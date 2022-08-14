Сплошное везение – гороскоп на 15 августа

18-19 лунные сутки. Шайка-лейка из Луны, Юпитера и Венеры сделает нас настоящими счастливчиками – нам будет везти везде и во всем.

Так что стоит встать в этот день пораньше, чтобы успеть завершить больше задач. А еще в делах поможет позитивный настрой – подходим ко всему и всем с улыбкой на лице. Если что-то не получается, не расстраиваемся и пробуем снова и снова – в конечном итоге все у нас получится. Быстро и легко сможем решить все финансовые проблемы – поймем, как монетизировать хобби или найдем новую работу. Главное – верим в себя. Читайте личный гороскоп и делайте больше добрых дел.

Близнецы

Сегодня возрастают виды Близнецов на персональную удачу, но наибольшего успеха они добьются в группе – например, благодаря участию в популярном крупном новом проекте, нацеленном в будущее. Дополнительным приятным бонусом для них может стать расширение канала творческого вдохновения или приз в любви. Возможно, ради этого стоит на время пожертвовать домашними, служебными и другими рутинными делами.

Рак

Сегодня звезды дают Ракам надежду на карьерный подъем, творческий успех или духовный прорыв. Не исключено, что эти успехи будут подкреплены материально – например, щедрым гонораром, даром или окладом. Возможен триумф после прежних провальных попыток. Но лучше избегать скороспелых и самонадеянных выводов: стоит учесть затяжной характер ситуации, ответственность момента и энергозатратность задачи.

Лев

Сегодня Львов ждет приз, награда, час славы или момент везения. Возможен успех в любви, рекламной сфере, юридических делах, творчестве. Появится достойный выбор. Возрастет шанс на удачу вдали от дома. Не беда, если реализация желаний будет отсрочена: отличных перспектив пауза не отменит. День позволит блеснуть харизмой, талантом, авторитетом и личной привлекательностью, хорош для самопрезентации.

Дева

Сегодня звезды сулят Девам удачу в сложный момент и рост через трудности. Платой за счастье, прибыль или успех может стать сильное эмоциональное переживание, но возможны и другие формы «расчета» – например, дополнительные денежные расходы или ценностный кризис. Не исключено, что для получения желаемого придется пожертвовать чем-то очень дорогим. Стоит помнить, что любое решение будет временным.

Весы

Сегодня Весам выгоднее быть «в одной лодке» с влиятельными людьми: это лучший способ упрочить собственное влияние и нарастить популярность. Важна дальновидность: те, чье влияние падает сейчас, наверстают упущенное впоследствии. День подходит для укрепления дружбы, протекции, брачного союза, выгодного партнерства, для поддержки отношений с юристами, спонсорами и авторитетными фигурами за рубежом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит осмотрительнее принимать дары судьбы, не все из них несут им однозначную пользу. Подарку могут сопутствовать повышенные нагрузки, противоречивые задания или обстоятельства, способные нанести вред здоровью. Также некоторые сюжеты могут быть затяжными. Стоит рассчитывать свои силы, если вы берете дополнительную подработку или нового питомца, приносите жертвы ради любви.

Стрелец

Сегодня Стрельцы обаятельны, оптимистичны и удачливы. В большинстве занятий их ждет успех либо серьезная заявка на него. Им повезет в любовных делах, в сфере игр, рекламы и креатива, а также в любой области, где им важна эффектная яркая презентация их талантов и вновь начатых крупных проектов. Подтвердится или возрастет их потенциал дома или за рубежом, авторитет у партнеров, учеников или детей.

Козерог

Сегодня у Козерогов возможен прилив чувств по отношению к дому, семье или родине. Не исключен всплеск энтузиазма в едва начатом сложном проекте или в области монетизации творчества. Также этот день может усилить любовь к детям или к предмету любви. Звезды напоминают, что позитивный настрой этих суток чреват перерасходом ваших душевных сил или тупиком при выборе равноценных заманчивых вариантов.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит обратить внимание на события в своем близком или дальнем окружении и принять в них посильное участие. День позволяет продвинуться в любовных делах и перспективных проектах, либо сделать в них отличный задел на будущее. Также он создает почву для расширения круга общения, добавляет позитива в отношения с друзьями, партнерами, соседями, учениками и в контакты с иностранцами.

Рыбы

Этот день может принести Рыбам не только яркие эмоциональные впечатления, но и выгоду. Возможны дополнительные денежные поступления. Возрастает шанс на получение дохода или аванса благодаря основной работе, подработке или новому креативному проекту. Хорошо выбирать праздничные аксессуары, материалы для творчества, вещи для детей и питомцев. К солидным покупкам лучше пока только присматриваться.