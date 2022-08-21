Неделя денег — финансовый гороскоп на 22-28 августа

Сильное влияние Венеры и Новолуние в Деве на этой неделе позволит многим из нас разобраться в основных причинах финансовых трудностей.

Правда, вместе с этим может прийти и понимание, что для достижения успеха придется немало потрудиться.

В понедельник, 22 августа, Меркурий формирует трин к Плутону. Один из самых удачных дней месяца, если вы решили именно сегодня провести важные переговоры, отправиться на собеседование или задумались о смене работы.

Вторник и среда, 23 и 24 августа, будут удачными в том случае, если вы сможете уловить нюансы грядущих перемен и скорректируете свои планы. Венера в трине к Хирону может подарить вам выгодную подработку или дополнительный источник дохода.

В четверг и пятницу, 25 и 26 августа, Венера конфликтует с Северным Лунным Узлом и Ураном. Постарайтесь сегодня обойтись без резких заявлений, и если что-то задумали — ищите нужную информацию, не особо привлекая внимание к своим действиям и планам. Остерегайтесь склок и конфликтов на работе.

Суббота, 27 августа, ознаменуется важным Новолунием в практичном знаке Девы. Но фоновое влияние Венеры по-прежнему штормовое, поэтому не забывайте об экономном отношении к вашему бюджету. Постарайтесь не открыть в этот день новых кредитов и не делайте новых долгов.

В воскресенье этот совет остается по-прежнему актуальным, так как Венера уходит в противостояние к Сатурну. Сегодня лучше не искать советов у окружающих, но во всем полагаться на собственный жизненный опыт. Крупные покупки сегодня нежелательны.

Овен

Овнам в первой половине недели рекомендуется целеустремленно продвигаться к ранее намеченной цели. Составьте себе четкий план действий и последовательно реализуйте его. Положительный результат не заставит себя долго ждать. Складываются конструктивные отношения с коллегами по трудовому коллективу и взаимопонимание с начальством. Если вы подумываете о смене работы, то в этот период может появиться приемлемый вариант. Успешно пойдут дела у работников ремонтных мастерских. Руководители могут рассчитывать на поддержку и исполнительскую дисциплину со стороны подчиненных. Вторая половина недели может развиваться по напряженному сценарию. Запланированные деловые встречи могут не состояться или пойти не так, как вам бы хотелось. Избегайте непоследовательного поведения, разного рода метаний из одной крайности в другую.

Телец

Тельцы, имеющие свой бизнес, в первой половине недели смогут добиться успеха за счет повышения профессиональной репутации и популярности ваших товаров и услуг. Звезды советуют использовать все доступные вам средства по продвижению бизнеса на рынках не только своего города, но и в других регионах. Для этого лучше воспользоваться методами раскрутки бизнеса: публиковать объявления в средствах массовой информации, проводить PR-кампании и т.п. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты. Однако старайтесь действовать оперативно, поскольку вторая половина недели может сложиться неблагоприятно. Основной задачей в этот период является сохранение финансовых и материальных ресурсов. Капиталовложения и крупные покупки могут оказаться невыгодными. Нежелательно совершать оптовые закупки товаров и оборудования.

Близнецы

У Близнецов в первой половине недели благоприятное время для укрепления бюджета за счет финансовых операций. Если партнер был должен вам деньги, то в этот период есть шанс вернуть долг. Звезды советуют сосредоточить усилия на укреплении бизнеса и страховании недвижимого имущества. Хорошее время для получения ссуд, открытия счетов в банке и инвестиций в недвижимость. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством. Вторая половина недели может быть связана с усилением фактора нестабильности. Не забывайте соблюдать технику безопасности при работе на стройке, в сельском хозяйстве и в жилищно-коммунальном комплексе – возрастает риск травматизма. Старайтесь контролировать свои эмоции и вести себя предельно спокойно, даже если вам что-то не нравится в словах и поступках собеседника.

Рак

Чтобы Ракам в первой половине недели преуспеть в делах, необходимо быть хорошо информированными о текущей ситуации. Только в этом случае вы сможете составить верное представление и принимать взвешенные решения. Усилятся ваши интеллектуальные способности и коммуникабельность, что положительно отразится на деловой активности в целом. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Удачно проходят консультации, торговые сделки и короткие деловые поездки. Расширяются и укрепляются ваши деловые связи. Однако картина событий может в корне поменяться во второй половине недели. Проблемой может стать работа с информацией, с точки зрения выяснения степени её достоверности. Вам может быть нелегко принять правильные решения ввиду того, что могут поступать ложные сведения. Возрастает вероятность обмана.

Лев

Первая половина недели благоприятна для тех Львов, которые работают индивидуально или по найму. Руководящим же работникам будет трудно принять правильные организационные решения. Прекрасных результатов добьются те из вас, кто сосредоточен на практической деятельности и привык добиваться всего за счет трудолюбия, мастерства и профессионализма. Вы можете получить выгодную работу, заказы, и, соответственно, сможете повысить уровень своих доходов. Делайте ставку на текущую работу, соблюдая сроки и уделяя максимум внимания качеству. Во второй половине недели складывается неблагоприятная ситуация для тех, кто настроился как-то менять или реформировать свой стиль и методы работы. Любые нововведения и эксперименты приведут вас к результату, обратному тому, который вы ожидаете. Возрастает вероятность получить материальный ущерб от технической поломки.

Дева

Девы в первой половине недели смогут решить многие вопросы за счет смелости, инициативы и уверенности в собственной правоте. Усиление эмоциональности и оптимизма пойдет на пользу дела. Особенно это относится к тем, кто работает в творческой среде или связан со спортом, воспитанием детей, индустрией моды и развлечений. Спекулятивная финансовая деятельность, типа игры на валютной или фондовой бирже, может принести определенные доходы. Успешно могут пойти продажи у консультантов сетевого маркетинга. Во второй половине усиление личных амбиций не пойдет на пользу вашей карьере. Ситуация может сложиться таким образом, что вам потребуется отстаивать свое место под солнцем. Постарайтесь по мере возможности уходить от прямого конфликта. Помните, что в этот период все ваши личные инициативы могут обернуться проблемами.

Весы

У Весов в первой половине недели может сложиться благоприятная ситуация, которая располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Хорошие доходы получат те, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на строительных площадках. Рекомендуется полагаться на подсказки интуиции при принятии решений. Не следует жестко придерживаться графика. Гораздо эффективнее вы сработаете, если будете принимать оперативные решения, исходя из складывающейся обстановки и решая вопросы по мере их поступления. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями от представителей фискальных властей. Возможны проверки, ревизии, контрольные закупки товара. Нежелательно заниматься планированием.

Скорпион

Скорпионам в первой половине недели рекомендуется активно включаться в коллективную и общественную работу. Многие вопросы удастся решить исключительно благодаря дружеским контактам, обмену мнениями и умению находить общий язык с людьми. Это может быть подготовка и проведение собраний акционеров, встреч с единомышленниками для обсуждения перспектив развития бизнеса, профсоюзная деятельность. Хорошее время для транспорта, торговли, посредничества и консультаций. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в деловых партнерских отношениях. Старайтесь не включаться в дела, связанные с высоким риском материального ущерба. Делегирование полномочий деловым партнерам может не оправдать ваших ожиданий. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов, их жалобами.

Стрелец

У Стрельцов, ориентированных на карьерный рост, в первой половине недели дела могут складываться успешно. Старайтесь работать так, чтобы на вас и на результаты вашего труда обратило внимание вышестоящее начальство. Ваши таланты и мастерство могут быть оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Владельцы бизнеса смогут заручиться поддержкой представителей официальной власти или получить выгодный госзаказ. От вас требуется последовательное и целеустремленное поведение. Вторая половина недели может сложиться неблагоприятно для ведения переговоров и подписания договора о партнерском сотрудничестве. Внешние обстоятельства могут складываться не в вашу пользу. Берегите свою нервную систему и старайтесь не делать критических замечаний коллегам. В противном случае вам вместо конкретной работы придется заниматься выяснением отношений.

Козерог

Благодаря любознательности и интеллектуальной активности Козероги в первой половине недели могут существенно повысить свою квалификацию. Перед вами могут открываться новые перспективы в бизнесе. Это особенно верно для тех, кто активно сотрудничает с иностранными партнерами или связан по делам бизнеса с отдаленными регионами. Дальняя поездка может оказаться продуктивной в плане поиска более выгодных вариантов сотрудничества. Благодаря рекламе в средствах массовой информации вам удастся сделать свой бизнес более популярным и востребованным. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию и юриспруденции. Вторая половина недели складывается достаточно напряженно. Наиболее проблемная тема в этот период – соблюдение исполнительской дисциплины и отношения с коллегами.

Водолей

В первой половине недели звезды советуют Водолеям держаться в тени и не заявлять о своих намерениях на публике. Чем тише и незаметнее вы себя будете вести, тем больших результатов удастся добиться. У бизнесменов это отличный период для урегулирования проблем в отношениях с правоохранительными органами и налоговой инспекцией. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, гостиницах, ресторанах, центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения. Используйте свободные финансовые ресурсы для оплаты счетов и досрочного погашения долгов по кредиту. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для делового партнерства. Звезды не советуют вступать с деловыми партнерами в острые дискуссии по принципиальным вопросам. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию в надлежащем виде – заключать договор аренды сейчас нежелательно.

Рыбы

В первой половине недели Рыбам рекомендуется активнее идти на сотрудничество с другими людьми. В это время особенно хорошо обсуждать с друзьями и единомышленниками дальнейшие планы по развитию бизнеса, и подписывать договора о сотрудничестве. Звезды советуют использовать в работе современные информационные технологии, особенно компьютерные средства. Не отказывайтесь от общественной работы. Может пройти успешно переговорный процесс на многосторонней основе. Вторая половина недели может быть связана с беспокойством о сохранности недвижимого имущества. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию этого имущества в надлежащем виде. Звезды советуют ограничить поступление информации и не вступать в дискуссии и споры на темы, не имеющие прямого отношения к работе.