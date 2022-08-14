Решим все проблемы — финансовый гороскоп на 15-21 августа

Выраженное влияние Меркурия в течение всей недели, сдобренное трином Венеры с Юпитером, позволит многим из нас серьезно продвинуться в решении финансовых вопросов.

В понедельник, 15 августа, активно ищите информацию по интересующим вас вопросам, приступайте к практической реализации намеченных задач и действуйте по плану.

Спонтанность и умение смотреть на волнующие ситуации под другим углом — эти качества окажутся как нельзя кстати в течение всего вторника, 16 августа, когда Меркурий будет образовывать трин с Ураном.

Среда, 17 августа, отлично подходит для решения финансовых вопросов, рефинансирования кредита, открытия накопительного счета или покупки домашней копилки.

В четверг, 18 августа, Венера образует трин с Юпитером. Проявите щедрость во всем, что касается денежных вопросов. Не торгуйтесь, если какая-то вещь вам по нраву, но и не позволяйте себе впадать в иную крайность — расточительность сейчас может оказаться несвоевременной.

Пятница, 19 августа, пройдет достаточно спокойно, если вы воздержитесь от радикальных действий, способных как-то повлиять на материальную сферу. Не лучший день для того, чтобы менять место работы.

В субботу, 20 августа, можно случайно испортить то, над чем вы кропотливо работали долгие месяцы. Следите за своими словами и постарайтесь не конфликтовать с теми, от кого зависит ваше финансовое благополучие.

Воскресенье, 21 августа, пройдет под влиянием оппозиции Меркурия и Нептуна. Не торопитесь с принятием финансовых решений, слушайте интуицию и не позволяйте окружающих подталкивать вас к активным действиям.

Овен

На этой неделе Овны могут проявить свойственную им смекалку и трудолюбие. Те из вас, кто работают по найму в сфере услуг, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Значительно повышается работоспособность, и вы вполне в состоянии справляться с двойной нагрузкой. Ориентация на практический результат обязательно приведет к положительным сдвигам в работе. Вам будет везти в деньгах. Причем, как ни странно, вы сможете гораздо больше денег получить не благодаря собственному труду, а за счет спекулятивной деятельности. Следует помнить, что сейчас ваше главное оружие – оптимизм и общительность. Благодаря этим качествам вы сможете открыть для себя любые двери. Однако в конце недели не все благополучно сложится с коллегами по трудовому коллективу и подчиненными. Берегите силы, старайтесь их правильно распределить.

Телец

Тельцы на этой неделе могут быть настроены весьма позитивно и оптимистически. Старайтесь творчески подходить к делам, не бойтесь пробовать новые подходы и экспериментировать. Это не замедлит сказаться на положительных результатах в работе. Особенно хорошо это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством: артистах театра, цирка, шоу-бизнеса, музыкантах, а также имеет отношение к индустрии развлечений, отдыха и моды. В середине недели рекомендуется держаться в тени и постараться не отвлекаться на посторонние дела, не имеющие прямого отношения к работе. Наибольших результатов добьются индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку, без деловых партнеров. В самом конце недели могут неожиданно поменяться обстоятельства, и вам, возможно, придется корректировать свои планы.

Близнецы

Близнецам для успешной работы на этой неделе требуется создать комфортные условия. Это особенно относится к тем, кто занимается исследовательской работой, которая требует глубокого погружения в предмет изучения. Чем незаметнее вы будете вести себя сегодня, тем больших результатов вам удастся добиться. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от выполнения частных заказов и от работы во внеурочное время. Процветает строительная индустрия, семейный и гостиничный бизнес. Не замыкайтесь только на личной инициативе. Это, конечно, очень важно, но вам требуется усилить степень своего влияния на события за счет привлечения новых людей к своим делам. Рекомендуется наращивать деловые связи, усиливать информационный обмен. В конце недели строго следите за сроками выполнения работы.

Рак

Раки на этой неделе смогут найти выход из самых затруднительных и запутанных ситуаций. Вы можете проявить чудеса изворотливости и смекалки в искусстве обзаведения деловыми связями. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует успешной работе в группе единомышленников. Хорошее время для коротких поездок, транспорта, связи, торговли и консультаций. Можно покупать транспортные средства и электронную технику. Вы получите резерв для развития бизнеса за счет включения в сферу своих интересов новых людей. Также для вас может быть характерна деловая хватка, практичность, нацеленность на конкретный результат. Ваши достижения могут быть по достоинству оценены вышестоящим начальством. Наиболее проблемные темы грозят проявиться в конце недели и могут быть связаны с поездками, консультациями, торговлей и контактами с иностранцами.

Лев

Замечательное время для Львов, занимающих руководящие должности и ориентированных на карьерный рост. Неожиданно вам могут предложить новую, более статусную и высокооплачиваемую должность. Либо произойдут какие-то положительные сдвиги в нужном вам направлении. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Поэтому старайтесь в этот период быть на виду и проявляйте инициативу в работе. Ваши предпринимательские способности на этой неделе могут раскрыться в полную силу. Интересные идеи по расширению бизнеса и выходу на качественно новый этап развития помогут вам найти наиболее верные решения. Это хорошее время для долгосрочного планирования бизнеса. Можно заниматься учебой, получать новые профессиональные навыки, повышая квалификацию. В самом конце недели воздержитесь от оформления кредита.

Дева

На этой неделе звезды советуют Девам не упускать инициативы и держать наиболее важные дела под личным контролем. Чем масштабнее вы будете ставить перед собой задачи, тем больше сумеете добиться. Очень удачно развивается направление на углубление сотрудничества с иностранными партнерами. Хорошее время для работников туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий, высшего образования, менеджмента и издательской деятельности. Что касается проведения рекламных акций, то, судя по положению звезд, эти вложения быстро окупятся. Берегите превыше всего свою деловую репутацию. Также вам может сопутствовать удача в поиске дополнительных источников доходов помимо основной работы. Вы можете найти хорошую подработку с неполным рабочим днем в ночных заведениях, медицинских учреждениях и охраняемых объектах. В самом конце недели воздержитесь от ведения переговоров.

Весы

Весам звезды советуют сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Недостаток оборотных средств можно смягчить путем привлечения кредитных ресурсов. Если же у вас имеются свободные денежные средства и вы ищете возможность для их выгодного вложения, то хрошо заниматься досрочным погашением кредитов. Удачное время для тех, кто работает в гостиницах, ночных заведениях, барах, ресторанах, клубах, в базах отдыха и санаториях. Также вы сможете проявить себя прекрасными переговорщиками и сможете договориться с кем угодно о чем угодно. Успешно проходят выставки-продажи, конкурсы, презентации, публичные выступления. Вам удается выступить в роли посредника и оказать содействие разным деловым людям по поиску взаимно выгодных формул сотрудничества. Однако в самом конце недели будьте предельно тактичными в отношениях с коллегами и подчиненными. Возрастает вероятность конфликта.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе смогут укрепить деловые партнерские отношения. Звезды советуют запланировать на этот период обсуждение вопросов перспективного развития и сотрудничества с партнерами. Если эта встреча пройдет в неформальной обстановке, то вы скорее найдете взаимопонимание, и ваши отношения станут более доверительными и дружескими. Можно заключать договоры с общественными организациями, товариществами, акционерными обществами и кооперативами. Вы сможете проявить качества миротворца и координатора. Также это прекрасное время для карьерного продвижения. Отношения с начальством и с коллегами по трудовому коллективу вполне гармоничные. Ваш труд может получить положительную оценку со стороны вышестоящего руководства. В конце недели воздержитесь от экспериментов и попыток что-либо усовершенствовать.

Стрелец

У Стрельцов благоприятная неделя для наведения порядка в повседневных делах. Многие запомнят этот период как время прекрасных отношений с коллегами. Если прежде с кем-то из них у вас были недоразумения, то сейчас можно легко примириться. Отношения с начальством также складываются конструктивно. Вам могут поручить более ответственное задание, с которым вы блестяще справитесь. Хорошо идет работа по подготовке статистических и финансовых отчетов. Внимание к деталям обеспечит выполнение работы с высоким качеством. Безработные смогут трудоустроиться. Также это благоприятное время для творческой реализации. Это особенно относится к тем, кто причастен к публичной деятельности и искусству. Ваш талант обязательно оценят. Рекламное объявление, опубликованное в средствах массовой информации, может принести успех. Вместе с тем в самом конце недели строго контролируйте сроки выполнения плановых работ.

Козерог

В бизнесе типичных Козерогов на этой неделе могут открыться новые перспективы. Звезды приветствуют творческий подход к работе. Не бойтесь пробовать и экспериментировать в поисках новых решений. Ваш авторитет заметно вырастет в профессиональных кругах. Одновременно вы можете почувствовать рост популярности ваших товаров и услуг среди клиентов, заказчиков и покупателей. Хороших результатов добьются те, кто работает в рекламных агентствах, туристических бюро, ювелирных салонах, индустрии развлечений, моды и шоу-бизнеса. Кроме того, благоприятно идут дела у тех, кто занят в промышленном производстве, ремонтирует технику и коммунальные системы городского жизнеобеспечения. Хорошее время также для обеспечения безопасности вашего бизнеса. Можно заниматься проведением инвентаризации недвижимой собственности. В конце недели воздержитесь от новых деловых знакомств.

Водолей

Звезды советуют Водолеям на этой неделе уделить внимание своей недвижимой собственности. Возможно, у вас найдутся какие-то работы по дому, по хозяйству, или связанные с ремонтом жилищно-коммунальных коммуникаций. То же самое относится к делам, связанным с находящейся в вашем распоряжении недвижимостью: магазинами, складами, офисами, гаражами. Вложения в инфраструктуру с большой долей вероятности окупятся в дальнейшем. Процветают семейный бизнес, строительство, сельское хозяйство, агентства по сделкам с недвижимостью. Можно подписывать договоры на аренду и страхование. Также благодаря возросшим интеллектуальным способностям и коммуникабельности удастся укрепить и расширить свои деловые связи. Особенно это касается торгово-закупочной и посреднической деятельности, транспорта, консультаций. В самом конце недели воздержитесь от принятия финансовых решений - есть риск запутаться и допустить ошибку.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут преуспеть в ведении переговоров и в укреплении деловых связей. Вы проявите себя тонкими психологами при новых деловых знакомствах. Внимательное и доброжелательное отношение к людям откроет перед вами двери любых кабинетов. И люди, и информация сами идут вам навстречу и помогают проложить путь к успеху. Преуспеют разного рода консультанты, секретари-референты, продавцы, таксисты, парикмахеры, работники социальных учреждений. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Также вы можете сосредоточиться на решении сугубо практических вопросов. Вам будет везти в деньгах. Вероятно, будет много выгодной работы и заказов. От вас требуется не лениться и быть максимально активными. Благодаря хорошему взаимодействию с коллегами вам удастся выполнить большой объем работы. А вот в самом конце недели воздержитесь от личных инициатив.