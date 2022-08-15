Берем жизнь под контроль — гороскоп на 16 августа

19-20 лунные сутки. Переживания этого дня способны подпортить впечатление от вчерашних позитивных событий.

Причиной могут стать незакрытые проблемы прошлого и связанные с ними эмоции - например, неизжитая ревность или нежелание простить обиду. Импульсивность, самонадеянность и нетерпение, провоцируемые Луной в Овне, могут побудить к попытке «прогнуть ситуацию под себя» вместо того, чтобы смириться с отсрочкой. Не утратить равновесие поможет уверенность в своих талантах или творческое занятие, помогающее поддерживать гармонию души и духа. Лучше отвлечься на самореализацию здесь и сейчас, не забегая в будущее.

Овен

Сегодня Овнам не стоит относиться к ситуации легкомысленно, быть самонадеянными и беспечными. Удачный поворот событий способен заставить представителей этого знака забыть о текущих делах и связанных с ними рисках, а также об очагах незавершенных проблем, доставшихся в наследство от прошлого. Не исключено, что последние вновь дадут о себе знать — например, в виде неприязни со стороны руководства.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам быть осторожнее в любом занятии. Стоит отложить все новые начинания и снизить нагрузки в текущих делах. Переработка в этот день чревата обострением недомоганий, а новые инициативы несут в себе тот или иной скрытый негативный потенциал. В случае форс-мажорной ситуации — например, дедлайна или аврала — не помешает обеспечить себе дополнительные меры подстраховки.

Близнецы

Близнецам звезды советуют быть осмотрительнее, участвуя в дружеских, профессиональных и иных коллективных мероприятиях. Даже самые перспективные и многообещающие из них сегодня могут идти не слишком удачно. Могут вскрыться старые болезненные противоречия или неблаговидные сомнительные истории, мешающие прогрессу. Нежелательно вливаться в новую команду, не узнав о ее прошлом и нынешнем бэкграунде.

Рак

Ракам сегодня требуется не только ловкость в балансировании между противоречиями, но и дальновидность, осмотрительность, выдержка, стратегическая мудрость. Наметившийся новый успех может быть осложнен старыми проблемами — например, чьей-то давней неприязнью или тайной завистью. Поддавшись негативным ответным эмоциям, в эти сутки легко навредить своей карьере, руководящим позициям или авторитету.

Лев

Сегодня самые приятные и обнадеживающие события будут для Львов чем-то подпорчены. Возможно, сыграют негативную роль старые проблемы, незавершенные дела, недолеченные заболевания или другие критичные мелочи. К счастью, этот день обеспечивает им базовую душевную гармонию и уверенность в себе. Звезды советуют не торопиться с погружением в новый проект и поработать над обнаруженными недостатками.

Дева

Девам вплоть до ночи не стоит терять бдительность: возможны те или иные неприятности. Часто это будут старые упущения и недоработки, которые добавляются к новым задачам и усложняют их. Возможны трудности в любви или в воспитании детей. Может сохраняться финансовый ущерб, деловой риск. Звезды говорят, что многое поправимо, если не тянуть с распутыванием старых узлов и заняться ими в ближайшие дни.

Весы

Сегодня Весам придется принять сложности чужого характера - особенно если речь идет о значимых людях и союзе с ними. Не самые приятные черты в этот день продемонстрируют партнеры, клиенты и домочадцы. Возможно обострение давней «психологической дуэли» с конкурентами и завистниками. Также в эти сутки не лучшим образом настроена широкая целевая аудитория. Не всегда помогут дружелюбие и обаяние.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется столкнуться с негативными сторонами ситуации — чаще всего с мелкими, но весьма чувствительными очагами хронических проблем. Могут напомнить о себе погрешности при выполнении черновых работ, оказании услуг, лечении болезней. Не исключены переживания в связи с питомцем или подчиненным. Желательно поддерживать вокруг себя минимальный порядок, не допуская полного хаоса.

Стрелец

Сегодня Стрельцов воодушевляет удачный ход событий, на фоне своих успехов они могут не замечать отдельных застарелых проблем. Но им все же придется обратить на них внимание, если для них актуальна практическая сторона дела. Велика вероятность столкнуться с нехваткой средств из-за прежних действий, необходимостью погасить долг или уплатить налог. Возможны трудности, связанные с содержанием детей.

Козерог

Козерогов звезды предупреждают о вероятности заминок, неудач и временных барьеров. Многие Козероги столкнутся с ними сегодня в собственном доме или в своей внутренней жизни. Возрастает риск разлада в семье, уныния, бытовых неурядиц, плохих воспоминаний, недомоганий. Даже удача может выглядеть провалом. Стоит минимизировать раздражители, сократить список дел и действовать по знакомой инструкции.

Водолей

Сегодня за вдохновляющим фасадом событий для Водолеев могут проглядывать те или иные настораживающие детали. Возможно, таким образом будет напоминать о себе прошлое с его неудачами и разочарованиями. Звезды советуют учитывать подсказки опыта, но сохранять интерес к новым трендам: несмотря на сомнительные нюансы, в целом они благоприятны. В частности, стоит больше доверять романтическим симпатиям.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит стать осмотрительнее в материальных делах. Излишний энтузиазм и беспечность могут привести их к неверной оценке ситуации. В этот день легко недооценить налоговую сторону вопроса, заключить невыгодную сделку, приобрести бракованный или испорченный товар. Могут найтись уязвимости в бюджете. Не стоит тратить средства в расчете на будущую прибыль: не исключено, что она задержится.