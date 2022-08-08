Выходим из зоны комфорта — гороскоп на 9 августа

12-13 лунные сутки. Сегодня аспект Луны в Козероге к Меркурию в Деве заставляет мыслить практичнее и создает условия для полезной коммуникации.

Пригодятся вести от друзей и коллег. Хорошо заниматься исследованиями и подсчетами, вести производственные совещания и служебную переписку, искать медицинскую, техническую и другую информацию, контактировать с сервисами. Могут вызвать интерес темы, связанные с лечением, услугами, обновлением, черновыми работами (уборкой, утилизацией, переработкой). Из-за преждевременности и несбалансированности некоторых новых запросов лучше обсуждать их пока в предварительном варианте.

Овен

Этот день заставит Овнов стать более целеустремленными. Многие Овны возьмутся за две или три задачи сразу — либо поставят себе чересчур грандиозную цель, недооценив медленное развитие событий и текущий предел своих возможностей. Не исключены разногласия со старшими и (или) авторитетными людьми. Реальные достижения маловероятны, пока не будет достигнут компромисс между желаемым и действительным.

Телец

Сегодня у Тельцов появляется нужное поле для работы или маневра — но прежде, чем набирать темп, им придется уладить критичный вопрос или преодолеть определенный барьер (например, правовой). Это особенно вероятно, если они путешествуют или ведут бизнес за рубежом. Также возможны мелкие заминки в повседневных делах и в близком окружении. С важными новыми начинаниями стоит повременить пару дней.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам стать более практичными и серьезными. Хорошо обсуждать семейные и домашние проблемы, связанные с жильем, ведением хозяйства и базовой безопасностью. В офисной, «полевой» и производственной работе пригодятся такие качества, как придирчивость, аккуратность и дотошность. Не исключены затруднения при взаиморасчетах с торговыми, финансовыми и другими организациями.

Рак

Ракам не стоит пропускать подходящий день для общения на различные практические темы: оно снимет накопившуюся критическую массу противоречий и поможет прояснить детали. Но вначале придется найти ключ к оппоненту: вероятно, он настроен негативно. Стоит дать ему высказаться, обозначить свои намерения и выплеснуть эмоции. Не стоит рассчитывать на быстрое решение важного вопроса, например, о карьере.

Лев

Сегодня на первое место для многих Львов выходит рутина. Это может быть список хозяйственных задач, изучение служебной корреспонденции или финансовой документации, контроль над производственными процессами. При этом к неоконченным старым делам могут добавиться новые объемные заботы, рассчитанные на неопределенное время. Прежде чем браться за работу, не помешает тщательно расставить приоритеты.

Дева

Для Дев это продуктивные сутки — особенно если они хотят общения, осваивают новые навыки, готовы к поездке или ищут информацию. В ходе таких занятий может возрасти интерес к некому злободневному вопросу, что заставит расширить угол обзора или область поиска, но часто это будет даже к лучшему. Не пройдут даром короткие командировки и скрупулезные исследования. Возможны вести от друзей издалека.

Весы

Сегодня Весам стоит найти время для предметного общения. В зависимости от ситуации собеседниками могут быть домочадцы, домашний или служебный персонал, работники техподдержки, друзья или партнеры по бизнесу. Хорошо обсуждать детали, связанные с жильем, хозяйством, стоимостью услуг, здоровьем, гигиеной, распределением обязанностей, нуждами питомцев. Может состояться приватная неформальная беседа.

Скорпион

Скорпионам сегодня важна коммуникация. Отличное дополнение к открытым каналам связи — их собственное чутье: их рука часто будет сама в нужный момент тянуться к телефону, а интуиция заранее предскажет суть дела. День хорош для целевых контактов и командировок, настраивает на продуктивное дружеское сотрудничество. Будьте готовы прояснить особо важный вопрос, без которого дела не двинутся дальше.

Стрелец

Стрельцам не стоит откладывать обсуждение повседневной рутины. День заставит вникать в практические мелочи, порой неприятные. Препятствовать быстрому исполнению желаний может финансовая проблема, не исключены дополнительные траты. Подходящий момент для совещаний на темы, связанные с взаиморасчетами, лечением болезней, переработкой вещей, уборкой помещений, оплатой услуг, получением техподдержки.

Козерог

Козерогам не стоит пропускать подходящий день для учебы и коммуникации. Он позволяет поддерживать связи, вести исследования, расширять кругозор за счет интересных деталей в знакомых темах. Удачный момент для поиска медицинской, научной, инженерно-технической информации. Сложности дня связаны с несбалансированными или завышенными запросами, которые могут иметься сейчас у вас или у ваших близких.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня не стоит пропускать и замалчивать критичные детали — наоборот, стоит использовать любую возможность для того, чтобы в подробностях их исследовать и обсудить. Удачный момент для погружения в тонкости новой темы, которая пока известна лишь в общих чертах. Особенно хорошо вникать в мелочи, связанные с бытом, хозяйством, здоровьем и техническими работами.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что этот день хорош для совещаний и советуют не уклоняться от детального обсуждения насущных практических дел. Актуальной темой может стать будущее, но при этом придется часто обращаться к прошлым делам, методам и контактам, уже проведенным работам или начатым обновлениям. Не спешите с оценкой финансовой части: и предполагаемые траты, и прибыли могут быть завышены.