Высказываем свое мнение — финансовый гороскоп на 17 августа

Сегодня стоит чаще говорить о том, что мы думаем.

Овен

Овны в этот день могут быть склонны к авантюристическому подходу к решению финансовых вопросов. Вам могут предложить вложить деньги в какой-нибудь спекулятивный проект типа финансовой пирамиды. Не поддавайтесь эмоциональным порывам и держитесь подальше от авантюр. Расчет на получение легких денег может не оправдать ожиданий.

Телец

Тельцы в этот день могут почувствовать некоторую эмоциональную неудовлетворенность от результатов своей работы. Возможно, это будет связано с тем, что не удастся завершить некоторые запланированные дела. С осложнениями могут пойти дела у риелторов, строителей, арендаторов. Отношения с родственниками могут испортиться, что негативно отразится на семейном бизнесе.

Близнецы

У Близнецов в этот день есть риск предпринять ошибочные действия, руководствуясь ложной информацией. Не соглашайтесь на деловые встречи с незнакомыми людьми, особенно если они не четко сформулировали свои намерения. Проявите здоровый скептицизм и не соглашайтесь сразу на предложения, которые на первый взгляд будут казаться выгодными.

Рак

Раки в этот день могут столкнуться с необходимостью заново обратиться к тем учебным материалам, по которым вы раньше учились и приобретали профессию. Возможно, потребуется что-то вспомнить, чтобы решить конкретный профессиональный вопрос. Советы друзей и единомышленников сейчас не помогут. Основная проблема может касаться уровня вашей квалификации, который может оказаться недостаточным.

Лев

Львам в этот не рекомендуется настаивать на своем мнении и идти наперекор мнению вышестоящего начальства. Даже если вы уверены в своей правоте, но, тем не менее, не допускайте нарушения субординации. Также не забывайте о правилах техники безопасности при работе с острыми деталями и инструментами — не исключены мелкие травмы рук.

Дева

Девам в этот день важно действовать открыто и строго соблюдать служебные инструкции. Сегодня вашей деятельностью могут заинтересоваться представители фискальных органов. Не исключены контрольные закупки, проверки и ревизии. Ваша профессиональная деятельность должна быть безупречной с точки зрения соблюдения норм закона. Иначе могут быть неприятности, штрафные санкции и пр.

Весы

Весы в этот день могут столкнуться с такой технической проблемой, с которой раньше уже приходилось иметь дело. Если вы работаете с клиентскими заказами, то вам могут вернуть ранее выполненный заказ с претензией на качество. Не торопитесь сразу исправлять свою оплошность, спешка только повредит качеству вашей работы. Основное внимание уделяйте качеству выполняемой работы.

Скорпион

Инициативная позиция Скорпионов может помочь им переломать негативные внешние обстоятельства. Действуйте взвешенно и настойчиво, стараясь обходить стороной потенциально спорные и непродуктивные ситуации. Особое внимание уделяйте клиентам, которых придется обслуживать. Не полагайтесь на память, записывайте пожелания клиентов при оформлении заказов.

Стрелец

В ходе текущей работы Стрельцам рекомендуется не ввязываться в межличностные разбирательства с коллегами. Старайтесь оценивать коллег с точки зрения их профессиональных качеств, а не ваших личных симпатий и антипатий. Непростой день для тех, кто проходит производственную практику в рамках учебы. Возможно, вам придется самостоятельно нарабатывать трудовые навыки ввиду сложных отношений с наставником.

Козерог

Козерогам сегодня лучше не отправляться в деловые поездки, а уж если пришлось, то пользоваться общественным транспортом. Дело в том, что в пути вы можете столкнуться с препятствиями. Например, можете попасть в пробку и опоздать на важную встречу. Поэтому старайтесь оставлять себе запас времени, чтобы подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств. Не лучший день для финансовых спекуляций.

Водолей

Водолеи сегодня могут столкнуться с задержкой оплаты за проделанную работу. Либо вам начислят оплату в меньшем размере, чем вы ожидали. Это особенно типично для работы в рамках делового партнерства или при выполнении заказов клиентов. Также вы можете столкнуться с неожиданными осложнениями при проведении строительных и ремонтных работ. Бизнесменам пока не рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Рыбы

Рыбы в этот день могут столкнуться с препятствиями при попытке реализовать свои инициативы. Дело в том, что ваши идеи наверняка нуждаются в соответствующей поддержке со стороны коллег и подчиненных. А они будут не склонны сейчас прислушиваться к вашим призывам и поддерживать ваши инициативы. Берегите свою деловую репутацию и старайтесь делать все для повышения уровня квалификации.