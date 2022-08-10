Перемены уже стучатся в наши двери — гороскоп на 11 августа

14-15 лунные сутки. Сегодня близкое Полнолуние усиливает интенсивность переживаний, а почву для них часто создают непредвиденные события.

Возможны перемены в планах, неожиданные повороты в отношениях с друзьями и коллегами, сбои в работе оборудования, новые желания у детей и любимых, сюрпризы или заминки материального характера. Причиной для споров может стать столкновение прогрессивных и консервативных взглядов, наличие строгих правил, ограничений, контроля. Не исключено противостояние личности и коллектива. Рискованны, но порой оправданы авантюры и попытки решить стандартные задачи нестандартными средствами.

Овен

Сегодня Овны могут предпринять что-то ради своего персонального будущего или сделать вклад в коллективный проект, послужив прогрессу человечества. Платой за дополнительные шансы могут стать те или иные практические трудности и сюрпризы. Не исключено, что им придется обновить свою финансовую политику, изменить манеру ведения дел, пересмотреть свое взаимодействие с друзьями или коллегами по цеху.

Телец

Тельцам стоит приготовиться к приятным переменам в своем доме, в семье или в быту: они вероятны сегодня или на днях. Программа дня энергозатратна, требует целеустремленности и умения грамотно планировать свои действия. Придется считаться с профессиональными или другими ограничениями. Не исключен аврал. На этом фоне может расти нервозность и назревать ссора. Важно помнить о технике безопасности.

Близнецы

Сегодня планы Близнецов будут подкорректированы в технической или материальной части. Могут повести себя непредсказуемо друзья, коллеги или зарубежные инстанции. Близнецам, опиравшимся на теоретические представления о том или ином явлении, предстоит увидеть его практическую сторону, которая может стать для них неожиданной. Возможно, придется поискать оригинальный обходной путь решения задачи.

Рак

Сегодня Раки могут стать свидетелями или участниками коллективного кризиса — например, в сфере своей деятельности. Вероятность прямого участия в событиях возрастает, если оказались задеты материальные или профессиональные интересы, в дело вовлечены друзья, партнеры или спонсоры. Возможны временные ограничения и препятствия. Звезды рекомендуют отложить важные платежи, покупки, сделки и инвестиции.

Лев

Сегодня Львам придется считаться с порядками вокруг, с принципами своего начальства, партнеров или друзей. Не исключено, что им придется заново столкнуться с чьим-то упрямством, жесткостью правил или со стойким предубеждением в свой адрес. Звезды напоминают о рисках бунтарской позиции и советуют не доводить дело до столкновения: отсюда один шаг до разрыва, краха карьеры или иного личного кризиса.

Дева

Девам этот день способен создать сложности на службе или в бизнесе. Возрастает риск технических сбоев и организационных сюрпризов, напряженных отношений с друзьями, инстанциями, начальством, сервисами или зарубежными партнерами. Звезды подсказывают, что это неплохой тест на работоспособность и находчивость, но стрессы и перегрузки могут отразиться на здоровье, следует учитывать вероятность травм.

Весы

Для Весов этот день станет важным, если они реализуют себя в творческой сфере или являются фрилансерами, ведут бизнес вместе с друзьями или возлагают много надежд на свой личный оригинальный проект. Также день может оказаться значим для Весов-родителей. Темой дня окажутся те или иные позитивные перемены. Возможны финансовые, технические и другие сюрпризы на последнем этапе плана или программы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется принять во внимание систему правил, все еще действующую в их доме или коллективе. Попытку пойти против нее (в одиночку или вместе с другими людьми) звезды считают не слишком разумной. Можно рискнуть, если вопрос является для вас принципиальным — в противном случае этот ход окажется чересчур энергозатратным и небезопасным, возможен разрыв отношений или крах планов.

Стрелец

Сегодня в окружении Стрельцов или в зоне их интересов произойдет значимое событие. Несмотря на его напряженный и местами небезопасный характер, в ситуации будет хорошая составляющая. Возможно, закончится эмоциональный кризис, или будет улажен болезненный материальный вопрос. Тем не менее, не помешает осторожность. Возможны непредвиденные срочные хлопоты, поломки, смена планов. Нежелательны поездки.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не отклоняться от старого плана, даже если случились непредвиденные стрессовые обстоятельства. Козерогам, не уверенным в своей ресурсности или компетентности, стоит следовать действующим стандартам и инструкциям, корректируя их лишь по мере крайней необходимости. Возможно, придется частично пересмотреть свой бюджет, творческие планы или приоритеты в тратах.

Водолей

Сегодня Водолеи многое примут близко к сердцу. Их внешняя броня будет не слишком прочна, внезапный вираж событий способен лишить их равновесия. Высок риск домашней, служебной или иной нештатной ситуации, задевающей их интересы. Многие Водолеи либо сами создадут для нее повод, либо столкнутся с плодами своих прежних экспериментов. Им важно увидеть в таком положении дел не только стресс, но и шанс.

Рыбы

Сегодня внимание Рыб могут привлечь коллективные проекты и внешние общезначимые события. Рыбам, заинтересованным в продвижении своих персональных интересов, вряд ли удастся обратить на себя внимание своей целевой аудитории. Не исключены перемены на работе, в кругу друзей или в профессиональном сообществе. Стоит поберечь здоровье. Рекомендуется осторожность в дороге и при участии в мероприятиях.