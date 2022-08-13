Добавляем еще больше романтики — любовный гороскоп на 14 августа

Сегодня нам стоит больше говорить о чувствах и показывать их.

Овен

В этот день звезды советуют влюбленным Овнам не проявлять инициативу, а подстраиваться к обстоятельствам. Возможно, придется пожертвовать частью романтических планов или перенести их. Атмосфера этих суток не располагает к суете и болтливости, приглашает к эмоциональному и чувственному слиянию.

Телец

Сегодня Тельцам желательно найти время для личной жизни, даже если ради нее им придется искать компромисс между романтикой и своими деловыми (бытовыми) планами. Эмоциональный и событий фон этих суток создает именно ту атмосферу, в которой им будет легко поладить с близким человеком на всех уровнях.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не попадать в щекотливые ситуации, так как им будет трудно выпутаться из них самостоятельно. Возможно, придется посвятить в перипетии своей личной жизни чужих людей. Некоторые Близнецы окажутся в таком положении из-за своей разговорчивости или необдуманно раскрытого секрета.

Рак

В этот день судьба создает Ракам благоприятные условия для взаимодействия с любимым человеком. Если возникло недопонимание на вербальном уровне, его можно восполнить гармонией на уровне эмоциональном, духовном или сексуальном. Разногласия, которые дают о себе знать в другие дни, сегодня смягчены.

Лев

Сегодня Львам лучше отказаться от зажигательного флирта с малознакомым человеком или авантюры в новом стиле. Переживаемые эмоции будут направлять в знакомое русло, в том числе в интимной жизни. Плавание в знакомых водах с уже известными подводными камнями предпочтительнее открытия новых горизонтов.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам довериться чутью своего партнера и подстроиться под его эмоции. Рациональное мышление, великолепно работающее в других ситуациях, на время свидания лучше сознательно отключить: оно может помешать вам впасть в любовный транс и получить от него настоящее удовольствие.

Весы

В этот день Весы столкнутся с затруднением при попытке свободно выразить свои чувства или прямо продиктовать свои условия. Многие Весы будут вынуждены подстроиться к обстоятельствам или приноровиться к тайным проблемам своего партнера, проявляя готовность помочь ему сочувствием или конкретным делом.

Скорпион

В любовной жизни Скорпионов сегодня рулит чувственность, но к ней должно прилагаться взаимное доверие. Многие Скорпионы найдут в лице своего партнера хорошего друга, способного разделить и их чувственные порывы, и их нестандартный взгляд на некоторые вещи. Возможна реанимация прошлых переживаний.

Стрелец

Обстоятельства этого дня вынуждают влюбленных Стрельцов стать сентиментальнее и ведут их не в будущее, а в незавершенное прошлое. Вместо проявления инициативы им предстоит подстраиваться к ситуации и заданному ею настроению. Порой им придется проявлять проницательность и тайную изобретательность.

Козерог

Козерогам день поможет раскрыть свою природную чувственность, а иногда и явить миру свою тайную сентиментальность. В подходящей обстановке они невольно приоткроют часть своей души, хотя, возможно, и пожалеют об этом. Дело за партнерами: готовы ли они настроиться на предложенную Козерогами волну.

Водолей

В этот день Водолеям придется выбирать тактику в отношениях интуитивно, исходя из сложившихся обстоятельств. Многие Водолеи будут вынуждены отказаться от обычного сценария и подстроиться к ситуации. Им стоит помнить, что степень любовной гармонии сегодня определяется уровнем эмоциональной близости.

Рыбы

Сегодня обстоятельства благоприятствуют Рыбам в их любовных планах и содействуют их гармоничному общению с близким человеком. Однако многим Рыбам будет недоставать в этой ситуации романтики. Свидание окажется наиболее удачным, если сильнее всех прочих нот в дуэте будет звучать нота чувственности.