Делаем свое гнездышко уютнее — гороскоп на 17 августа

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце акцентирует темы, связанные с финансами, питанием, подарками, тратами на хобби.

Покупки будут не очень удачными, если не сбалансированы польза, красота и удовольствие. Не исключено, что вместо здоровой, но «скучной» пищи будет куплено лакомство, а вместо повседневных вещей модный аксессуар. Может не оправдать ожиданий продажа плодов творчества. Возможны неурядицы при попытке угодить детям и женщинам, неловкие моменты в любви. Стоит тщательнее выбирать продукты, косметику, украшения, предметы искусства, детские вещи, принадлежности для отдыха, праздника или презентации.

Овен

Внимания Овнов сегодня ждут материальные дела. Темой дня могут стать вопросы питания или снабжения, денежные или натуральные взаиморасчеты. Может подойти к концу полоса активных заработков, трансформация хозяйства, производственного процесса или бизнеса. Есть риск неудачных трат. Лучше не приобретать подарки, аксессуары для отдыха и детские вещи. Стоит быть внимательнее при выборе продуктов.

Телец

Сегодня на первом плане у Тельцов их собственные привычки и нужды. Даже при наличии срочных дел многим Тельцам захочется устроить себе день отдыха, вкусной еды, любви или приятного шоппинга. Возможно, они также решат побаловать детей или домочадцев, купить что-то в дом для создания уюта или лоска. Звезды предупреждают, что при этом не всегда будет комфортно и не все удастся реализовать идеально.

Близнецы

Близнецов этот день сделает прагматичнее и может вынудить заняться повседневными бытовыми нуждами, но им также не будут чужды эстетические и творческие потребности. В круг их сегодняшних интересов может попасть шоппинг с креативной целью, кулинария, ландшафтный дизайн, изобразительное искусство, прикладное хобби. Из-за привязанности к земле или к дому им может казаться приятнее жизнь на природе.

Рак

Сегодня Ракам могут требоваться единомышленники, разделяющие их взгляды на деньги, вещи или отношения, на кулинарию или творчество. Самое время обсудить новинку или выставленный на продажу товар с целью не ошибиться в выборе. Ракам, намеревающимся совершить сделку или покупку с расчетом на будущее, стоит помнить, что в этот день подобные шаги не очень удачны. Возможен ненужный мелкий подарок.

Лев

Сегодня Львы вынуждены стать реалистами и озадачиться поиском практических способов исполнения своих желаний. Для некоторых Львов целью станет заработок или заветная покупка. Не исключен интерес к искусству, кулинарии. В личной жизни будут много значить вложения в свою привлекательность. Не все желания будут сбалансированы и выполнимы. Возможны проблемы в общении с женщинами на работе или дома.

Дева

Общий фон этого дня для Дев удачен, но в некоторых сферах они столкнутся с сюрпризом или помехой. Многих Дев подведет некий неучтенный фактор, которому они не придали значения. Это особенно вероятно в любви, а также при попытке совершить покупку или финансовую процедуру за рубежом, найти друзей или материальную помощь. Чем ответственнее мероприятие, тем важнее будет тщательно его продумать.

Весы

Сегодня Весам стоит заранее проверить системы защиты: заблаговременная забота о своем спокойствии выгоднее, чем решение проблем по мере их поступления. День может принести финансовый сюрприз, создать нештатную волнующую ситуацию в дружбе, бизнесе или в личной жизни. Могут оказаться не в ладу творческая и материальная сторона планов. Не лучший момент для покупок, поиска спонсоров и компаньонов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам желательно поддерживать ровные отношения с нужными людьми, это одно из условий успеха. Важно ладить с начальством, партнерами, спутником жизни и со своей аудиторией, особенно женской. Это будет несложно на уровне нейтрального общения — но возможны ошибки и минуты дисгармонии, если в игру вступят романтические чувства, творческие амбиции, мотивы конкуренции или особые интересы.

Стрелец

Сегодня на первом плане у Стрельцов могут оказаться рабочие или хозяйственные вопросы. Также приобрести важность могут темы, связанные со здоровьем, питанием и диетой. В путешествиях будет иметь значение сервис. Возможны те или иные неурядицы — например, проблемы с заказом или оплатой нужных услуг. Такие моменты не отменят положительных впечатлений от ситуации, но могут добавить нервозности.

Козерог

Козерогам день добавит внутреннего комфорта и уверенности в себе. У многих Козерогов вновь появятся силы для активного отдыха, любовных авантюр или творческой работы, интенсивного общения с детьми или друзьями. Но им стоит помнить, что улучшения и подвижки для них сегодня лишь условно бесплатны. Придется рассчитаться за прогресс или удовольствие деньгами, либо отдать миру больше душевной энергии.

Водолей

Сегодня внимание Водолеев способен целиком поглотить их дом или фундаментальный проект, в котором идет к концу какой-то важный этап или процесс. Некоторым Водолеям придется ради этого отказаться от приятных планов (например, свидания или покупки) или поискать компромисс. Даже при благоприятном ходе событий в течение дня может расти нервозность. Важно рассчитывать свои силы и меру ответственности.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам оставаться внимательными в процессе мелких покупок и платежей, а с крупными тратами повременить. Покупки в этот день могут совершаться в дороге или в необычных обстоятельствах, что притупляет внимание к рутинным мелочам и создает предпосылки для «глупых» промахов. Не стоит обсуждать в этот день финансовую часть договора, стоимость услуг или бюджет совместной работы.