Добьемся всех своих целей – гороскоп на неделю 15-21 августа

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

15 августа трин Марс-Плутон – один из лучших аспектов, способствующих высвобождению потенциала физических сил человека. Под влиянием этого аспекта могут быть установлены спортивные рекорды и продемонстрированы сверхспособности по выносливости. Спортивные тренировки на этом аспекте могут привести к быстрому набору мышечной массы. Удачное время для роста доходов у бизнесменов.

16 августа трин Меркурий-Уран – аспект изобретений и интеллектуальных озарений, открытий. Под влиянием этого аспекта может ускориться интеллектуальная активность, придут оригинальные идеи. Удачное время для изучения точных наук, техники, компьютеров и иностранных языков. Могут быть быстрые сделки по продаже товаров по объявлениям в интернете.

18 августа трин Венера-Юпитер – один из самых благоприятных аспектов. Люди, которых этот аспект затронет, могут многого добиться. В личной жизни любовь расцветает и дарит ощущение счастья. На этом аспекте хорошо знакомиться, объясняться в любви, объявлять о помолвке и заключать брак. Также хорошо отправляться в путешествие. В бизнесе могут вырасти финансовые поступления, хорошо давать старт новым проектам и новым продажам.

21 августа оппозиция Меркурий-Нептун. Этот аспект может внести путаницу в мысли людей, которые будут им затронуты. Мышление чрезвычайно субъективное с большими искажениями фактов. Трудности с объективным и трезвым восприятием информации. Могут быть проявления обманов, мошенничества и неискренности. Необходимо проявить осмотрительность в контактах и никому не доверяться.

Овен

У Овнов на этой неделе энергетический баланс организма может находиться на достаточно высоком уровне. Вы можете почувствовать это по усилению интеллектуальной активности. Рекомендуется больше внимания решению практических вопросов. Улучшаются дела в профессиональной деятельности. Вы можете перевыполнить плановые задания. В это время у вас легко решаются любые практические вопросы. Также в это время вы сможете найти себе надежных помощников в любом деле. Другим позитивным направлением может стать для вас творчество. Это хорошее время для начала самостоятельного изучения какого-то ремесла, требующего от вас проявления способностей к искусствам, изобретательности и фантазии. Также в это время могут окрепнуть ваши романтические связи. Вы сможете убедиться в чувствах любимого человека, который сможет проявить ответственность и надежность в важных для вас вопросах. В конце недели больше внимания уделяйте своему здоровью. Особенно это касается качества питания. От употребления алкоголя лучше воздержаться.

Телец

У Тельцов на этой неделе основное внимание может быть переключено на тему любви и творчества. Это прекрасное время для примирения в любви. Ваши чувства проявят себя с новой силой, и вы готовы будете на любые поступки ради взаимности. Возможно, вы откроете для себя новое увлекательное занятие, которое может стать вашим хобби. Хорошо посещать увеселительные мероприятия, концерты, дискотеки, театры. Также это прекрасное время для занятий духовными практиками. Те, кто изучает и применяет йогу, цигун, читает мантры или занимается аутогенной тренировкой, сейчас способен существенно продвинуться вперед. Вам особенно хорошо даются техники, направленные на умение самостоятельно управлять внутренними функциями организма и приводить свое душевное состояние в равновесие. В семейной жизни складываются теплая душевная психологическая атмосфера. Можно заниматься украшением жилища и приглашать в дом гостей. В конце недели рекомендуется воздерживаться от контактов с друзьями и подругами.

Близнецы

Близнецы в начале недели смогут многое сделать по благоустройству жилищных условий и урегулирования отношений в семье. Не следует принимать важных решений без совета с членами семьи. Ускоренным темпом идут ремонтные работы в квартире. Также хорошо заниматься работами на дачном и садово-огородном участке. Тем, кто занимается изучением духовных практик, необходимо обеспечить себе спокойную уединенную обстановку. Время, проведенное вами в уединении, благотворно отразится на вашем душевном состоянии. Также вы сможете в середине недели прекрасно провести время в кругу друзей и подруг. Возможно, вам удастся расширить круг общения. Поиски единомышленников могут привести вас в клубы по интересам, в творческие группы по занятия танцами, спортом и иными занятиями, к которым вы питаете интерес. Это те дни, когда вы можете быть окружены доброжелательно настроенными людьми, готовыми оказать вам содействие в любых вопросах. В конце недели лучше не заниматься карьерой.

Рак

У Раков в начале недели может состояться много поездок, контактов и дружеских встреч. Старайтесь активнее идти на контакты с окружающими, будьте в курсе текущих новостей. Вам удастся успешно решить многие вопросы с помощью своих знакомых и друзей – вам обязательно помогут, как только вы обратитесь за содействием. Также и к вам могут обратиться с просьбами об оказании каких-то услуг. Доброжелательное взаимодействие с окружающими – залог хорошего настроения и бодрости. Используйте свободное время для отдыха и развлечений. Середина недели благоприятствует профессиональной реализации и финансовому благополучию. Благодаря стабильному финансовому положению вы сможете чувствовать себя увереннее. Не исключено получение предложения о повышении в должности. В конце недели не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Особенно это касается поездок на личном автомобиле. Возрастает вероятность нарушений правил дорожного движения и соответствующих неприятных разбирательств с представителями дорожно-постовой службы.

Лев

Львам в начале недели, возможно, предстоит принимать важные финансовые решения. В это время у вас могут вырасти доходы, и ваши действия будут отличаться практичностью и дальновидным подходом. Эти дни благоприятствуют тем, кто ориентирован на решение материальных проблем и стремится достигнуть высот в карьере. Прекрасное время для покупки техники, в том числе компьютерной и бытовой. В середине недели рекомендуется сосредоточиться на вопросах личностного развития и имиджа. Женщинам хорошо посещать салоны красоты и модные бутики. Также это прекрасное время для учебы. Сейчас важно уметь подстраиваться под обстоятельства, особенно если это ситуации, в которых вы обычно теряетесь или ведете себя не так, как следовало бы. Подобная работа над собой сделает вас более уверенными в себе. Повышение уровня самооценки очень важно для личностного развития. В конце недели не давайте никому денег взаймы. Опасайтесь мошенничества. Воздержитесь от оплаты товаров онлайн в незнакомых интернет магазинах.

Дева

В начале недели у типичных Дев могут усилиться интеллектуальные способности. Это положительно отразится на учебе и личностном развитии. Удачно идут дела у тех, кто находится в туристической поездке или изучает иностранные языки. Уделяйте больше внимания оценке событий с точки зрения морали и нравственности. Ваши поступки, основанные на моральных установках, получат поддержку окружающих. Ваша репутация может укрепиться. В середине недели вы можете оказаться в ситуации, требующей быстрого, инстинктивного реагирования. В любой экстремальной ситуации вы сможете поступить вполне адекватно обстоятельствам. Это хорошее время для участия в спортивных состязаниях, связанных с элементами силовой борьбы, индивидуальными единоборствами. Вопросы о взыскании долгов также решаются без осложнений. В конце недели наиболее сложной темой могут стать взаимоотношения в партнерстве. Могут появиться поводы для ревности.

Весы

В начале недели Весам хорошо заниматься своей внешностью, делать омолаживающие процедуры. Для укрепления энергетического потенциала организма важно посещать баню и проводить водные процедуры. Также в эти дни может улучшиться ваше финансовое положение. Имеющиеся свободные деньги в первую очередь важно направить на погашение любых долгов. Вы преуспеете в изучении психологии и эзотерических наук. В середине недели прекрасное время для конструктивного диалога с партнером. Вы способны объективно подойти к интересующему вас вопросу и найти вполне адекватное компромиссное решение. Используйте свой шанс укрепить супружеские отношения, с тем, чтобы сделать их более надежными и предсказуемыми. В конце недели не рекомендуется привлекать помощников к себе в дом: нянь, сиделок, домработниц. Также не торопитесь приобретать домашних животных. Будьте осмотрительнее при приеме лекарств – есть риск что-то перепутать. Воздержитесь от употребления алкоголя.

Скорпион

В начале недели Скорпионам рекомендуется заниматься в основном личной жизнью. Эти дни пройдут благополучно для дружеских контактов. Возможно, вы встретите новых единомышленников. Хорошо начинать посещение творческих групп и клубов по интересам, где вы могли бы общаться с людьми по тем вопросам, которые вас интересуют. Также это очень гармоничное и мирное время для супружеских отношений. Все спорные вопросы легко решаются на основе любви и взаимопонимания. Середина недели благоприятствует деловой активности. Вы будете особенно эффективны в тех делах, которые требуют целеустремленности и настойчивых усилий ради достижения поставленной цели. Чем методичнее вы работали над вопросом, тем скорее он придет к успешному завершению. При этом вы сможете эффективно применить методы мягкой силы, убеждая оппонентов в своей правоте. В конце недели не лучшее время для романтических знакомств. От посещения увеселительных мероприятий лучше воздержаться.

Стрелец

У Стрельцов в начале недели наиболее позитивные события могут касаться вопросов карьеры и профессиональной реализации. Могут улучшаться отношения с начальством, и вам удастся проявить лучшие деловые качества. Вам могут предложить более статусную должность. Также это хорошее время для генеральной уборки в квартире и приобретения домашних животных. Особенно удачное время для покупки аквариума и рыбок. Середина недели благоприятствует творчеству. Успешно проходят конкурсы, викторины и театрализованные представления, в которых вы, возможно, пожелаете принять участие. Ваши таланты и способности получат одобрение окружающих. Можно публично заявить о себе и своих взглядах. Также вы можете публиковать резюме в поисках работы – эта информация может вскоре заинтересовать потенциальных работодателей. В конце недели может усилиться напряжение и непонимание в семейной обстановке. Могут возникать странные и запутанные ситуации.

Козерог

У типичных Козерогов в начале недели может быть много поездок, контактов и работы с информацией. Постарайтесь использовать это время для тех занятий, которыми вы готовы отдаваться с увлечением, и которые способствуют вашему личностному развитию. Прекрасное время для любви и творческой реализации. Одинокие Козероги могут познакомиться в поездке или на курорте с человеком, который может произвести на вас самое приятное впечатление и будет казаться идеалом. Также это благоприятное время для учебы и путешествий. Середина недели может быть связана с укреплением и стабилизацией отношений в семье. Возможно, ваш семейный бюджет пополнится новыми финансовыми вливаниями. Не исключено, что финансовую поддержку окажет кто-то из родственников. Это хорошее время для работ по благоустройству жилья, проведению косметического ремонта. У вас будет достаточно времени и для совместной работы и для отдыха тихими теплыми вечерами с членами семьи. В конце недели воздержитесь от новых знакомств.

Водолей

Водолеи в начале недели будут себя вполне комфортно ощущать в семейной жизни. Отношения с близкими родственниками складываются великолепно. Возможно, вы получите финансовую поддержку от родственников на покупку дорогостоящей бытовой техники и мебели для дома. Спокойно и мирно проходит обсуждение на семейном совете вопросов, связанных с разделом наследуемого имущества. Можно принимать гостей у себя дома. Середина недели благоприятствует укреплению партнерских отношений. Возможно, ваши отношения в браке будут отличаться особой теплотой и заботой. Хорошо решаются практические вопросы, причем партнер будет склонен брать на себя ответственность. Также это хорошее время для контактов с окружающими. Вам не составит труда договориться со знакомыми по нужным вам вопросам. В конце недели вы можете обнаружить недостаток денег в своем бюджете. Опасайтесь воровства, мошенничества.

Рыбы

У Рыб начало недели благоприятствует личной жизни. Хорошее время для конструктивного диалога с партнером и нахождения компромиссных решений. Это относится не только к супружеским отношениям, но и к деловому партнерству. Возможно, вам имеет смысл не препятствовать партнеру в его инициативах. Доверяйте друг другу, и у вас все получится. Также это хорошее время для публичных выступлений и знакомств с интересными людьми. Ваши романические отношения могут пережить чувственный подъем, когда потребность в близких отношениях становится основным мотивом поведения. Середина недели благоприятствует решению материальных и финансовых вопросов. Чем выше уровень финансового благосостояния, тем быстрее вы способны решать насущные материальные вопросы. Используйте это время для приобретения практически полезных навыков, которые всегда пригодятся в хозяйственно-бытовой деятельности. В конце недели воздержитесь от принятия поспешных решений, касающихся партнерства. Вы можете оказаться в плену собственных заблуждений.