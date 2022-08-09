Готовимся к большим проблемам — финансовый гороскоп на 10 августа

Совсем скоро нам придется вступить в бой с неприятностями.

Овен

Овны сегодня могут столкнуться с неожиданными изменениями обстоятельств, из-за чего не удастся поработать так, как планировалось накануне. День отмечен повышенной вероятностью технических сбоев в работе и отключениям электричества. Не рекомендуется проводить испытания новой техники и пусконаладочные работы на производстве. Работа в составе группы не всегда будет эффективной.

Телец

Тельцам в этот день будут нелегко пробиваться сквозь неблагоприятные внешние обстоятельства. В первую очередь это относится к работе в сфере индивидуальных услуг. Вы можете столкнуться с претензиями со стороны заказчиков и жалобами на вас к руководству фирмы. Обстоятельства могут оказаться сильнее вас, и вы будете вынуждены адаптироваться.

Близнецы

Близнецы в этот день могут испытать трудности при выполнении повседневных обязанностей по работе. Одна из причин этого в том, что вы можете не чувствовать в себе достаточной энергии и решимости действовать. Физическое недомогание может потребовать от вас уделить внимание состоянию здоровья. Старайтесь равномерно распределять нагрузки, чередуя работу с паузами для отдыха.

Рак

Нестабильная финансовая ситуация может подтолкнуть типичных Раков к принятию ошибочных решений. Оптовые закупки товара со спекулятивными целями могут не оправдать ожиданий и привести к убыткам. Если вы владеете крупными пакетами акций компаний, то может произойти падение их курсов на фондовом рынке. Также в этот день воздержитесь от экспериментов с целью совершенствования методов в работе.

Лев

Львам в этот день будет сложнее договориться с деловыми партнерами. Возможны разногласия по ряду принципиальных вопросов. Вероятность конфликта с партнером возрастает, если вы работаете в сфере сельского и жилищно-коммунального хозяйства, строительства, ремонта, производства и торговли продуктами питания. Не торопитесь при подготовке отчетной документации.

Дева

Девам при выполнении текущей работы рекомендуется не отвлекаться на постороннюю информацию и разговоры. Может проявиться торможение в делах, связанных с документами, доступом к необходимой информации и процессом обучения. Утром вы можете опоздать на работу. Чтобы не допускать ошибок старайтесь перепроверять поступающие сведения на предмет достоверности.

Весы

У Весов этот день может запомниться напряжением в финансовых вопросах и снижением поступлений по доходным статьям бюджета. Основной задачей может стать сохранение баланса между доходными и расходными статьями вашего бюджета. Купленные сегодня строительные и отделочные материалы могут оказаться низкого качества. Держитесь подальше от неофициальной трудовой деятельности.

Скорпион

Неблагоприятно может сложиться этот день для Скорпионов, чья деятельность связана с семейным бизнесом или удаленным надомным трудом. Также в зону риска может попасть бизнес, связанный со сделками с недвижимостью и жилищно-коммунальным хозяйством. Проектные и конструкторские работы могут продвигаться со скрипом ввиду наличия разногласий с коллегами.

Стрелец

У Стрельцов с осложнениями могут пойти работы по аналитической обработке информации. Товарно-денежный оборот может замедлиться, что негативно отразится на уровне доходов. Не рекомендуется заключать торговые сделки, особенно связанные с оптовыми закупками. Звезды не советуют вам назначать деловые встречи, поскольку велика вероятность того, что они пройдут не так, как вам бы хотелось.

Козерог

У Козерогов не лучший день для принятия финансовых решений. Особенно это относится к инвестициям в коллективные проекты. Звезды советуют воздерживаться от проектирования и составления бизнес-плана на длительную перспективу. Вы не застрахованы от неожиданностей — нет уверенности в том, что ситуация не поменяется самым радикальным образом.

Водолей

Эмоциональное состояние Водолеев, занимающих руководящие должности, вряд ли позволит принимать качественные управленческие решения. Возможно, вы будете склонны к импульсивному и опрометчивому поведению. Сегодня для вас характерно непоследовательное поведение, частая смена настроений и решений. Вышестоящее руководство может сделать вам замечание.

Рыбы

Звезды предостерегают Рыб от участия в теневой экономической деятельности. Старайтесь не допускать нарушений закона и служебных инструкций. Будьте готовы к проверкам фискальных органов, негласным наблюдением за вами и контрольными закупками товара с целью поймать вас на нарушениях. Превыше всего берегите свою деловую репутацию.