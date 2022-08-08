Слушаем каждое слово партнера — любовный гороскоп на 9 августа

Сегодня очень важно общаться со второй половиной по душам.

Овен

Сегодня влюбленных Овнов подводит амбициозность. Они могут завысить и свои запросы, и свои возможности (особенно если рождены в марте). При проблемах звезды советуют выждать пару дней, и ситуация наладится автоматически. Свободным Овнам пока не стоит спешить с самоопределением и выбором партнера.

Телец

В этот день Тельцы готовы преодолеть на пути к партнеру и к своему личному счастью любые препятствия. Однако не исключено, что в чем-то их смелые порывы запоздали, и романтические планы им пора пересматривать. Куда именно окажется перенаправлен вектор внимания, станет ясно через несколько дней.

Близнецы

Влюбленных Близнецов этот день может сделать более здравомыслящими, прагматичными и меркантильными. Свободным Близнецам стоит на пару дней прекратить активный флирт и поиски любви. Близнецам, состоящим в отношениях, желательно повременить с новыми оригинальными предложениями и договоренностями.

Рак

Ракам пора прояснить некоторые тонкости в своих любовных отношениях, и они это сами чувствуют. Им стоит помнить, что такой разговор невозможен без доли дипломатичности: если они не готовы вначале выслушать партнера и понять его позицию, их шансы на диалог и уравновешивание интересов уменьшаются.

Лев

В этот день влюбленные Львы могут с огорчением заметить, что их романтичный настрой куда-то улетучился, а подходящие для него обстоятельства сменились более прозаическими и скучными. Звезды советуют набраться терпения и просто пережить этот период: скорее всего, он продлится всего один или два дня.

Дева

Сегодня влюбленность не мешает Девам быть практиками и реалистами. Они настойчивы и всеми способами поддерживают связь с любимым человеком. Возможно, им недостает легкости в общении, зато они готовы обсудить любую сложную тему. Если их волнует некий критичный вопрос, лучше задать его именно сейчас.

Весы

Сегодня Весам придется отвести личной жизни далеко не первое место, у них найдутся более срочные насущные дела. Если же любовь и отношения станут для них «темой номер один», на первый план выйдут не романтические, а практические детали. Эмоциональный фон этого дня не слишком подходит для свидания.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут не походить на романтиков и нежных влюбленных. На первый план для них могут выйти общение и секс. Иногда они будут слишком детально и с долей черного юмора обсуждать волнующие их темы. Многим Скорпионам придется выкраивать время для своей личной жизни в плотном списке дел.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам планировать свидание или пытаться флиртовать. Обстоятельства и личный настрой не позволят удерживать фокус внимания на любви и комфортных гранях отношений: о чем бы ни шел разговор, он сведется к неприятным мелочам, и порой вы будете преувеличивать их значение.

Козерог

Сегодня одна из сильных сторон влюбленного Козерога - общение. Что бы его ни волновало, он способен внятно и детально донести свою мысль до партнера. Проблемы в отношениях могут создать те или иные козерожьи амбиции: в зависимости от ситуации они окажутся либо чрезмерными, либо преждевременными.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи наблюдательны, от их придирчивого взгляда не ускользают подозрительные или неприятные мелочи. В то же время они не отличаются откровенностью и часто предпочитают оставить нелестные для партнера мысли при себе. На их размышления о любви могут влиять воспоминания прошлого.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит внимательнее слушать своего партнера, ему есть что сказать. Общение будет интереснее, если он или она одновременно является вашим другом или коллегой. День может подтолкнуть к обсуждению совместного будущего и в этом случае очень важно строить их с учетом новых жизненных реалий.