному завершению.

Близнецы

У Близнецов хороший день для выполнения текущей работы в рамках трудового коллектива. Наиболее преуспеют те из вас, кто занимается преимущественно физическим трудом. Можете рассчитывать на материальное и моральное поощрение со стороны начальства. Те, кто ищут работу, имеют хороший шанс найти приемлемый вариант. Собеседование с потенциальным работодателем может пройти успешно.

Рак

У Раков, имеющих свой бизнес, удачный день для расширения сферы услуг, открытия филиалов, дочерних предприятий, дальних командировок и проведения рекламных компаний. Хорошо заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных состязаний. Старайтесь вести себя открыто и поддерживайте в себе дух здорового соперничества.

Лев

У Львов удачный день для благоустройства жилья, строительных, ремонтных и отделочных работ. Это благоприятное время для того, чтобы задуматься о покупке или продаже объектов недвижимости, оформлении договоров на аренду, также сейчас благоприятно заниматься сельскохозяйственными работами, вкладывать деньги в приобретение станков и оборудования. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Дева

Девы преуспеют в работе с информацией и в обретении новых деловых связей. В поле вашего зрения будут попадать энергичные деловые люди, которые не бросают слов на ветер. Старайтесь договариваться о делах и выполнять свои обязательства предельно точно и в срок. Наиболее успешно проявят себя торговцы, консультанты, водители транспортных средств и социальные работники.

Весы

Весы в этот день могут проявить высокую работоспособность, благодаря чему смогут существенно увеличить уровень доходов. Вы можете получить выгодную работу, заказы. Текущие дела идут легко и естественно. Ориентируйте себя на решение материальных вопросов и покупку практически полезных товаров. В трудовом коллективе складывается доброжелательная и деловая обстановка.

Скорпион

Инициативное поведение Скорпионов позволит реализовать творческие намерения. Звезды ждут от вас новых инициатив, смелости и усиления творческой деятельности. Не бойтесь экспериментировать, ищите более эффективные и производительные методы работы. Не отказывайтесь от участия в конкурсах, кастингах и иных конкурентных видах деятельности.

Стрелец

Чем незаметнее и скромнее Стрельцы будут вести себя сегодня, тем больших результатов удастся добиться. Этот день не терпит суеты и публичности. Успешно решаются спорные вопросы по совместному владению акциями. Можно привлекать влиятельных покровителей к помощи в решении актуальных вопросов. Также вы можете преуспеть в досрочном погашении кредитов.

Козерог

Типичные Козероги сегодня смогут почувствовать реальную помощь и поддержку от друзей и единомышленников. Возможно, вам сейчас есть смысл поработать на общественных началах в товариществах или кооперативах. Установившиеся в этот день деловые знакомства могут пригодиться вам в дальнейшем. Работа с прицелом на будущее, на перспективу, может быть оправдана.

Водолей

Водолеи сегодня способны проявить немалые пробивные способности в отстаивании своих экономических и карьерных интересов. Этому может способствовать целеустремленное поведение и наличие профессиональных амбиций. Если вы ориентированы на карьерный рост и ждете повышения в должности, то сейчас эти ожидания могут стать реальностью. Безработные имеют неплохие шансы найти работу.

Рыбы

Рыбам звезды советуют не зацикливаться на сиюминутных материальных выгодах, а думать о будущем, о перспективе. Ищите новые направления, куда можно вложить свои силы и ресурсы. Звезды советуют обратить свои взоры на заграницу и иные регионы. Успешно пойдет профессиональная учеба. Вы сможете продемонстрировать свои знания, и это может привести к укреплению деловой репутации.