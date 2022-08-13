Не молчим — гороскоп на 14 августа

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в Рыбах, усиливает потребность в эмоциональной и духовной пище.

А также стимулирует эротическое воображение и подпитывает сексуальность. Но это не означает полной расслабленности и отрешенности: часть эмоционального ресурса вполне можно перенаправить в полезные дела. Подходящими занятиями могут оказаться влажная уборка, разбор запасов, ликвидация скрытых недочетов и неполадок. Удачно пройдет обмен приватными услугами или личное дело. Хорошо возвращаться к наследию прошлого. Важнее рациональных доводов в сегодняшних делах может оказаться память, фантазия или чутье.

Овен

Сегодня Овнам лучше отложить яркие внешние инициативы и погрузиться в текущие дела. Звезды подсказывают, что это подходящий день для работ, требующих уединения или доли скрытности. Также неплохим вариантом может стать выполнение каких-либо работ на природе. Удачный момент для завершения дела, рассчитанного на получение той или иной выгоды: материальной прибыли, общего достатка, отработки долга.

Телец

Этот день позволяет Тельцам спокойно работать над своими задачами, но мечтательность может немного снизить их работоспособность. Звезды советуют не лениться и не выпадать из продуктивного ритма: сегодня удачный момент для завершения того дела, в которое было вложено много души и усилий. Позже для этого у вас может не быть условий или настроя. Кроме того, сегодня вам сочувствуют и помогают друзья.

Близнецы

Близнецам этот день поможет уладить личное дело или использовать для достижения своих целей обходной путь. Звезды советуют применять этот подход лишь там, где задача ясна, а также есть подстраховка в виде опыта, материальной базы или крепкого плеча друзей или близких. Не стоит строить сегодня новые долгосрочные планы: их реализация будет слишком сильно зависеть от посторонней помощи (например, от поддержки друзей).

Рак

Сегодня звезды обещают Ракам благоприятный день и советуют им чаще опираться на свою интуицию. Она не раз поможет им в запутанной ситуации — например, если они столкнулись с неоднозначной и неточной информацией, заблудились в путешествии или плохо понимают чужую речь. Это подходящий момент для неофициального сотрудничества — при условии, что помощники и партнеры вам уже знакомы по прошлым делам.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам заниматься исключительно внутренней частью своих дел — например, устранением давних недостатков в ведении своего бизнеса или домашнего хозяйства. Хорошо заниматься уборкой и теми работами, которые не хочется афишировать. Одновременно не помешает дать пищу эмоциям и чувственности. Не стоит забывать о мерах безопасности: в любом занятии не исключены скрытые риски.

Дева

Девам стоит использовать этот день для возврата к знакомому сотрудничеству и завершения совместных дел. Он подходит для неформального взаимодействия со старыми друзьями и проверенными партнерами: с ними не придется переживать о неверно понятых словах и вести дополнительные мелкие переговоры, запутывающие ситуацию. Имеет смысл поверить их интуиции. Возможно, о некоторых начинаниях не стоит рассказывать прежде, чем вы получите перевые результаты.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам отложить активную внешнюю жизнь и довести до конца необходимые дела. Темой дня может оказаться лечение, уборка, управление внутренней частью бизнеса, мелкий ремонт, устранение накопившихся ошибок и скрытых критичных погрешностей. Возможно, вплоть до вечера вам придется тесно контактировать с домашним персоналом или сервисами, приватно улаживать проблемы с партнерами.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня идеальным решением для них окажется умеренно активный отдых. В зависимости от обстоятельств и собственных желаний в эти сутки можно и нужно дать волю своей чувственности, творческой интуиции или деловому чутью. Многим Скорпионам пригодится изобретательный друг, партнер или напарник, не скованный лишними предрассудками и готовый поддержать их идеи.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что этот день подходит для домашних работ, а также для выполнения приватных служебных заданий и управления внутренней стороной бизнеса. Темой дня можно сделать уборку, ремонт, устранение недостатков. Удачный момент для разбора старых вещей, возврата к неоконченным делам, посещения заброшенной дачи, гаража или мастерской.

Козерог

Сегодня Козероги часто вынуждены ориентироваться в ситуации интуитивно, и это у них неплохо получается. Многие Козероги будут опираться на опыт прошлого, в котором были не только светлые моменты и который научил их видеть неочевидные признаки неполадок. Это подходящий момент для любых работ, идущих к логическому концу, а также для переделки старых проектов, уборки и возврата к незавершенным делам.

Водолей

Сегодня Водолеям придется разбираться с наследием прошлого — например, со старыми вещами в своем доме или активами в бизнесе. Возможна выгода или практическая польза от разбора запасов и накопившегося хлама, а также от обмена приватными родственными или дружескими услугами. Звезды подсказывают, что в этот день не всегда стоит полагаться на рациональные соображения, иногда лучше довериться чутью.

Рыбы

В этот день Рыбы могут положиться на свое чутье. Оно поможет им найти разумный баланс между противоречивыми нуждами момента — например, между своей потребностью расслабиться и необходимым минимумом усилий. Если имеются неоконченные дела или требуется вернуться к незакрытому проекту прошлого, звезды советуют что-то предпринять в этом направлении: интуиция и обстоятельства выведут на нужный путь.