Помогут хватка и смекалка — финансовый гороскоп на 11 августа

Сегодня стоит быстрее хватать свое, пока кто-то не увел это из-под вашего носа.

Овен

Овны в тот день смогут проявить свои возросшие интеллектуальные способности. В первую очередь рекомендуется прилагать усилия для гибкого реагирования при выстраивании деловых партнерских отношений. Также вы сможете преуспеть в аналитической работе с информацией и документами. Вы сможете предложить более эффективные формы сотрудничества.

Телец

У Тельцов удачное время для сотрудничества с коллегами и подчиненными. Ориентируйте себя на полное завершение начатых дел, чтобы ничего не оставалось на завтра. Сегодня важно получить конкретный результат от своих усилий. Успешно пойдет работа по подведению итогов, подготовке отчетов. Хорошо поработают мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники.

Близнецы

Близнецы сегодня могут значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Можно планировать и проводить деловые встречи, знакомства. Легко и без проволочек решаются вопросы, связанные с оформлением документов. Ускоряется товарно-денежный оборот у торговцев. Оптовые закупки лучше делать утром. Рекламные мероприятия, проведенные консультантами сетевого маркетинга, приведут к увеличению клиентов и подписчиков.

Рак

Сегодня Раки смогут преуспеть в вопросах финансового планирования и анализа. Успешно пойдут дела у работников банковских структур, бухгалтерий. Отдавайте предпочтение преимущественно интеллектуальным видам деятельности. Хорошо заниматься анализом своих бюджетных возможностей, делать финансовые отчеты и планировать покупки.

Лев

Львы в этот день смогут проявить свои предпринимательские способности. У вас может быть много интересных идей, многие из которых вы сможете реализовать в сотрудничестве с другими людьми. Не ждите, когда к вам придут и позвонят, предложат сотрудничество. Проявляйте самостоятельную активность в контактах. Так вы сможете расширить и укрепить свои деловые связи.

Дева

Сегодня Девы смогут успешно решать профессиональные вопросы в обстановке тишины и уединения. Поэтому отдавайте предпочтение тем видам работы, которые требуют особых условий и не предполагают жестких сроков исполнения и диктата начальства. Хорошее время для проведения расследований, исследовательской работы и изучения сложных вопросов. Удачно поработают те, кто сосредоточен на выполнении частных заказов.

Весы

Весы в этот день смогут гораздо эффективнее проявить свой потенциал, если будут работать в плотном контакте с коллективом единомышленников. Успешно проходят работы, связанные с научными и маркетинговыми исследованиями, проектно-конструкторскими разработками, программированием. Работа в расчете на получение результата в будущем может быть вполне оправдана.

Скорпион

Скорпионы, занимающие руководящие должности, в первой половине дня могут получить важные сведения, благодаря которым смогут сформировать правильное представление о сложившейся ситуации. Именно поэтому ваши управленческие решения могут оказаться вполне своевременными и эффективными. У рядовых сотрудников могут быть варианты дополнительных доходов. Например, вас могут попросить поработать сверхурочно.

Стрелец

Стрельцы в течение дня могут почувствовать в себе усиление интеллектуальных способностей. Используйте этот день для профессионального обучения, расширения кругозора, установления деловых контактов. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит, поделившись с вами ценным опытом и знаниями. Чем выше будет ваша деловая репутация, тем успешнее пройдет день.

Козерог

Козерогам рекомендуется активнее идти на эксперименты в работе, не боясь что-то менять и перестраивать. В результате определенных корректировок вы в итоге сможете сделать свой труд более производительным. Не исключены положительные подвижки в вашей карьере. Также это прекрасное время для принятия финансовых решений, связанных с погашением кредитов.

Водолей

У Водолеев удачный день для ведения переговоров. Ваши контрагенты будут проявлять достаточно гибкости и идти на уступки, чтобы вы могли прийти к компромиссному решению и подписать соответствующий договор. Старайтесь учитывать свои интересы, но и не забывать о мотивации деловых партнеров. Наиболее удачное время для контактов приходится на утро.

Рыбы

Рыбы в этот день могут проявить техническую хватку и смекалку. Удачное время для работников сервисных центров, специализирующихся на ремонте автомобилей и бытовой техники. Также успешно проявят себя изобретатели, рационализаторы и инженеры. Хорошо заниматься изучением информационных компьютерных технологий, чтобы ускорить обработку информации.