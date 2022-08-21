Скандалы и нехватка денег — гороскоп на 22-28 августа

На этой неделе на небе будет сформировано 5 значимых планетных аспектов.

22-23 августа трин Меркурий-Плутон — аспект связан с усилением интеллектуальной активности. Особенность данного аспекта в том, что он способствует тонкой психологической проницательности и проявлению ораторских талантов с целью воздействия на широкие массы людей. На таком аспекте политикам и публичным людям следует выходить на широкую аудиторию — эффект от воздействия может превысить ожидания. Также хорошо давать старт рекламным проектам в средствах массовой информации. Удачное время для изучения психологии и точных наук. Может быть гипнотическое воздействие.

27 августа квадратура Венера-Уран — аспект способствует внезапным переменам в чувственной жизни. Не исключена влюбленность в первого взгляда. Однако подобные увлечения имеют свойство быстро выгорать, заканчиваться, подчас разрушая прежние любовные отношения. Также аспект может реализоваться и на финансовом уровне, приводя к сильному желанию купить какую-то вещь независимо от того, насколько она необходима. Аспект опасен для азартных людей, особенно игроков — есть риск увлечься и проиграть крупные суммы денег.

27 августа квадрат Марс-Солнце — аспект может привести к сильным выбросам агрессивной энергии. Потенциал энергии может повыситься и одновременно с этим расход энергии может многократно возрастать. Типичные конфликтные ситуации обычно связаны с большим расходом энергии. И для такого аспекта это может быть типичным проявлением. Сложность момента в том, чтобы суметь направить избыток энергии в конструктивное русло.

28 августа оппозиция Венера-Сатурн. Аспект может быть связан с трудностями и ограничениями в любовных и партнерских отношениях. Возможно ощущение нехватки любви и холодности в отношениях. Также может быть не проявлено должной ответственности в партнерских отношениях. В финансовом плане аспект обычно связан с нехваткой денег и необходимостью экономить на всем.

Овен

У Овнов в первой половине недели могут произойти положительные сдвиги в карьере. Возможно, в последнее время вы чувствовали неудовлетворенность от характера своей работы. Имеет смысл проявить активность и поискать варианты получше. Также это хорошее время для покупки домашних животных, особенно экзотических: попугаев, тропических рыбок, щенков и котят редких пород. Ситуация может сложиться многообещающе для тех, кто устремлен к карьерному росту и ждет повышения в должности. Возможно, вам поступит информация, которая приблизит вас к заветной цели. Также это хорошее время для знакомства с влиятельными людьми, представителями власти. Во второй половине недели вы не застрахованы от проблем со здоровьем. В это время ваш организм будет ослаблен и подвержен вирусным и инфекционным заболеваниям. Старайтесь одеваться по погоде, избегайте сквозняков и переохлаждения. Также в это время вам будет сложнее организовать себя для практической деятельности, работы по наведению порядка.

Телец

Тельцы в первой половине недели могут почувствовать потребность в веселом и праздничном времяпрепровождении. Звезды советуют путешествовать, посещать концерты, дискотеки, весело и беззаботно проводить время. Чем свободнее и праздничнее будет психологическая атмосфера вокруг вас, тем удачнее пройдут эти дни. Хорошо проводить время на курорте на берегу теплого моря. Благодаря романтическому настрою к вашей персоне будут проявлять повышенное внимание представители противоположного пола – не исключено неожиданное знакомство и стремительное развитие курортного романа. Также вам будет интересно заниматься творчеством, изучением наук, бродить по просторам интернета в поисках познавательной информации. Во второй половине недели ситуация может перейти в напряженное русло. Возможно, вы рискуете потратить все свои деньги и попасть тем самым в затруднительное положение.

Близнецы

У Близнецов в первой половине недели может возникнуть желание поменять место жительства или что-то изменить в условиях своего проживания. Это время может быть связано с увеличением финансовых поступлений в ваш семейный бюджет. Этим вы можете быть обязаны партнеру по браку или родственнику. Хорошее время для крупных покупок для дома в кредит или в рассрочку. Потребность в обновлении условий жизни может привести к перестановкам мебели, началу ремонтных работ. При этом имейте в виду, чтобы все реформы с жильем у вас завершились к середине недели. Дело в том, что во второй половине недели ваши намерения могут поменяться, и ваши прежние устремления могут перестать быть актуальными. Во второй половине недели вам будет нелегко добиться взаимопонимания в семье с родителями и близкими родственниками. Возможно, вам захочется иметь больше свободы и оторваться от обязательств. Однако это чревато конфликтом в семье.

Рак

Раки в первой половине недели почувствуют, что как бы само собой происходит улучшение в партнерских отношениях. Если прежде вы находились в ссоре, то сможете, как ни в чем не бывало, нормально общаться. Предоставьте партнеру или партнерше полную свободу поведения и снимите полностью свой контроль. В результате партнеры сами сделают то, что требуется, взяв на себя ответственность за решение важных вопросов. И в итоге отношения значительно улучшатся. Также это прекрасное время для новых знакомств, контактов, учебы и поездок. Однако уже во второй половине недели не рекомендуется совершать поездки с целью знакомства с новыми людьми. В это время возрастает вероятность познакомиться с человеком, который не является тем, за кого себя выдает. Вы рискуете попасть на обманщика, мошенника, того, кто попытается использовать вас в своих нечестных целях. Будьте аккуратны в дороге, особенно если путешествуете с незнакомыми людьми.

Лев

Львам в первую половину недели рекомендуется сосредоточиться на урегулировании практических вопросов. Деловая активность может способствовать росту доходов. Удачное время для покупок. Также это время благоприятствует началу циклов лечебно-профилактических процедур типа закаливания, тренировок в тренажерных залах. Если у вас до сих пор нет клубной карты на посещение фитнеса, то стоит рассмотреть вариант её приобретения. Одновременно с этим это удачное время для внесения корректив в структуру своего питания и начала питания по оздоровительной диете. Все это поможет вам укрепить защитные силы своего организма. Хорошее время для покупки домашних животных, как для дома (котенок, щенок), так и для хозяйственных нужд с целью разведения (утята, гусята, кролики, цыплята). Во второй половине недели вам могут срочно потребоваться деньги для оплаты неотложных нужд. Например, вы можете понести убытки в результате поломки техники или порчи имущества, которые придется восполнять соответствующими финансовыми затратами.

Дева

В первой половине недели Девы могут быть настроены на романтическую волну. Вас могут привлекать вопросы любви, личных отношений. Возможно, получит новое развитие начатая ранее романтическая связь. Если вы до этого времени находились в размолвке с любимым человеком, то сейчас может произойти примирение и возобновление отношений. Возможны короткие, но яркие и волнующие любовные связи. Также в это время вы можете почувствовать тягу к творчеству, искусству. Например, можете увлечься каким-нибудь искусством или спортом. Можно посетить концерт любимого артиста или сходить в театр – это поможет утолить ваши эстетические потребности. Однако во второй половине недели вы можете на какое-то время утратить правильное представление о своих возможностях. Возможно, ваша самооценка может оказаться как завышенной, так и заниженной. Главным признаком неправильной оценки своих способностей может стать неудача в делах и попадание в странные ситуации, недоразумения. В этот период лучше не проявлять инициативы.

Весы

Весам в первой половине недели, возможно, предстоит принимать гостей в своем доме или самим уезжать в гости к родственникам. Для этих дней также характерно возобновлять родственные отношения, которые ранее были прерваны по самым разным причинам. Психологически многие из вас могут почувствовать ностальгию по родному дому и общению с родственниками. Также это хорошее время для благоустройства и украшения своего дома. Вы будете комфортно себя ощущать в кругу близких родственников. Если вы занимаетесь духовными практиками, то сможете преуспеть в этих занятиях. Во второй половине недели рекомендуется воздерживаться от любой тайной или неофициальной деятельности. Возможно, некие недоброжелатели попытаются бросить тень на вашу репутацию. До вас могут дойти слухи и сплетни. Не пытайтесь проводить расследование или как-то реагировать. Самая лучшая реакция – полное игнорирование. Нарушение правил дорожного движения не останутся без внимания со стороны инспекторов ДПС.

Скорпион

У Скорпионов первая половина неделя может быть связана с возобновлением отношений с людьми из прошлого. Возможно, вы случайно повстречаете человека, с которым в прошлом вас многое связывало. И вот теперь эта встреча может привести к восстановлению прежних отношений. То же самое относится к тем, кто хотел бы помириться со знакомыми, друзьями, родственниками. Благоприятные дни для поездок, контактов и новых знакомств. Возрастает ваша потребность в новых ярких впечатлениях, в общении с нестандартными творческими людьми. Однако во второй половине недели звезды советуют воздерживаться от посещения дружеских вечеринок и клубов по интересам. Дело в том, что дружеское общение в эти дни может разочаровать вас. Вы можете столкнуться с фактами ненадежного поведения кого-то из друзей или подруг, когда вас могут обмануть или повести себя с вами некорректно.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели благоприятное время для решения материальных и финансовых вопросов. Возможно, это будет связано с улучшением вашего финансового положения. Не исключено, что вам откуда-то поступит денежный перевод, вернут долг или выплатят премию на основной работе. Удачное время для оплаты ранее отложенных покупок в интернет-магазинах. Также это хорошее время для освоения какого-то ремесла, приобретения практических полезных навыков для рукоделия, ведения домашнего хозяйства, кулинарии и мелкой починки бытовой техники. Хорошо запланировать шопинг на вторник или среду. Наиболее удачными будут покупки модной одежды и ювелирных украшений. Во второй половине недели, возможно, придется столкнуться со сложными ситуациями, когда вас могут дезориентировать, и вы можете оказаться в затруднительном положении. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно. Всего приходится добиваться с большим трудом, через преодоление препятствий.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели может возникнуть желание радикально поменять свою внешность. Если уж решиться перекрашивать волосы, то в какой-нибудь яркий и необычный цвет, чтобы стать заметнее для окружающих. То же самое относится к прическе, макияжу и стилю одежды. Впрочем, не исключено, что вы вернетесь к такому имиджу, который был у вас в прошлом, несколько лет назад. В любом случае посещение салона красоты и модного бутика пойдет вам на пользу. Для этих дней характерно сильное желание каким-то образом выделиться из толпы и заявить миру о своих амбициях. Поведение будет достаточно смелым и самостоятельным, усиливаются пробивные способности. Это прекрасное время для учебы и дальних путешествий. Однако во второй половине недели у вас могут быть неприятности с представителями закона. Особенно это относится к тем, кто имеет личный автомобиль и самостоятельно его водит. Не исключены нарушения правил движения с последующими штрафными санкциями.

Водолей

Водолеи в первой половине недели могут преуспеть в любой приватной деятельности. Возможно, вас заинтересуют какие-то странности в поведении близких вам людей. Благодаря собственной психологической проницательности вы сможете понять суть происходящего. Это хорошее время для изучения и применения духовных практик, эзотерических наук и развития в себе интуиции. Старайтесь больше времени проводить в уединении – это поможет вам сосредоточиться и углубить свое сознание. Успешно идет освоение техник аутогенного тренинга, цигуна, йоги, а также чтение мантр для проработки своей кармы. Особенно обращайте внимание на сновидения – вам могут присниться вещие сны. Однако во второй половине недели могут испортиться отношения с любимым человеком. Возможно, вам трудно будет удержать себя от ревности и подозрений в измене.

Рыбы

У Рыб первая половина недели складывается благоприятно для планирования и выстраивания партнерских отношений. Если прежде ваши отношения были напряженными, то сейчас хорошее время для работы над ошибками, осознания тех моментов, где вы были неправы. В свою очередь, и со стороны партнера будет проявлена готовность пойти на уступки, чтобы добиться гармонии в отношениях. Немаловажную положительную роль в улучшении партнерских отношений может сыграть друг семьи. Хорошо вместе с партнером посещать дружеские вечеринки и развлекаться. Это время благоприятствует долгосрочному планированию. Также в эти дни вам ничего особенного не придется делать, и при этом ваши заветные желания могут исполниться. Во второй половине недели звезды советуют не полагаться на надежность в поведении партнеров. В деловом партнерстве вы можете столкнуться с фактами необязательности, когда из-за неисполненных обещаний вы не сможете завершить в срок запланированные дела.