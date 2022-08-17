Наружу вылезут глубокие проблемы — любовный гороскоп на 18 августа

Сегодня придется поднять важные темы со второй половинкой.

Овен

Сегодня Овны рискуют зайти в своих любовных инициативах в тупик или столкнуться с затруднением. Звезды советуют не расстраиваться по этому поводу и не упорствовать в реализации задуманного любой ценой: ситуация меняется, и вскоре появится возможность действовать по-другому, с более высокой отдачей.

Телец

Любовным делам Тельцов сегодня вредит упрямое желание оставить все как есть — например, сохранить за собой экстравагантную независимую манеру поведения. Прежде всего это касается самих Тельцов, но похожим образом могут вести себя и их партнеры. Главный плюс дня — возможность обо всем договориться.

Близнецы

В эти сутки свобода маневра для влюбленных Близнецов — иллюзия. Попытка проявить инициативу может обернуться для них попаданием в ту или иную непредвиденную ловушку, в которой им и придется пребывать вплоть до ночи. Звезды советуют сделать перерыв в активных поисках или в регулярной цепочке встреч.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня вряд ли сложатся подходящие условия для свидания. В некоторых случаях встреча может не только доставить вам неудобства, но и принести неожиданные проблемы — например, если вы любите импровизировать и случайно оказались вместе с пассией в центре бурных событий.

Лев

Сегодня влюбленным Львам стоит быть осторожнее, слишком бурно реагируя на непростую ситуацию. Каналы моральной поддержки и выгодные роли окажутся для них временно недоступны, поэтому любой промах может стать для них роковым. Этот день может помочь разорвать затянувшиеся бесперспективные отношения.

Дева

Сегодня романтические ухаживания не являются главным талантом Дев. Их возможности в этой сфере часто уступают желаниям. Вновь завязанные романы в эти сутки проигрывают давним связям, даже проблемным. Если новое яркое увлечение еще не «пустило корни» в сердце, события этого дня могут его разрушить.

Весы

Сегодня даже самые стабильные романы Весов могут подвергнуться испытанию. К счастью, основа отношений прочна и есть все шансы сохранить союз. Решающую роль в развитии событий чаще будут играть «вторые половинки»: именно им, а не самим Весам, придется переживать острый кризис или делать свой выбор.

Скорпион

Скорпионам не стоит недооценивать разрушительный потенциал сегодняшних настроений. Если дать им волю, они способны оставить «прах и пепел» даже от счастливого романа. В некоторых ситуациях важно правильно выбрать друзей: их вмешательство способно и навести на дельные мысли, и подлить масла в огонь.

Стрелец

Сегодня позитивный настрой влюбленных Стрельцов может быть основательно подпорчен. Сложатся обстоятельства, не отреагировать на которые выше их сил. Возможно, им удастся блестяще разрешить возникшую проблему прямо на глазах у своей пассии, но приятное общение с ней при этом может быть нарушено.

Козерог

Сегодня шансы Козерогов на хороший исход свидания под вопросом. В любовной игре окажутся успешнее Козероги, предпочитающие следовать собственным ценностям, а не популярным шаблонам или капризам партнера. Но многих вещей сегодня делать не стоит — например, дарить подарки и делать приятные сюрпризы.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям отложить романтическое свидание или сделать его как можно короче. Благоприятные опции романа в этот день недоступны, зато активизируются проблемные стороны отношений. Вплоть до ночи велика вероятность осложнений, включая неожиданные ссоры и взаимные претензии.

Рыбы

Сегодня влюбленных Рыб могут деморализовать внешние обстоятельства: по большей части они будут мало похожи на идеальные декорации для идеального свидания. Если позволяет ситуация, предпочтите активным любовным играм нейтральное общение с дружеским оттенком, особенно если партнер — ваш коллега.