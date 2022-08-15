Целуем и обнимаем — любовный гороскоп на 16 августа

Сегодня стоит ярче демонстрировать свою любовь.

Овен

Сегодня Овнам важно не подпортить свои успехи в личной жизни собственным поведением. Расслабившись и поверив в исключительную благосклонность небес к своим любовным делам, они могут поддаться старинной вредной привычке или открыть объекту симпатий не самую привлекательную часть своей биографии.

Телец

Сегодня романтическая инициатива для Тельцов нежелательна: велика вероятность того, что она сорвется, не даст ожидаемого эффекта или создаст представителям этого знака скрытые проблемы. Даже если ваш роман развивается ровно и благополучно, в этот день звезды советуют снизить интенсивность общения.

Близнецы

События этого дня могут посеять в уме влюбленных Близнецов сомнения. Не исключено, что на их планы повлияет тот или иной подозрительный маркер чужого прошлого. Звезды рекомендуют не торопиться с окончательным вердиктом и вначале разобраться в ситуации: возможно, краски оказались слишком сгущены.

Рак

Сегодня Раки окажутся в нелегком положении — особенно если они хотят быть в своих любовных отношениях психологически «сверху». Не исключено, что испортится настроение у любимого человека или в новый роман попробует вмешаться бывшая пассия. Добавить проблем может ревность или страх перед прошлым.

Лев

Сегодня мало что способно лишить влюбленных Львов оптимизма, но мелкие проблемы у них все же не исключены. Возможно, это будут следы прошлого. Вдохновленные удачным ходом событий и собственной неотразимостью, многие Львы склонны проигнорировать их, тогда как им было бы лучше ими всерьез заняться.

Дева

В этот день Девы острее воспринимают проблемные, а не приятные стороны своего романа. Многие Девы будут смотреть на отношения через увеличительное стекло своих страхов или надежд. Наиболее критичным фактором для них может оказаться интимная жизнь, вопрос о прошлой любви, о ресурсах или о детях.

Весы

Сегодня Весам придется столкнуться не только с положительными, но и с негативными чертами партнера. Постоянные пары легко справятся с очередной тучкой на горизонте, а вот в новом романе чужие недостатки могут стать неприятным открытием. К счастью, общий потенциал отношений останется благоприятным.

Скорпион

Для Скорпионов эти сутки могут стать днем невезения и любовные заминки зачастую будут лишь звеном в общей цепи огорчений. Возможна зависимость от внешних неблагоприятных обстоятельств или от собственных просчетов. Не стоит планировать на сегодня свидание, важный разговор или ответственный шаг.

Стрелец

Сегодня в бочке меда, с которой сравнимы любовные перспективы Стрельцов, есть привкус ложки дегтя. Многие Стрельцы будут втайне испытывать дискомфорт от «незавершенных гештальтов» в своей личной жизни, чувствуя, что к ним еще придется вернуться. Возможно, именно эта мысль подпортит им свидание.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги рискуют пережить неприятную психологическую фазу под названием «откат назад». Чем ярче были вчерашние события, тем вероятнее упадок сил и временная потеря интереса к роману. Звезды настоятельно советуют взять небольшой тайм-аут, чтобы восстановить внутреннее равновесие.

Водолей

В этот день Водолеям важно не придавать слишком большого значения дурным приметам и негативным предчувствиям. Любовные заминки не исключены, но вряд ли поставят крест на общей хорошей перспективе. Не стоит закрывать себе путь к приятному романтичному общению сейчас и возможному счастью в будущем.

Рыбы

В этот день осторожные и сдержанные Рыбы вряд ли столкнутся с серьезными проблемами в своей личной жизни, а вот увлекающиеся и предприимчивые могут обнаружить, что в чем-то просчитались. Не исключено, что побочные негативные эффекты от задуманного ими мероприятия перевесят полученное удовольствие.