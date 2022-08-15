Коллеги удивят — финансовый гороскоп на 16 августа

Сегодня нас могут удивить люди, от которых мы не ждали сюрпризов.

Овен

Сегодня Овны имеют неплохие шансы для позитивных подвижек в карьере. Успешно проходят ваши контакты с вышестоящим начальством и с влиятельными людьми. Вместе с тем у вас может сложиться чувство неудовлетворенности от того размера доходов, который удастся получить. При работе с цифрами проявите удвоенное внимание – возможны ошибки, которые в дальнейшем будет нелегко обнаружить и исправить.

Телец

Тельцы в этот день могут столкнуться с противоречиями в отношениях с деловыми партнерами. В этих случаях старайтесь подойти к вопросам с формальных позиций, делая упор на соблюдение договорных обязательств. От принципиального разговора на острые темы пока лучше воздержаться. Непростой день для работников гостиниц и ресторанного бизнеса.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, придется принимать решения в условиях дефицита времени. Помните, что первое пришедшее к вам в голову решение может оказаться самым верным в сложившейся ситуации. В работе над отчетами вам, возможно, придется что-то переделывать, исправляя ошибки. Бизнесменам не рекомендуется делать рискованные инвестиции.

Рак

У Раков не лучший день для контактов с влиятельными людьми и вышестоящим руководством. Если у вас готовы докладные записки с предложениями начальству, то придержите их пока при себе. Начальство сейчас не готово вникнуть в ход ваших мыслей и оценить их по достоинству. Делайте ставку на сотрудничество с деловыми партнерами – они вас поддержат. Бизнесмены смогут заключить взаимовыгодные партнерские соглашения.

Лев

Львам в этот день, возможно, придется отпроситься с работы пораньше из-за семейных обстоятельств. Обратитесь к коллегам по трудовому коллективу – обязательно найдется тот, кто вас сможет заменить, и в итоге работа не пострадает от вашего отсутствия. Не лучшее время для вложения денег в профессиональное обучение и в покупку обучающих видеоматериалов.

Дева

У Дев, работающих с машинами и механизмами, сегодня возрастает вероятность производственного травматизма. Не торопитесь и старайтесь соблюдать правила техники безопасности. Также воздержитесь от вложений средств в рискованные финансовые проекты. В целом будьте готовы к неожиданным переменам и изменению внешних обстоятельств - возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.

Весы

Весы сегодня могут увеличить доходы от использования ресурса недвижимости. Не исключено заключение сделки на аренду помещения на выгодных условиях. Офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте. Однако не следует доверять обещаниям деловых партнеров. Обязательно контролируйте, насколько поступающие сведения соответствуют действительности.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут значительно укрепить свои деловые связи. Успешно проходят поездки, контакты, телефонные переговоры. Прислушивайтесь к мнению тех людей, которые сегодня появятся в поле вашего зрения. В трудовом коллективе может сложиться нервозная обстановка из-за неожиданных технических сбоев. Старайтесь не нервничать и воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег.

Стрелец

Удачно складывается этот день для решения материальных вопросов и укрепления финансовых возможностей Стрельцов. Вы можете иметь наиболее выгодную работу с точки зрения оплаты труда за единицу потраченного времени. Особенно это касается тех, кто работает на сдельной системе оплаты. Однако лучше не проводить никаких экспериментов и не внедрять новшества.

Козерог

Козероги в этот день могут осознать, что им не хватает профессиональных знаний для успешного завершения начатых проектов. И это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Возможно, вам придется повторно переделывать свою работу. Тем не менее, старайтесь держать под личным контролем свои дела и никому ничего не делегируйте.

Водолей

Водолеям, работающим в сфере торговли или транспорта, звезды советуют сегодня воздержаться от деловых встреч и поездок. Ваши деловые связи сейчас проходят проверку на прочность. Старайтесь не ставить трудновыполнимых задач перед людьми, с которыми приходится вступать в деловое взаимодействие. И будьте готовы к тому, что данные вам обещания могут остаться невыполненными.

Рыбы

Рыбам сегодня хорошо работать в составе творческой группы. Успешно идут дела у тех, кто имеет отношение к науке, проектно-конструкторским делам, прогнозированию и планированию. Вы сможете найти применение своим талантам в составе группы друзей и единомышленников. А вот от подписания договора о деловом партнерском сотрудничестве сейчас лучше воздержаться.