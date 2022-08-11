Поворотные события — любовный гороскоп на 12 августа

Какие-то ситуации в этот день помогут посмотреть на партнера с другого ракурса.

Овен

Сегодня благоприятные перемены в личной жизни могут оказаться оттеснены для Овнов какими-то злободневными событиями — например, ситуацией в их бизнесе или в отношениях с друзьями. Звезды советуют найти хотя бы минуту для любимого человека, иначе он может быть озадачен или обижен невниманием к себе.

Телец

В этот день положительные стороны ситуации могут ускользать от влюбленных Тельцов, так как они намного острее реагируют на ее негативные моменты. Если вчера им удавалось держаться в рамках норм, привычек или приличий, то сегодня крышку кипящего котла может сорвать с непредсказуемыми последствиями.

Близнецы

Сегодня романтические планы Близнецов могут быть неуместными или непродуманными. Что бы они ни планировали, ситуация распорядится по-своему, и в этом не будет их вины. События этого дня не столько помогают им развивать любовные отношения, сколько показывают те рамки, за которые не следует выходить.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам не помешает осмотрительность. В малознакомой компании или в нестабильной ситуации лучше придерживаться надежных правил и не рисковать, проводя отчаянные эксперименты. Шаги, предпринятые в этот день с расчетом на будущее, могут дать эффект, прямо противоположный ожидаемому.

Лев

События этого дня могут ранить самолюбие Львов и лишить их царственного спокойствия. Но будут и приятные моменты, повышающие их шансы в любви. У июльских Львов появится козырь в виде растущей привлекательности. Львы, рожденные в августе, рискуют столкнуться с упрямством или холодностью партнера.

Дева

В этот день внимание Дев фокусируется на событиях, далеких от личной жизни. Если же на первом плане для них окажется общение с любимым человеком, звезды не советуют им рассчитывать на спокойное свидание в традиционном стиле: скорее всего, придется подстраиваться к экстраординарным обстоятельствам.

Весы

Сегодня судьба может ограничить Весов в их любовных желаниях и заставить их держаться в строгих рамках, но им не стоит тревожиться по этому поводу: обстановка меняется к лучшему и в делах сердечных открываются дополнительные перспективы, просто это не тот момент, когда следует форсировать события.

Скорпион

Этот день продиктует Скорпионам новые правила любовной игры. Возрастет роль внешних эффектов. Может потребоваться готовность красиво ухаживать, рисковать, конкурировать или демонстрировать пассии свои таланты. Главная ошибка — действовать сгоряча, без учета своих шансов и возможных последствий.

Стрелец

В этот день обстоятельства не помогают любовным планам Стрельцов — а иногда и прямо препятствуют реализации их намерений, причем весьма неожиданным способом. Не стоит считать такое положение дел роковым и окончательным: оно временно и вскоре закончится. Верьте в любовь и в свою счастливую звезду.

Козерог

Козероги сегодня стараются держать свои чувства под контролем, но иногда они все же могут вырываться наружу в неподходящий момент и в нетипичной форме. К потере самоконтроля могут подтолкнуть нестандартные обстоятельства — например, новые желания пассии, которые стали для Козерога неожиданностью.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи упрямы. Из тех или иных соображений они могут пытаться казаться холодными и равнодушными. Также они могут быть заняты и откладывать личную жизнь на потом. Как назло, именно в этот момент партнеру начинает требоваться больше любви и внимания. На этой почве возможна ссора.

Рыбы

В этот день впечатлительные восприимчивые Рыбы легко поддаются влиянию обстановки и других людей. Их естественные чувства могут быть подавлены неожиданным поворотом событий. Многим Рыбам потребуется время, чтобы привыкнуть к новому эмоциональному фону отношений или к изменившимся обстоятельствам.