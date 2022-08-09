Даем еще один шанс — любовный гороскоп на 10 августа

Сегодня стоит дать еще один шанс своей второй половинке на реабилитацию.

Овен

Сегодня романтические отношения могут доставить Овнам не только приятные минуты. В постоянных союзах будут подчеркнуты давние болезненные разногласия. Завязать новый роман помешает неудачное стечение обстоятельств либо проекция прежних страданий на нового партнера (или на весь противоположный пол).

Телец

Влюбленным Тельцам стоит пользоваться удачными моментами этого дня, так как вскоре ситуация изменится и может стать менее комфортной. Не стоит обращать слишком большое внимание на знакомые недочеты: сегодня они не мешают выражать взаимные чувства. Лучше не затягивать свидание до позднего вечера.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы не в лучшем положении или в неудачном расположении духа. Они могут вплоть до вечера быть подозрительными или душевно ранимыми, переживать реальную или мнимую потерю. Лишь с приближением ночи их настроение начнет понемногу выравниваться. Для свидания момент неподходящий.

Рак

Сегодня судьба отношений в руках партнера, но и Раки вносят свою лепту в ход событий — например, своей верной или ошибочной эмоциональной реакцией на чужие шаги. Даже при обоюдных претензиях будет трудно расстаться: слишком сильна взаимная тяга, роковая привязанность или нота уязвленного самолюбия.

Лев

Сегодня любовь не станет для Львов источником гармонии. Многие Львы не уверены в себе, мнительны, болезненно реагируют на мелочи. Они могут до последней минуты скрывать что-то от партнера или в чем-то его подозревать. Свидание нежелательно: велика вероятность его срыва или неприятностей в его ходе.

Дева

Сегодня Девы могут пережить в любви кризис. В зависимости от ситуации он станет точкой в любовной саге или намекнет на ее дальнейшее развитие. Рациональное мышление типичных Дев легко найдет предлог для продолжения — особенно если чувства сильны и роман берет начало в дорогом их сердцу прошлом.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня они уязвимы в отношениях и в быту. В постоянном союзе они могут остро реагировать на давние проблемы и быть мега-обидчивыми. Попытка завязать роман с нуля может сорваться по целому ряду причин, начиная с роковых внешних преград и заканчивая неудачным настроем.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам стоит активнее использовать возможности этого дня: при всех его недостатках он позволяет удержать в отношениях гармонию. Даже если ситуация окажется не совсем удачной, Скорпионы отлично все уладят. Но им не стоит затягивать свидание до ночи: что-то изменится не в их пользу.

Стрелец

Обстоятельства этого дня не позволяют Стрельцам отмахнуться от их текущих или прошлых любовных проблем — но намекают, что они идут к концу. Чтобы дело шло быстрее, важно не закрывать глаза на болевые точки и прорабатывать их. Для легкого флирта и начала новых отношений эти сутки лучше не выбирать.

Козерог

Козерогам звезды подсказывают, что любовная гармония сегодня нуждается в их активной поддержке. Важно не вариться в своих эмоциях, чувства должны найти выход. Используйте любой повод упрочить в паре доверие и реализовать взаимную чувственную тягу. Помните, что вечером это будет делать труднее.

Водолей

Сегодня звезды не обещают Водолеям безмятежной любовной идиллии. На первый план может выйти негативный нюанс прошлого или какая-то тайна, подтачивающая их изнутри. Новые симпатии сегодня завязываются с трудом или не имеют шансов. В близких отношениях партнерам стоит быть деликатнее.

Рыбы

В любовных делах Рыб наметилась переходная фаза. Неудачные бесперспективные романы близки к завершению, но мягкосердечные Рыбы часто готовы дать поклоннику (или себе) еще один шанс. В счастливых союзах близится менее комфортный период, важно ценить и укреплять сложившуюся гармонию на всех уровнях.