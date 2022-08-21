О себе напомнит призрак прошлого — любовный гороскоп на 22-28 августа

Вся неделя пройдет под сильным и неоднозначным влиянием Венеры, которая в классической астрологии считается планетой-покровительницей отношений и всего, что связано с нашими эмоциями.

В понедельник, 22 августа, Меркурий образует трин к Плутону. Если вы задумывались над тем, чтобы поговорить со своей второй половинкой, то именно сегодня для этого вполне благоприятный день.

Вторник и среда, 23 и 24 августа, пройдут под влиянием трина Венеры и Хирона. Не удивляйтесь, если именно в эти дни в вашу жизнь постучится кто-то из прошлого, либо возникнут ситуации каких-то совпадений, ностальгия или желание вернуться к самому началу ваших нынешних отношений.

В четверг, 25 августа, Венера формирует напряженный аспект к Северному Лунному Узлу, и те отношения, которые являются для вас кармическими, могут как-то особенно себя проявить именно сегодня. Для новых знакомств день не самый лучший.

Пятница, 26 августа, отметится конфликтом Венеры с Ураном. Если собираетесь поставить точку в отношениях, то вполне можно это сделать именно сегодня. Но если отношения еще можно спасти, постарайтесь сегодня обойтись без ссор и проявления эмоций.

Суббота, 27 августа, — важный день, Новолуние в знаке Девы на фоне влияние Венеры и Урана. Сегодня можно и нужно проанализировать те проблемы, которые чаще всего беспокоят вас в личной жизни. В воскресенье Венере снова неуютно, так как она противостоит Сатурну. Не пытайтесь давить авторитетом на свою вторую половинку, все конфликты постарайтесь улаживать мирным путем.

Овен

На этой неделе у Овнов отличные общие перспективы в личной жизни, но для того, чтобы ими воспользоваться, им придется ловить подходящий момент. Большинству Овнов это будет удаваться неплохо. Неожиданные и волнующие, но приятные события может принести интервал с вечера четверга по утро субботы.

Телец

На этой неделе Тельцы обнаружат, что больше не могут следовать в своих личных отношениях недавней тактике. К худу или к добру, станет ясно ближе к концу недели. Яркие переживания могут стать постоянным фоном романа, но конкретное событие, меняющее акценты в общении с пассией, вероятнее в выходные.

Близнецы

На этой неделе звезды советуют влюбленным Близнецам «плыть по течению» и не проявлять инициативу до выходных. В конце недели придут добрые вести, дающие больше выбора или простора для маневра в любви. Катализатором перемен может оказаться ссора, и некоторые Близнецы будут не прочь устроить ее сами.

Рак

Первая половина этой недели покажет Ракам, насколько они зависимы от зацикленности на своих желаниях, несбыточных или преждевременных. Если они слишком привязаны к фантому своего прошлого или, наоборот, к плодам своих фантазий о будущем, им будет сложнее увидеть хорошие стороны текущего момента.

Лев

На этой неделе влюбленным Львам стоит помнить про объективное препятствие, которое все еще стоит на пути их безусловного счастья. Важен интервал с вечера четверга по утро субботы: он позволяет пустить в ход свое обаяние и извлечь пользу из внезапного сюрприза судьбы, оставаясь в заданных ею рамках.

Дева

На этой неделе Девы ходят в любви по тонкому льду или играют с огнем. Яркие романтические эмоции вызовут у них душевный подъем, который им трудно выдержать долго. В выходные возможен опрометчивый шаг и не исключен личностный кризис, вынуждающий сменить стиль мышления или манеру общения с партнером.

Весы

На этой неделе Весы имеют шанс испытать яркие переживания в интервале с вечера четверга по утро субботы. Не исключено, что события этого периода станут для них не только приятной возможностью развеяться (в разумных пределах), но и определенным рубежом в личной жизни, открывающим им новые горизонты.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам не помешает внимательнее читать знаки судьбы в интервале с вечера четверга по утро субботы. В это время события покажут им предел их возможностей, заданный личным темпераментом или роковым стечением обстоятельств. Вероятно, любовная история повернется не так, как они ожидали.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов нет причин сомневаться в своей любовной удаче. Романтическая история (особенно за рубежом) станет их главным источником позитива. Самым волнующим может стать интервал с вечера четверга по утро субботы: неожиданное событие или препятствие спровоцирует новый всплеск чувств.

Козерог

Сюжеты этой недели и вызванные ими переживания покажут влюбленным Козерогам, какой предел волнений они сейчас могут выдержать без последствий для своей психики. Хороший тест — события уик-энда: Козерог, превысивший свой порог выносливости, начнет остро реагировать на любую мелочь в отношениях.

Водолей

На этой неделе у влюбленных Водолеев появляется больше возможностей. Благодаря новым условиям они могут не только поддерживать любовные симпатии, но и активно развивать свой роман. Внешне локомотивом отношений останется обаятельный партнер, но план и стратегия наверняка будут творением Водолеев.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют Рыбам удвоить аккуратность в общении с партнером, чтобы по неведению или небрежности не ранить его самолюбие. В наступивший период легко создаются триггеры ссор, и даже если они не дадут о себе знать сейчас, их «подрывной потенциал» может проявиться впоследствии.