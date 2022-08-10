Сложно сдержать эмоции — любовный гороскоп на 11 августа

Сегодня мы не сможем скрыть свои эмоции.

Овен

События этого дня ведут Овнов к переменам в личной жизни и звезды утверждают, что они будут хорошими. Несмотря на трудности и неожиданные моменты, имеет смысл взяться за реализацию оригинальной романтической идеи. Овнам, ищущим любовь, стоит принять приглашение на мероприятие ближайшего уик-энда.

Телец

Влюбленных Тельцов события этого дня способны довести до нервного срыва. Ожидаемые или уже идущие перемены могут добавить им волнений и создать ощущение дискомфорта. Звезды советуют не действовать сгоряча, пока ситуация в личной жизни не станет более стабильной и не появится новая точка опоры.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что в этот день им не стоит рассчитывать на ровный ход событий в своей личной жизни. Ее общие тенденции скорее позитивны, но особенности момента не позволяют спокойно ими наслаждаться. Тот или иной сюрприз вынудит вас изменить или на время отложить приятные планы.

Рак

События этого дня подтвердят Ракам неизбежность перемен в их личной жизни — например, перехода романтической истории на новый уровень. Многим Ракам осознание данного факта может даваться болезненно. Звезды напоминают, что это не только стресс, но и шанс на избавление от психологической зависимости.

Лев

Львов звезды предупреждают, что сегодня для них возрастает вероятность бурной ссоры с любимым человеком. Самое обидное, что она может случиться накануне благоприятной перемены, которая значительно усилит их позиции в любви. Не стоит идти на обострение отношений, если вы искренне не хотите разрыва.

Дева

События этого дня намекнут Девам, что в их любовных отношениях наметились перемены — но они могут не заметить красноречивый знак или не придать ему значения, если погружены в срочные хлопоты. Не исключено, что они осознают происходящее лишь через несколько дней и будут удивлены или шокированы.

Весы

Сегодня Весов может ждать кризис в любовных делах. Звезды считают его положительным и советуют не волноваться, если иногда «земля уходит из-под ног». В то же время не стоит проявлять беспечность: день может принести не только добрые перемены, но и стресс. Возможно испытание на прочность принципов.

Скорпион

Влюбленных Скорпионов этот день ограничивает в маневрах и вынуждает следовать неким предписаниям — например, держать дистанцию. В поведении партнера намечаются перемены, с которыми они категорически не согласны. В отношениях наступает непростая полоса, особенно если есть изобретательный соперник.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что вскоре в их личной жизни случится нечто хорошее — возможно, именно то, чего они ждали и к чему ранее прилагали свои усилия. Однако к этой приятной новости сегодня прилагается множество осложнений. Начинайте строить планы, но не спешите осуществлять их прямо сейчас.

Козерог

Влюбленным Козерогам этот день добавит волнений. Причиной могут стать перемены в поведении любимого человека или другие обстоятельства. В эмоциональном фоне этих суток не исключено столкновение «льда и огня», рациональные холодные соображения могут бороться с набирающими силу пламенными страстями.

Водолей

В любовных историях Водолеев назревает новая яркая полоса. Возможно, она окажется драматичной, но у нее будет несомненное достоинство: она поможет прояснить ситуацию и яснее очертить роли. Некоторые Водолеи откроют для себя истинное настроение партнера или обнаружат (признают) наличие соперника.

Рыбы

В этот день обстоятельства складываются для влюбленных Рыб не слишком благоприятно. Они могут столкнуться с неожиданными препятствиями при планировании свидания или при попытке выразить свои чувства. Не исключены перемены в прежнем удобном сценарии встреч или в эмоциональной атмосфере романа.