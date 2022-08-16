Восхищаемся и обожаем — любовный гороскоп на 17 августа

Поднимаем самооценку и настроение второй половинке.

Овен

День может подтолкнуть Овнов к идее вложиться в роман материально — например, сделать пассии подарок. Романтические фантазии могут пересекаться с гастрономическими, наводя на мысли об ужине при свечах, пикнике на природе или ином виде совместной трапезы. В реализации таких желаний возможны заминки.

Телец

Сегодня Тельцы нуждаются в любви, комфорте и заботе. Ожидая знаков внимания от своего партнера, они подразумевают, прежде всего, именно эту триаду. Точное исполнение их желаний вероятнее в постоянном союзе — там, где любимый человек изучил не только их базовые пристрастия, но и логику их капризов.

Близнецы

События этого дня могут показаться Близнецам ограничивающими, но на деле они лишь добавляют им реалистичного взгляда на вещи. Общительным и свободным Близнецам сегодня не стоит стремиться к широкому кругу — но если им симпатичен кто-то конкретный, имеет смысл узнать его (или ее) поближе.

Рак

Сегодня Раков интересует не только настоящее их романа, но и будущее. Оригинальные удачные идеи, которые подсказывают им эти сутки, могут буксовать или реализоваться не полностью из-за материального фактора, неожиданных обстоятельств или временных «мук творчества» в поисках креативных решений.

Лев

Сегодня любовные дела Львов развиваются с переменным успехом. Многие Львы не смогут получить желаемое полностью. Возможны мелкие ошибки в выборе личного стиля или в важных для романа практических вопросах. Не исключена нотка меркантильности. Не лучший день для значимой встречи или первого свидания.

Дева

Сегодня у Дев есть возможность повернуть свои любовные дела к лучшему, но на этом пути у них не исключены заминки. Их может подвести природный рационализм или прагматизм. Возможно, в их действиях не будет той нотки игры или праздника, которая способна высечь искру и зажечь настоящий огонь любви.

Весы

Сегодня Весов может поджидать в любви мини-кризис, через который они уже проходили. Если ситуация будет выглядеть новой, то вполне узнаваемыми будут ее первопричины. Большинство Весов справится с проблемой легко и непринужденно. Излишнее волнение — тревожный сигнал: возможно, вы не усвоили урок.

Скорпион

Сегодня Скорпионам трудно быть в любви безупречными и играть свою роль без единой ошибки. Их может нервировать поведение партнера, конкурента или зрителей, наблюдающих за их романом. Стоит помнить, что неудачи сегодня ранят гордость и портят имидж. Если вы самолюбивы, имеет смысл отложить свидание.

Стрелец

Сегодня романтической сказке Стрельцов способны помешать банальные или оригинальные сопутствующие обстоятельства. Возможны недоразумения из-за нюансов, связанных с едой, деньгами или обслуживанием. Звезды советуют не делать из этого большую проблему и наслаждаться приятными сторонами ситуации.

Козерог

Сегодня Козероги вновь открыты для любви, а некоторые представители знака не прочь пережить настоящее романтическое приключение. Если они правильно сориентируются в особенностях сложившейся ситуации, у них хватит на это ресурсов. Отменять свидание не стоит: уникальный момент может не повториться.

Водолей

Сегодня романтические планы Водолеев может отменить или скорректировать важное обстоятельство. Не исключено, что им придется отложить свидание или отказать в чем-то своей пассии. Звезды советуют не лишать «половинку» внимания полностью: она нуждается в недвусмысленных знаках восхищения и обожания.

Рыбы

В этот день влюбленных Рыб не подводит собственное чутье, но их могут подвести внешние обстоятельства. Навязанные ситуацией мелочи, расходящиеся с их вкусами, способны испортить им впечатление от свидания. Не лучший момент для форсирования нового знакомства и перевода его в романтическую плоскость.