Проверяем все услышанное на факты — гороскоп на 13 августа

16-17 лунные сутки. Сегодня интригу создает противостояние эмоциональной Луны в Рыбах и рационального Меркурия в Деве.

Возможны моменты недопонимания и мелкие искажения информации. Проще всего будет договориться друзьям и деловым партнерам. Недоразумения будут чаще возникать в общении влюбленных, а также в диалогах с новыми знакомыми и случайными собеседниками. Большую роль сыграет чутье или тонкая невербальная связь. В письменном общении придется включать фантазию и додумывать детали через понимание контекста. Стоит проверять отправляемые письма и заполняемые документы: в них возможны скрытые погрешности.

Овен

В этот день Овнам стоит проверять поступающую информацию: одна неточная деталь может исказить суть. Также не помешает внимательность в целевых поездках. Общение сегодня может идти по частным каналам, сопровождаться догадками или таинственными намеками. Не исключено, что поводом для контакта станет желание уточнить данные или проверить слухи. В отсутствие точных сведений может помочь интуиция.

Телец

Сегодня Тельцы станут немного спокойнее, так как обстоятельства сложатся для них более благоприятным образом, чем вчера. К своим занятиям многие представители знака смогут подключить интуицию, и это благотворно повлияет на результат их усилий. Хороший день для встреч и общения с друзьями или коллегами (при условии, что вы доверяете им, имеете общее прошлое или находитесь на одной эмоциональной волне).

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть внимательнее в общении, построении планов и работе с информацией. Этот день создает условия для мелких ошибок, которые могут стать критичными при некоторых обстоятельствах — например, при выборе жилья, устройстве на работу, в важных разговорах с домочадцами. Наименее рискованны промахи в практических расчетах, так как их будет легко проверить действием.

Рак

Сегодня Раки легко становятся фантазерами. Для них могут быть важнее не материальные, а духовные акценты ситуации. Возможны мечты о далеких странах или попытки контакта с иностранцами. Лирический настрой может сподвигнуть на воспоминания, на музыкальное или литературное творчество. Возможны мелкие недоразумения в ходе учебы, общения или поисков информации. В любом послании будет важен подтекст.

Лев

Этот день сделает Львов более чувствительными, мнительными и любопытными к мелочам. Их внимание может привлечь скрытая или подзабытая информация. Возможно, всплывут подробности финансовых расчетов или мелкие неточности в переписке. Не лучший момент для ярких эффектных самопрезентаций и персональных начинаний. Не помешает внимательность в повседневных рутинных делах, особенно при покупке лекарств.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам быть более чуткими к настроению своих собеседников: возможно, они что-то скрывают или искаженно понимают обращенные к ним речи. Диалог в эти сутки может состоять из тонких намеков или «двойных посланий». В нем важны не только слова, но и интонации. Наиболее продуктивным станет обсуждение текущих дел, так как в нем любые предположения будет легко проверить практикой.

Весы

На повестке дня у Весов могут оказаться рутинные мелочи. Возможно, им придется искать медицинскую, деловую или иную полезную информацию, обсуждать рецепты, услуги, диету или детали содержания питомцев. Стоит быть аккуратнее в мелких ручных работах, в ходе изучения служебных документов и ведения корреспонденции. Нежелательны развлечения, романтические мероприятия и выступления перед публикой.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут положиться на мнение друзей или на свою интуицию, либо совместить эти два источника. День хорош для доверительного общения с дружеским или деловым уклоном. Скорпионам, пережившим стресс, желательно расслабиться и отдохнуть — но и отдых, по возможности, должен быть информативным. Для этой цели подойдет чтение, размышление, исследование, приватная беседа с близком человеком.

Стрелец

Сегодня Стрельцов может ждать небольшое исследование, сеанс воспоминаний, совещание с подчиненными или домочадцами. Им стоит помнить, что в этот день они могут получить не совсем точную информацию или не совсем верно ее истолковать. Если речь идет о чем-то важном — например, о жилье, карьере, документах или здоровье — звезды советуют быть внимательнее и не стесняться задавать уточняющие вопросы.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам чаще заглядывать в почту, а также не откладывать поиск недостающих паззлов в своих размышлениях или исследованиях. Этот день усиливает чутье и может подвести к истине неявным путем — например, через понимание подтекста сообщений. Достаточно информативна в эти сутки и общая обстановка. Если у вас нет иного источника, не стоит сбрасывать со счетов слухи и сплетни.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит аккуратнее распоряжаться своими деньгами и быть внимательнее даже в рядовых покупках. Рассеянность, небрежность и доверчивость могут привести к загадочной утечке средств со счетов или к ошибкам в платежных документах. Возможны недоразумения при покупке напитков, дезинфицирующих средств и химикатов. Также не исключены мелкие пропажи вещей.

Рыбы

Сегодня Рыбы предпочитают включать в общении интуицию и образное мышление — и ждут того же от окружающих. Те же, наоборот, тяготеют к рациональным детальным доводам и могут не всегда понимать туманные намеки Рыб. Диалог будет удачнее, если собеседников уже связывает дружба или какое-то конкретное дело: партнерам, соседям, соратникам или давним единомышленникам будет гораздо проще договориться.