Позвольте себе выходной — финансовый гороскоп на 14 августа

В этот день лучше не работать — можно совершить серьезную ошибку.

Овен

У Овнов достаточно напряженный день для карьеры и публичной деятельности. Отношения с начальством могут не сложиться, и вы можете ощущать некоторый психологический дискомфорт. Воздержитесь от самостоятельных действий и экспериментов без предварительного согласования с начальством. Если вы сами занимаете руководящую должность, то не торопитесь принимать важные управленческие решения.

Телец

У Тельцов этот день может быть связан с фискальными проверками. Особенно это относится к работникам оптовых складов, баз, магазинов оптовой торговли. Не дайте поймать себя на нарушениях закона и служебных инструкций, старайтесь вести себя законопослушно. В течение дня некоторые запланированные дела не удастся завершить. Особенно это касается подготовки отчетной документации.

Близнецы

Близнецам следует с чувством здорового скептицизма отнестись к поступающей информации. Дело в том, что если вы доверитесь ложным сведениям, то рискуете допустить ошибочные действия. Старайтесь не торопиться с выводами и не предпринимать радикальных действий. При необходимости быстрого принятия решений полагайтесь на подсказки своей интуиции.

Рак

Внешние обстоятельства сегодня могут сложиться неблагоприятно для Раков, занимающих руководящие должности. Основные сложности могут исходить от деловых партнеров, которые могут нарушить договорные обязательства. Сбои в сотрудничестве могут негативно отразиться на уровне доходов. В целом этот день может затруднить любые ваши инициативы.

Лев

У Львов весьма непростой день для учебы и производственной практики. Вы можете столкнуться с трудностями применения полученных в ходе учебы знаний на практике. Стажеры могут не получить достаточных объяснений от прикрепленных к ним наставников. Старайтесь отдавать предпочтение относительно простой работе, где у вас имеется большой опыт. Излишне сложная работа может оказаться вам не под силу из-за недостатка квалификации.

Дева

Нестабильное финансовое положение типичных Дев может подтолкнуть к поискам дополнительной подработки. Вместе с тем будьте осмотрительнее, если вам предлагают выполнить частный заказ. Необходимо обеспечить себе гарантии оплаты за проделанную работу. Не лучшее время для тестирования новых подходов к работе и прочих экспериментов.

Весы

Весам в этот день, возможно, придется сталкиваться с общей нестабильностью в деловом партнерстве. Некоторые ваши дела, которые вы планировали выполнить сегодня, возможно, придется отложить на более поздний срок ввиду появления более срочных дел. Бизнесмены могут столкнуться с нарушением договорных отношений, что может негативно отразиться на сроках выполнения работ.

Скорпион

У Скорпионов, занимающих руководящие должности, сегодня может осложниться информационный фон. Поступающая вам информация может оказаться недостоверной или отрывочной, недостаточно полной для ее использования. Не спешите принимать важные решения, опираясь на сомнительные сведения. Работа с документами также может осложниться.

Стрелец

У Стрельцов не лучший день для профессионального обучения на платной основе. Если вы ищите платные курсы обучения и не можете остановить свой выбор на каком-то варианте, то отложите принятие решения и не спешите вносить деньги в счет оплаты за учебу. Это проблемный день для тех, кому требуется выполнять денежные переводы за границу или на счета деловых партнеров в других регионах.

Козерог

Не лучший день для Козерогов, занимающихся ремонтно-строительными работами. Вы можете столкнуться с техническими сбоями типа поломки инструментов или механизмов. Также сегодня нежелательно заниматься вопросами оформления ипотечного кредита – велика вероятность получить отказ банка на запрос о ссуде. Будьте внимательнее к тем делам, которые находятся на завершающей стадии готовности.

Водолей

Водолеям в этот день может оказаться сложнее договариваться о сотрудничестве. Возможно, в поле вашего зрения часто могут попадать ненадежные и эмоционально нестабильные люди. Данные вам обещания могут оказаться неисполненными. Вы со своей стороны также не торопитесь давать поспешных обещаний деловым партнерам. Ваши деловые связи могут проходить испытание на прочность.

Рыбы

У Рыб в этот день могут возникать спорные и потенциально проблемные ситуации в трудовом коллективе. Темой для напряжения с коллегами и подчиненными может стать несбывшиеся ожидания относительно размера денежной премии. Также вы можете часто допускать ошибки при работе с цифрами. Если речь идет о подготовке бизнес-плана, то лучше пока воздержаться от его составления.