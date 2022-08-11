Обращаемся к интуиции — финансовый гороскоп на 12 августа

Сегодня стоит чаще слушать внутренний голос.

Овен

У Овнов этот день может быть связан со стабилизацией в карьере и в финансах. Успешно идут плановые работы, вы не будете сталкиваться с серьезными препятствиями. Главное, что сейчас требуется от вас, это проявить выдержку и целеустремленность. Возможно, вам предложат дополнительную подработку на полставки или выйти на замену коллеги поработать во внеурочное время.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется ориентировать себя на сотрудничество с опытными деловыми партнерами. Относитесь терпимее к их скепсису в отношении к всевозможным новшествам. Надежность и стабильность в партнерстве для вас сейчас более приоритетные качества. Бизнесменам рекомендуется активизировать контакты с иностранцами.

Близнецы

У Близнецов очень конструктивное время, благодаря которому вы сможете произвести необходимые изменения в работе и тем самым повысить эффективность. Присмотритесь внимательнее к более опытным коллегам в своем трудовом коллективе. Вы сможете многому полезному у них научиться. Бизнесменам рекомендуется проводить кадровые перестановки и заниматься оптимизацией бюджетных расходов.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется действовать открыто. Старайтесь использовать по максимуму свои профессиональные знания и опыт. Также вы можете и дальше совершенствоваться в повышении уровня квалификации, поскольку процесс профессионального развития бесконечен. Если у вас ранее были неофициальные партнерские отношения, то самое время юридически оформить свои деловые отношения.

Лев

В утренние часы Львы преуспеют в выполнении текущей работы. Немаловажную поддержку вам могут оказать коллеги. Успешно проходит стажировка на новом месте работы. Вторая половина дня благоприятна для подведения итогов, завершения какого-то этапа в работе и составления отчетной документации. Ускоряется темп работы у строителей.

Дева

Девам в этот день, возможно, удастся познакомиться с влиятельным и состоявшимся человеком. Это знакомство может положительно повлиять на ваши текущие дела в плане расширения параметров сотрудничества. Без особых проблем пойдет учеба. Вы сможете относительно легко сдать необходимые экзамены и зачеты. Можно планировать и проводить деловые знакомства с потенциальными партнерами.

Весы

Весам в этот день может оказаться выгоднее работать по найму и не брать на себя ответственность за работу других людей. Чем более узким будет спектр ваших профессиональных обязанностей, тем выше производительность труда и качество работы. А при необходимости сотрудничать с коллегами могут возникать разногласия. Доходы могут быть невысокими, но стабильными.

Скорпион

Скорпионам для реализации своих талантов и способностей сегодня необходимо иметь достаточную свободу, чтобы самостоятельно принимать решения. Ваш взвешенный и напористый стиль поведения может принести хорошие плоды. Не пренебрегайте сотрудничеством с другими людьми, старайтесь вовлекать их в сферу ваших экономических интересов.

Стрелец

У Стрельцов хороший день для выполнения частных заказов. Фрилансеры могут быть обеспечены выгодными заказами и смогут справиться с большим объемом работы в короткий срок. Вы сможете легко и быстро находить ответы на поставленные задачи. Важное условие успеха в делах – наличие комфортных условий для работы, чтобы никто не отвлекал вашего внимания.

Козерог

Козерогам в этот день звезды советуют не бояться брать ответственность на себя. Вы можете активно сотрудничать с единомышленниками и коллегами, спрашивая их совета и взаимодействуя по разным вопросам, но последнее слово при принятии ключевых решений должно оставаться за вами. Уровень доходов является главным критерием успешности в профессии.

Водолей

Путь к карьерным высотам для Водолеев в этот день может складываться из упорного труда и целенаправленных усилий. Могут быть небольшие положительные подвижки в карьере. Во многом это обусловлено вашей способностью своевременно выполнять поставленные начальством задачи. Важно строго выполнять распоряжения начальства, не допуская отставания от графика.

Рыбы

Сегодня Рыбам рекомендуется принимать важные решения на основе интуитивных подсказок. Ваше эмоциональное состояние может оказаться неустойчивым и подвержено внешним влияниям. Поэтому нежелательно брать на себя ответственность в новых делах, инициатором которых выступаете вы сами. Частая смена настроения может приводить к непоследовательному поведению.