Будет сложно найти общий язык — любовный гороскоп на 13 августа

Похоже, шанс понять вторую половинку будет слишком мал.

Овен

Сегодня звезды не советуют влюбленным Овнам реагировать на сплетни: скорее всего, они не имеют к реальной ситуации в их личной жизни никакого отношения. Лучше повременить с отправкой важного сообщения объекту симпатий. Не лучший день и для свидания, особенно если хочется превратить его в праздник.

Телец

Сегодня Тельцы становятся эмоциональнее и мягче. Вместо принципиальных базовых вопросов их начинают интересовать мелкие неочевидные детали романтических отношений — например, тон любимого человека при разговоре или предполагаемый подтекст его сообщения. Возможны беседы, мысли или мечты о будущем.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит остерегаться в общении с объектом своих симпатий чрезмерной болтливости: есть риск сказать лишнее или оговориться, особенно под влиянием эмоций. Настроения этого дня неопределенны и непостоянны и многие Близнецы могут вечером забыть о собственных словах, сказанных утром.

Рак

Сегодня Ракам хочется общения с любимым человеком, но не прямого и бытового. Многим Ракам приятнее поддерживать контакт на расстоянии: это позволит им сохранять идеальные представления о себе и партнере, вовремя набрасывать на ситуацию флер таинственности, оперировать намеками, образами и эмоциями.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня им будет труднее, чем обычно, сверкать обаянием и излучать уверенность. Мешать может рассеянность, физическая или душевная слабость, непостоянство эмоций. Если вы хотите предстать перед объектом симпатий «во всей красе», лучше выбрать для встречи другой день.

Дева

В этот день Девам важна обратная связь от партнера, словесная или невербальная. Многим Девам необходимо не только высказаться, но и убедиться, что «на том конце провода» их правильно поняли. Если в ответ на ваши вопросы следует молчание, возможно, от вас ждут чуткости и понимания без лишних слов.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам активно заниматься своей личной жизнью. Это не самый подходящий день для реализации оригинальных задумок. Идея романтического уик-энда или масштабных совместных развлечений может оказаться неосуществимой. Свиданию может помешать временное ухудшение самочувствия.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня у них есть возможность вести любовный диалог в комфортном для себя стиле. День не требует ярких внешних эффектов и остроумия, гораздо уместнее будет приватный задушевный разговор с интимной ноткой. Можно обсудить фильмы, игры или музыкальные предпочтения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит договариваться с любимым человеком о важных вещах: возможны те или иные недоразумения. Также им пока лучше повременить с ответственным заявлением, судьбоносным предложением, окончательным ответом. Не помешает быть чуть деликатнее в своих намеках, вопросах и комментариях.

Козерог

Сегодня Козероги тяготеют к обтекаемым словесным формам, загадочным тонким намекам и не всегда готовы объявить о своих чувствах прямо. Многие Козероги будут надеяться, что партнер разделит их манеру общения, но напрасно: сейчас их пассии предпочитают не полутона, а искренность, прямоту и игривость.

Водолей

В этот день Водолеям может быть трудно уделять партнеру столько внимания, сколько ему (или ей) требуется. Звезды советуют воздержаться от обсуждения важных тем, повременить с обещаниями или ответами на вопросы: сегодня может быть сложно назвать вещи своими именами или увидеть за деталями целое.

Рыбы

Сегодня Рыбы и их партнеры не всегда понимают друг друга с полуслова. Даже в крепких и долгих союзах не исключены «трудности перевода» — например, с языка сухих фактов на язык теплых чувств или романтических фантазий. Рыбам стоит помнить, что в этот день именно они могут создавать такие моменты.