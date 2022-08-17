Используем магию своего обаяния – гороскоп на 18 августа

21-22 лунные сутки. Не стоит тарабанить в закрытые двери – нам никто не откроет.

Лучше использовать магию своего обаяния и быть дружелюбнее – вот это действительно даст плоды. Давить на кого-то своим мнение, навязывать свою точку зрения нам ну никак нельзя. Ведь это может привести не только к спору, но и к крупной ссоре и даже разрыву отношений. Так что если нам дорог человек – прислушиваемся к нему и смотрим на реальность его глазами. Рисковать чем-либо – так себе идейка. В процессе мы можем потерять что-то ценное, а получить далеко не то, на что рассчитывали. Читайте личный гороскоп и беритесь только за те задачи, которые можно закончить уже сегодня.

Овен

Пора сбросить балласт прошлого – завершайте все дела, избавляйтесь от ненужных связей. И сразу же, не тормозя, беритесь за новые задачи – это будет не только интересно, но и очень даже полезно – вы получите и новый опыт, и деньги. Не стоит консервировать идеи, лучше реализуйте их здесь и сейчас – первый импульс поможет вам добиться желаемого.

Телец

Каждое дело упрется в тупик, и чтобы лишний раз не биться в закрытые двери, повремените. Через пару дней вы найдете альтернативный метод и завершите все задачи по щелчку пальцев. Неприятные моменты в личной жизни подсветят негативные стороны характера второй половинки. Подумайте, согласны ли вы это терпеть – возможно, пора закончить эти отношения.

Близнецы

Сегодняшние ситуации будут против ваших планов – все будет идти не по сценарию. Не нервничайте сильно, ведь в любом случае все закончится позитивно. Но при этом нужно напрячь свои мозги и мышцы – в особе сложных ситуациях может понадобиться и то, и другое. А вот на личном фронте напрягаться не придется – ваши отношения недалеки от идеала. Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной с партнером.

Рак

Сегодня ваша суперсила – дипломатичность. Вы сможете разговорить любого и получить не только позитивные эмоции, но и нужную информацию. Однако стоит быть осторожнее – одно нелепое слово, и собеседник уже отвернулся от вас. Покупки все еще под запретом – можете потратить много денег не на то, что нужно. На работе все просто прекрасно – вас замечает начальство, а коллеги помогают двигаться вперед.

Лев

Нервов будет много. Приготовьтесь держать себя в руках и не выливать свое недовольство на всех и каждого. Наоборот, сегодня нужно нести добро и пользу в массы – звезды оценят. Если вы зашли в тупик, ищите подмогу – привлекайте к решению проблем близких, а вот на коллег рассчитывать не стоит – они могут забрать себе «всю славу». Идей будет много, но не стоит реализовывать их тут и сейчас – нужно немного потомить.

Дева

Общительность поможет вам открыть все двери. Так что говорите о важном и не очень со всеми вокруг. Чем больше будет знакомств – тем лучше пойдут ваши дела, поэтому не бойтесь быть дружелюбным. Карьера тоже идет в гору – у вас получается все, а начальство уже обратило на вас внимание. Еще немного, и повышение не за горами, есть смысл показать себя в деле, взявшись за что-то серьезное.

Весы

Не теряйте хватку – сегодня мимо вас пролетают шансы и стоит воспользоваться хотя бы парочкой из них. Возможно, вашей помощи попросят близкие. Даже если это будут сущие пустяки – протяните руку, сейчас они не смогут справиться без вас. Будьте доброжелательны ко всем – в этот день вы можете встретить тех, на кого можно положиться. В работе стоит проявлять инициативность – вас должны заметить.

Скорпион

Между вами и вашей половинкой пробежала кошка – вы не можете найти точки соприкосновения и только все усугубляете. Возможно, стоит сделать паузу в отношениях. Это поможет вам понять, насколько дорог партнер. Несмотря на всю серьезность этого дня, захочется сбросить с себя всю ответственность и полениться. Придется немного поднажать и завершить рабочий день, а уже вечером сможете расслабиться.

Стрелец

Ваше настроение и уверенность в себе будут подгрызать мелочи. Придется раз за разом обращать на них внимание. Старайтесь в этот нервный день все же держать себя в руках и не выливать недовольство на близких – испортите хорошие отношения. Вообще, ссориться сегодня – очень плохая история. Когда-то близкие люди могут по щелчку пальцев стать вашими врагами.

Козерог

Звезды готовят вам целый мешок сюрпризов. Только вот не все из них вас порадуют. Возможно, в некоторых ситуациях вы будете раздражаться и злиться. Старайтесь все же держать себя в руках, иначе испортите хорошие отношения. Беритесь лишь за то, что обязательно сможете закончить сегодня, иначе позже это станет серьезной проблемой для вас. И меньше рискуйте – можете потерять что-то действительно ценное.

Водолей

Придется понервничать! Несмотря на это, стоит изо всех сил держать себя в руках и не вымещать злость на близких – они ни в чем не виноваты. Осторожнее подходите к делам – стоит браться только за то, что вы сможете завершить уже сегодня. И обращайте внимание на мелочи – они сейчас будут цепляться за ваши дела и портить все. Самым приятным будут новости – информация заметно поднимет вам настроение.

Рыбы

Все поездки и мини-путешествия сегодня закончатся проблемами и даже слезами. Так что оставаться дома – лучший вариант. На работе все будет прекрасно – все дела идут быстро и легко, а начальник уже думает о вашем повышении. Главное – не сбавлять обороты и рекламировать свои таланты. Общайтесь больше как в реальности, так и в Сети – разговоры поднимут вам настроение.