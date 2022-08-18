Окружающие будут играть на наших нервах — гороскоп на 19 августа

22-23 лунные сутки. Пока не настал вечер, главной темой останутся вчерашние важные сюжеты.

Дополнительной психологической фиксации на них будет способствовать инертная Луна в Тельце. Возможны запоздалые споры и остаточные технические проблемы. Общий курс дня — на перемены в образе действий, стиле общения и управления делами. Самые приятные события ожидаются вечером, когда Луна вступит в знак Близнецов. В это время позитивные эмоции вытеснят негативные, и многое начнет видеться в другом свете. Это подходящее время для вечеринок, свиданий, покупок, подарков, примирений, рекламных и благотворительных мероприятий.

Овен

Овнам стоит начать этот день с дополнительной инспекции своих ресурсов или результатов своих работ за последние недели. С активностью в новом направлении сегодня желательно повременить. Если в планах на ближайшее время значатся разъезды и регулярные контакты, звезды советуют скрупулезно проверить состояние своего авто и средств связи. Новости и благоприятные подвижки наметятся ближе к вечеру.

Телец

Для Тельцов этот день может стартовать с домашних, деловых или других персональных разногласий. Им стоит помнить, что скандал сегодня может оказаться запоздалым и ничего не добавить к существующему положению вещей, а вот личные отношения или атмосферу в доме (группе) способен основательно испортить. Смягчить остроту проблемы может смена образа действий. Возможно, стоит проявить больше гибкости.

Близнецы

Сегодня Близнецы ощущают приближение нового ритма в своих делах и склонны иногда опережать события (особенно если рождены в мае). Звезды советуют быть «на низком старте», но не забегать вперед. Если природа не наградила вас терпением или ситуация срочная, перенесите первый шаг в новом направлении на вечер: в это время у вас появятся более широкие возможности, или к вам придет моральная поддержка.

Рак

Сегодня Ракам предстоит скорректировать свой образ действий в угоду обстоятельствам. Возможно, им будет проще делать это вместе с друзьями. Может измениться привычный маршрут поездок, набор инструментов для работы, режим связи с нужными людьми. В планах на ближайшие два месяца не стоит делать ставку на откровенность: текущие дела потребуют не только мобильности и гибкости, но и реальных результатов.

Лев

Львам важно не начинать этот день с персонального спора амбиций: это не лучшим образом отразится на карьере, бизнесе и отношениях. При сложной предыстории вопроса скандал может стать последней каплей, переполнившей чашу чужого терпения. Все дела, кроме срочных и идущих к концу, стоит отложить. Новые возможности или путь к исправлению ошибок вам подскажет вечер. Скорее всего, он будет приятным.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам проявлять как можно меньше инициативы и не стремиться на передний план: так будет проще избежать негативных моментов сложившейся ситуации и извлечь из нее максимально возможную выгоду. Одновременно пора корректировать свои среднесрочные планы и методы достижения главной цели. Если вам важна карьера, готовьтесь действовать в этом направлении более гибко и энергично.

Весы

Динамика этих суток для Весов положительна. Утро может начаться с критичной и опасной ситуации, но далеко не всех Весов она затронет лично. У некоторых Весов будет шанс увидеть истинное лицо интересующего человека, наблюдая за его поведением в трудную минуту. Хорошие перемены принесет вечер. В это время начнут расширяться горизонты, улучшаться отношения с иностранцами или влиятельными людьми.

Скорпион

Для Скорпионов этот день может стартовать с напряженной ноты. — логический итог сложных отношений и может привести к разрыву, если карьера и самолюбие оказались важнее дружбы или любви. Драматичные обстоятельства подтолкнут к новому методу действий, который можно начать осваивать уже этим вечером. Стоит помнить, что вы ступаете на продуктивный, но опасный и порой скользкий путь.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам внимательнее относиться к переменам в общении с людьми и вести себя с ними осмотрительнее. В случае проблем стоит аккуратнее выражать свое недовольство и предъявлять претензии, чтобы не превратить помощников и друзей в противников. Вечером неприятности забудутся или окажутся смягчены. Именно в это время стоит идти на примирение, назначать свидания и мероприятия.

Козерог

Утро начнется для Козерогов с досадного обстоятельства, которое может перечеркнуть часть их трудов и помешать им спокойно пользоваться плодом своих усилий. Не исключен любовный или творческий кризис, отказ от части планов, пересмотр ответственной сделки или метода действий. Возможны проблемы у детей. Вечером приятные моменты будут соседствовать с назревающими новыми хлопотами на работе или дома.

Водолей

Утром Водолеев может «накрыть» раздражительность. Возможны ссоры с близкими людьми, партнерами или клиентами, запоздалые выяснения отношений. Водолеи, продержавшиеся до вечера, получат заряд позитивных эмоций. Завершение сложных работ сулит им сброс напряжения и выход на более удобный стиль действий. Возможны надежды в любви, в связи с детьми, деньгами, творчеством, отдыхом или правами на жилье.

Рыбы

Рыбам стоит быть внимательнее к новым тенденциям в своем доме или близком кругу: не все из них приятны, и лучше заранее иметь представление о ситуации, чтобы не наделать ошибок. Конкретные новые начинания при этом не рекомендуются. Сегодня маловероятны крупные успехи, зато велик риск заминок и помех. Возможно, причиной будет переходный характер момента, не дающий стабильности и определенности.